Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele

Furnizorii de energie, inclusiv E.On, Engie, PPC Energie, Premier Energy și Nova Power&Gas, au început să afișeze ofertele de preț pentru perioada de după 1 aprilie, când se va renunța la prețurile plafonate.

Redăm mai jos principalele oferte de preț ale furnizorilor de gaze naturale începând cu data de 1 aprilie 2026:

Cel mai mic tarif anunțat aparține NOVA POWER & GAS: abonament NOVA Casnic_pret fix 12 luni_preț valabil începând cu 01.04.2026 – 251,87 lei/MWh( cu tot cu tarifele de transport și distribuție), costul final, inclusiv valoarea abonamentului lunar, TVA și accize fiind de 304,76 lei/Mwh.

A doua cea mai ieftină ofertă este anunțată de Electrica Furnizare: abonamentul de tip Gaz Stabil având o ofertă de preț valabilă începând cu data de 1 aprilie (inclusiv tarifele de transport, distribuție, accize, TVA și valoarea abonamentului) de 337,24 lei/Mwh

E.On Energie a anunțat o ofertă de preț pentru abonamentul de tip E.On actual Assit Gas de 354,13 lei/Mwh (inclusiv tarifele de transport, distribuție, accize, TVA și valoarea abonamentului)

Engie România a anunțat o ofertă pentru abon amentul ElectriGaz de 365/Mwh (inclusiv tarifele de transport, distribuție, accize, TVA și valoarea abonamentului)

PPC Energie SA are cele mai scumpe oferte de preț, pentru abonamentul PPC Gaz Online anunțând un tarif de 406,4 lei/Mwh, iar pentru PPC Gaz Simplu de 413,66 lei/Mwh (ambele oferte incluzând tarifele de transport, distribuție, accize, TVA și valoarea abonamentului)

După cum se poate observa, tarifele cresc de la 1 aprilie de la 0,29 lei/Kwh cât se percepe în prezent, la 0,304 – 0,413 lei/Kwh.

Cele mai scumpe oferte de preț sunt ale marilor furnizori de energie.

„Ofertele apărute pe pagina ANRE pentru 1 aprilie 2026 — între 0,32 și 0,41 lei/kWh cu TVA inclus — nu sunt doar un set de prețuri noi, ci și un semnal că piața de furnizare nu mai prețuiește energia în funcție de costul mărfurilor, ci în funcție de mărimea riscului, prudență comercială și — la unii jucători — o revenire evidentă la marje ridicate”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Amintind că tariful facturat în luna decembrie 2025 a fost de 0,29 lei/kWh, specialistul a precizat că o ofertă de 0,32 lei/kWh înseamnă creștere de 3% față de prețul plafonat, ceea ce nu înseamnă o scumpire alarmantă. „E o mișcare aproape neutră: poate un cost administrativ mai mare, o ajustare de portofoliu, o actualizare normală. În schimb, capătul superior al intervalului, 0,41 lei/kWh, înseamnă un plus de 32% față de prețul plafonat — iar aici nu mai vorbim despre ajustări, ci despre o repoziționare brutală”, a declarat Chisăliță.

Potrivit acestuia, aceste oferte majorate de preț înseamnă și o creștere a profitului furnizorului, de la 4% în prezent, la circa 22%, costuri la care se calculează și TVA. „Iar când prețul final crește, apare inevitabil și efectul fiscal. TVA nu se schimbă procentual, însă ca sumă în factură crește direct proporțional cu baza. Așadar, o creștere a prețului final cu 32% duce și la o creștere cu aproximativ 32% a sumelor plătite ca TVA. Pentru consumator, asta înseamnă un lucru simplu, nu doar că plătește mai mult furnizorului, dar plătește mai mult și statul. Factura devine mai grea din ambele direcții”, a explicat specialistul.

Ca atare, intervalul 0,32–0,41 lei/kWh înseamnă costuri mai mari pentru client:

„Această situație se datorează în primul rând modului în care (nu) a fost gestionată pregătirea eliminării plafonului la gaze. Aceste oferte dacă erau făcute treptat, obligatoriu, lună de lună în ultimul an, fără presiunea blocării tranzacțiilor pe BRM în ultimele luni, fără ”continuăm”, ”nu continuăm” plafonarea care au tras în sus prețul gazului marfă în România, cu obligarea publicării marjei comerciale a furnizorului pe factură, cu un angajament clar ”dăm surplusul de TVA, din creșterea prețului din ultimii ani înapoi consumatorului”, am fi avut prețuri corecte în România și acestea trebuiau să fie mai mici decât prețul plafonat.

Viteza cu care se vor realiza contractele pentru 1 aprilie 2026, din cauza tuturor acestor analize peste analize, care au creat artificial această criză de timp, îi impinge pe români să ”înghită” aceste prețuri prin semnarea tacită a contractelor fără să știe pe ce prețuri la gaze”, a explicat expertul în energie.

Cum poți schimba furnizorul de energie electrică sau gaze naturale în 2026

În primul rând, înainte de a decide schimbarea furnizorului de gaze naturale este indicat să consulți lista furnizorilor activi și ofertele pe care le-au anunțat aceștia la ANRE.

Lista furnizorilor de gaze naturale poate fi consultată pe pagina de internet a ANRE – aici

După ce ai ales furnizorul cu oferta cea mai avantajoasă pentru tine, contactezi furnizorul ales pentru a depune documentele (CI, factură/ATR, index contor) și cererea - fie online prin Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF) (pentru clienți casnici) fie direct la furnizor, proces ce durează aproximativ 21 de zile și nu implică costuri sau deconectare.

Cum poți rezilia contractul și să schimbi furnizorul de energie

În conformitate cu legislația secundară elaborată de ANRE, clientul final de energie electrică sau de gaze naturale are dreptul să denunţe unilateral contractul încheiat cu furnizorul său înainte de ajungerea la termen, cu respectarea condiţiilor contractuale.

Încetarea contractului de furnizare prin denunţare unilaterală de către client nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

În ceea ce privește schimbarea furnizorului de energie electrică, amintim că acest proces este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Clientul final are dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică ori de câte ori doreşte, fără ca vreunul dintre operatorii economici implicaţi să aibă dreptul să se opună. În acest scop, clientul final are dreptul să denunţe contractul încheiat cu furnizorul actual.

De asemenea amintim faptul că schimbarea furnizorului se va face cu respectarea condiţiilor contractuale și ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile în vederea iniţierii şi derulării procesului e schimbare a furnizorului de energie electrică.

La schimbarea furnizorului, există vreun risc de deconectare?

Nu, pe durata derulării procesului de schimbare a furnizorului este asigurată continuitatea în furnizare cu energie electrică a locului de consum.

Care sunt motivele care ar putea să mă împiedice să schimb furnizorul?

Odată cu liberalizarea pieţelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor clienţilor finali de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să îşi aleagă furnizorul dorit şi să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

Pot schimba furnizorul fără să platesc penalități?

Toţi clienţii finali de energie electrică au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale și ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

De asemenea, clienţii casnici, întreprinderile mici şi microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piaţă implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare. Prin derogare de la această prevedere, furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.

Procesul tehnic de schimbare al furnizorului se desfăşoară în 24 de ore prin POSF.

Documente Necesare (pentru clienți casnici):

Copie după Cartea de Identitate (CI).

Copie după ultima factură de utilități sau Certificatul de Racordare (ATR).

Indexul actual al contorului (poate fi obținut de la furnizorul actual sau operatorul de rețea).

Depunerea Cererii:

Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF): Accesează www.posf.ro (pentru electricitate și gaze, 100% online, fără deplasare).

Contact Direct: Contactează noul furnizor ales (ex. Hidroelectrica) direct, pe site-ul lor sau prin email/telefon, pentru a iniția contractul.

Finalizarea Procesului:

Noul furnizor preia contractul și comunică cu operatorul de rețea și furnizorul vechi.

Schimbarea se realizează în aproximativ 21 de zile (10 zile lucrătoare pentru notificare, 10 zile pentru procesare).

Important: Nu există costuri de schimbare, iar furnizorul actual nu poate refuza plecarea ta. Prosumatorii (cei ce produc și consumă) semnează contractul de vânzare-cumpărare separat, direct cu furnizorul, în afara platformei POSF.