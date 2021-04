Dacă stilul de viaţă, nutriţia şi comportamentul alimentar sunt concepte ce au fost cândva neglijate, în ultimii ani acestea au primit o atenţie deosebită şi sunt privite nu doar ca un subiect la modă, ci ca măsuri ce trebuie integrate în ritmul alert al vieţii de zi cu zi. Pentru a reuşi acest lucru, cei mai mulţi recurg la citirea atentă a etichetei, pentru a alege produsele care să îi ajute în acest sens. Dar, de multe ori, înţelegerea etichetei pentru a ne da seama care este de fapt valoarea nutritivă a acestuia este complexă.

Nutri-Score sau tot ce trebuie să ştii despre valoare nutritivă a unui produs dintr-o singură privire

În prezent, în mai multe ţări sunt implementate sisteme moderne de inscripţionare a alimentelor, care să ajute consumatorii, zi de zi, în alegerea optimă a produselor alimentare. Unul dintre acestea este sistemul Nutri-Score, care furnizează informaţii mai detaliate, dincolo de conţinutul propriu-zis al produselor.

Această schemă a fost dezvoltată de oameni de ştiinţă francezi din domeniul alimentar şi în 2017 a fost ales ca sistem oficial de etichetare în Franţa. Cu toate acestea, folosirea Nutri-Score pe ambalajele produselor rămâne încă opţională. La puţin peste 3 ani de la lansarea oficială, a devenit una dintre cele mai populare în rândul statelor membre UE şi ale deţinătorilor de mărci de produse.

Cum funcţionează?

Nutri-Score foloseşte un algoritm ştiinţific şi se raportează întotdeauna la 100 g sau 100 ml din produs. Pe scurt, compară conţinutul de componente mai puţin dorite, cum ar fi grăsimile saturate, zahărul, sarea (sodiu) şi conţinutul de energie (calorii), cu conţinutul de componente favorabile, cum sunt fibrele, proteinele şi proporţia de fructe sau legume. În baza diferitelor proprietăţi ale produsului, calculul pentru alimentele solide diferă de calculul pentru băuturi, brânzeturi şi grăsimi.

Este o schemă de etichetare ce cuprinde 5 scale marcate cu diferite culori şi litere: A verde închis – B verde deschis - C galben – D portocaliu – E roşu. Aceasta se găseşte pe partea frontală a ambalajului produselor şi conţine informaţii suplimentare faţă de eticheta clasică cu valorile nutriţionale ajutând consumatorul să observe mai clar şi să înţeleagă informaţiile despre valoarea nutriţională a produselor.

Produsele marcate cu culoarea verde şi literele A şi B sunt alimente pe care ar trebui să le consumăm mai des sau într-o cantitate mai mare, iar cele marcate cu culoarea roşie şi literele D şi E conţin o cantitate mai mare de componente care ar trebui limitate în alimentaţia zilnică (de ex. grăsimile saturate, zahărul, sarea), de aceea ar trebui consumate mai rar sau în cantitate mai mică. Astfel, Nutri-Score arată cât de frecvent sau mai puţin frecvent ar trebui consumate anumite alimente în funcţie de valoarea lor nutritivă, pentru a contribui la o dietă echilibrată.

Ce spun studiile?

Conform studiilor, aproape 60% dintre consumatorii europeni verifică ingredientele alimentelor şi băuturilor pe care le consumă. 1 din 2 consumatori sunt deja familiarizaţi cu sistemul de etichetare Nutri-Score şi jumătate dintre aceştia au acordat atenţie acestor informaţii atunci când au ales un produs (GFK, Health & Wellbeing Report, Europe, 2020).

În plus, s-au făcut studii inclusiv asupra modului în care Nutri-Score este perceput de consumatori şi impactul asupra alegerilor alimentare, fiind descris drept cel mai uşor de identificat şi cel mai atractiv sistem, preferat chiar şi de cei cu o aderenţă scăzută la recomandările medicilor nutriţionişti.

De asemenea, atunci când au fost rugaţi să identifice valoarea nutriţională a unor produse, participanţii la studiu au putut să o atribuie corect datorită acestei etichetări [1][2]. Dovezile susţin faptul că acesta promovează alegerile alimentare mai sănătoase la cei cu un comportament alimentar nefavorabil: la cei ce au folosit Nutri-Score, calitatea coşului de cumpărături din punct de vedere nutriţional a crescut cu 9,3% [3].

Acest sistem de etichetare nutriţională stimulează, de asemenea, producătorii de alimente să îmbunătăţească calitatea produselor pe care le comercializează, să crească calitatea nutriţională a ingredientelor folosite şi în acelaşi timp îi ajută pe consumatori să mănânce porţii mai mici din alimentele mai puţin sănătoase.

Nutri-Score funcţionează deja în ţări ca Franţa, unde a fost creat şi implementat, dar şi în Belgia, Spania, Portugalia, Germania, Elveţia, Olanda şi Polonia.

Note:

