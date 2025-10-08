9 octombrie: 58 de ani de când revoluționarul Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins

La 9 octombrie 1967 Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins. În aceiași zi, în 1954 s-a născut actorul și scriitorul Adrian Pintea.

1799: Scufundarea fregatei engleze HMS Lutine în timpul unei furtuni

Lutine a fost o fregată care a servit atât în Marina Franceză, cât și în Marina Regală. Ea a fost lansată de francezi în 1779. Nava a trecut sub controlul britanic în 1793 și a fost luată în serviciu ca HMS Lutine. S-a scufundat printre insulele Frisiei de Vest în timpul unei furtuni în 1799. În tragedie au murit 240 de oameni.

1883: S-a născut Maria Filotti, actriță și directoare de teatru

Maria Filotti a fost o actriță și directoare de teatru din România. Ea a jucat în 167 de piese dintre care în 45 a deținut roluri principale, alături de Nottara, Aristizza Romanescu, Agatha Bârsescu, Petre Liciu. A avut parteneri admirabili Aristide Demetriade, Nicolae Soreanu, Tony Bulandra.

Timp de trei decenii a fost profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică București.

1888: Monumentul Washington a fost deschis oficial publicului

Monumentul lui Washington este un obelisc aflat lângă National Mall din Washington, D.C., construit în memoria primului președinte al Statelor Unite ale Americii, George Washington.

Monumentul, făcut din granit, marmură și gnais este cea mai înaltă structură din rocă și cel mai înalt obelisc din lume, având o înălțime de 169,294 metri. Acesta a fost proiectat de arhitectul Robert Mills în anii 1840. Construcția în sine a început în 1843, dar a fost terminată abia în 1894, la aproape 30 de ani după moartea arhitectului. Întârzierea a fost cauzată în mare parte de lipsa de fonduri și de Războiul Civil American.

Când a fost terminat, în 9 octombrie 1888, monumentul era cea mai înaltă structură din lume, titlu ce fusese deținut până atunci de catedrala din Köln, și a rămas cea mai înaltă până în 1889, când a fost terminat Turnul Eiffel din Paris.

1908: S-a născut Alexandru Sahia, scriitor și publicist român

Alexandru Sahia, pe numele real Alexandru Stănescu, a fost un publicist și scriitor român, de orientare socialist-comunistă, ales post-mortem membru al Academiei Republicii Populare Române în 1948.

Începând din 1931 și până în 1937, când a murit, Sahia a fost gazetar publicând în cunoscute ziare și reviste ale vremii: Rampa, Facla, Dimineața, Azi, Cuvântul liber, Adevărul și Era nouă. În 1932 înființat chiar și două publicații suprimate de către cenzură după câteva numere, Bluze albastre și Veac nou, dar scrie mai ales reportaje.

1940: S-a născut John Lennon, compozitor și solist britanic

John Winston Ono Lennon, numele la naștere John Winston Lennon, este unul din fondatorii trupei The Beatles.

John Lennon a fost împuşcat mortal la vârsta de 40 de ani, în data de 8 decembrie 1980. Asasinul său, Mark Chapman, un tânăr instabil psihic, spunea că a auzit voci care i-au cerut să-l omoare pe Lennon pentru a deveni celebru.

1954: S-a născut Adrian Pintea, actor și scriitor român

Adrian Pintea a copilărit la Beiuş – locul în care s-a născut, pe 9 octombrie 1954 – şi la Oradea. Înzestrat peste măsură, Adrian Pintea s-a înscris și a absolvit cu brio IATC, în 1979, la 24 de ani.

A urcat pe scenă încă din timpul studenției, a avut zeci de roluri, dar „lovitura” a dat-o în 1980 cu rolul care l-a făcut celebru: „Iancu Jianu zapciul”, apoi cu „Iancu Jianu haiducul” (1981), în regia regretatului Dinu Cocea.

Angajat al Teatrului Nottara din București, inegalabilul Adrian Pintea a cucerit mereu publicul și întotdeauna a stârnit ropote de aplauze cu interpretările sale magistrale. Tăcerile, sensibilitatea, puterea privirii sale transmiteau mai multă emoție decât orice cuvânt rostit.

