Cum îi urmărea securitatea comunistă pe românii nemulţumiţi de lipsurile din magazine. Mărturia scriitorului Ion Buzaşi despre sistemul social din ţară

Un astfel de buletin informativ datează din 2 octombrie 1989, cu puţin timp înainte de izbucnirea evenimentelor care au culminat cu sfârşitul regimului dictatorial condus de Nicolae Ceauşescu.

”În ultima perioadă de timp au continuat să ne fie semnalate comentarii negative şi stări de nemulţumire în rândul populaţiei din judeţ, preponderent a celei din mediul urban, generate de aprovizionarea deficitară cu produse alimentare. Se invocă, în principal, lipsa ori existenţa în cantităţi insuficiente a unor produse cum sînt: carne, semipreparate din carne şi mezeluri, brînză, lapte şi derivate din lapta, unt, zahăr şi ulei”, se precizează în document, care a fost desecretizat, iar o copie se găseşte în colecţia Muzeului Unirii din Alba Iulia.

În continuare sunt precizate mai multe nume de persoane din oraşe care ar fi avut astfel de ”comentarii negative” şi sunt redate şi unele dintre acestea. Astfel, Schmegner Irina din Alba Iulia ar fi relatat unor rude din Sighetu Marmaţiei şi Sibiu că ”pe aici viaţa devine din ce în ce mai grea. Aniversarea lasă mult de dorit, carnea este o raritate, iar ouăle la fel. Nici alimentele raţionalizate nu le primim decât stînd la o coadă imensă, deorece se aduc cu ţîrîita şi în cantităţi mici. Zilele trecute am luat uleiul pe iulie - un ulei mizerabil de rapiţă, cu gust oribil de peşte - iar zahărul abia acum au început să-l dea pentru luna august. Nu mai e de suportat mizeria asta...”

Un alt cetăţean interceptat şi redat în informarea securişrilor este Beju Ioan din Cugir: ”În ce priveşte alimentaţia, stăm foarte prost. Numai în ziare, la radio şi la televizor avem de toate, iar în realitate, pentru omul de rînd, nu se găseşte nimic. Nu ştiu ce mai vor de la noi, au oare de gînd să ne bage mîncarea la gamelă?”

O femeie din Ocna Mureş susţinea că penuria de alimente îi afectează în special pe cei care efectuează munci grele. ”Nu ştiu cum este în alte părţi, dar la Ocna Mureş s-au redus substanţial raţiile de zahăr şi ulei, iar situaţia durează de cîteva luni. Nu se găseşte cremă de ghete, cremă de ras, lame şi mai ales pastă de dinţi, încălţăminte, televizoare, frigidere şi altele. Ne ducem zilele cum putem, adică «bătrâneţea fericită» care ni s-a promis cu ani în urmă”, afirma Cuteanu Rozica din Ocna Mureş.

Cosma Ioan din comuna Bucium se plângea, şi el, de multe lipsuri: ”Fiind bolnavi am zăcut la pat, de multe ori nemîncaţi. Am avea nevoie de medicamente, dar în farmacie nu sînt. Nu am mai văzut carne şi ouă de mult timp, iar zahărul şi uleiul pe care-l primim nu ne ajunge”. Jghira Estera din Alba Iulia, despre care se susţinea că este membră PCR, era de părere că persistenţa acestor lipsuri în aprovizionarea populaţiei cu produse alimentare şi bunuri de larg consum, diminuarea continuă a nivelului de trai, ar putea conduce la declanşarea unor acţiuni şi schimbări în România de genul celor petrecute în Ungaria, Polonia şi Cehoslovacia.

Sunt menţionaţi şi doi cetăţeni din Blaj, Seiceanu Teodor (pensionar) şi Ion Buzaşi (profesor doctor, scriitor) care ar fi făcut comentarii deosebit de ostile la adresa politicii promovate de conducerea superioară de partid şi de stat. ”În discuţiile purtate, aceştia şi-au exprimat satisfacţia faţă de evenimentele petrecute în Polonia şi Ungaria, considerînd că orientările pro-capitaliste şi revenirea la un alt sistem social s-ar impune în toate ţările socialiste. Apreciau, de asemenea, că actualul sistem de la noi este falimentar, că ar fi necesară o schimbare radicală, dar că nu se poate face nimic, deoarece securitatea şi armata sînt loiale partidului. Referindu-se la condiţia scriitorului în ţara noastră, Ion Buzaşi arăta că deşi sînt unii, cum este cazul lui Ion Brad, care ar fi dispuşi să scrie despre adevărata situaţie din ţară, nu o pot face, deoarece întreaga lor activitate publicistică se desfăşoară dirijat şi sub control strict”, se mai precizează în buletinul informativ.

Securiştii susţineau că ”se întreprind măsuri pentru cunoaşterea şi controlarea evoluţiei acestor stări de nemulţumire, pentru prevenirea degenerării lor în fapte, acţiuni sau manifestări cu caracter ostil, iar asupra persoanelor semnalate frecvent cu asemnea preocupări, se iniţiază măsuri specifice de influienţă şi temperare”.