Adrian Pintea a murit la 8 iunie 2007, la Spitalul Clinic Fundeni, unde a fost internat în stare gravă. Ceremonia de înmormântare a avut loc la Cimitirul Bellu din București, pe 10 iunie 2007. Actorul, de religie romano-catolic, cavaler al Ordinul Templierilor, a fost însoțit pe ultimul drum de familie, colegi și calul său Duran.

1962: S-a născut Mariana Târcă, jucătoare și antrenoare română de handbal

Mariana Târcă este o fostă jucătoare română de handbal. Mariana Târcă a fost antrenoare a echipei Corona Brașov. În 2022 a fost numită director tehnic peste toate loturile feminine.

1967: S-a născut Gheorghe Popescu, fotbalist și om de afaceri român

Gheorghe Popescu a participat cu echipa națională de fotbal a României la trei turnee finale ale Campionatelor mondiale (1990, 1994 și 1998) și la două ale Campionatelor europene de fotbal (1996 și 2000).

De-a lungul carierei a jucat la CS Universitatea Craiova, Dinamo București, Steaua București, PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, U.S. Lecce, Galatasaray S.K. (cu care a câștigat Cupa UEFA în 2000) și SV Hannover 96, câștigând 13 trofee.

A fost căpitanul celebrei echipe FC Barcelona, cu care a câștigat Cupa Cupelor. În prezent, Gică Popescu este preşedintele clubului Viitorul Constanţa.

1967: Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins

Ernesto Guevara, cunoscut sub porecla sa de Che Guevara sau el Che sau simplu Che, a fost un revoluționar argentinian de stânga, medic, autor, diplomat, teoretician militar, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sud-american.

Născut pe 14 iunie 1928 în oraşul argentinian Rosario, Ernesto Che Guevara a fost licenţiat în medicină. Pe parcursul mai multor ample călătorii efectuate în America Latină între decembrie 1951 şi septembrie 1954 a descoperit marile inegalităţi din regiune şi mizeria în care trăiau milioane de oameni. Iar aceste descoperiri îi vor schimba viaţa.

În iunie 1955 îl întâlneşte în Mexic pe Fidel Castro, pe care în anii următori îl va ajuta decisiv să cucerească puterea în Cuba (pe 9 ianuarie 1959) şi să răstoarne regimul condus de Fulgencio Batista. Pentru meritele sale, Castro îi dă lui Guevara gradul de El Comandante, cel mai înalt din cadrul gherilei, şi i-a conferit, la 29 de ani, Steaua José Martí, pe care Guevara o va pune pe bereta sa neagră.

Imaginea revoluţionarului cu beretă şi stea va deveni celebră în lumea întreagă, datorită fotografului cubanez Alberto Korda, autorul faimoasei fotografii.

Che Guevara a pătruns în Bolivia în noiembrie 1966. Plănuia acolo o mişcare de gherilă, când a fost capturat, interogat şi ulterior împuşcat de soldaţii bolivieni pe 9 octombrie 1967, la 39 de ani. Moartea lui dramatică l-a transformat într-o legendă.

1996: S-a născut Bella Hadid, una dintre cele mai cunoscute modele din anii 2000

Isabella Khair Hadid este un model de modă american.

De-a lungul carierei sale, ea a avut 35 de apariții pe coperțile internaționale Vogue. În 2022, a fost numită Modelul Anului de către British Fashion Council iar Revista Time a numit-o unul dintre cei mai influenți 100 de oameni din lume pe lista sa anuală în 2023.

2006: Google preia compania YouTube

YouTube este un Site Web unde utilizatorii pot încărca și viziona materiale audio-video.

YouTube a fost creat în februarie 2005 de Chad Hurley, Steve Chen și Jawed Karim. Serviciul cu sediul în San Bruno, California, folosește tehnologia Adobe Flash Player (HTML5 din 2012) pentru a expune o gamă largă de clipuri video create chiar de utilizatori, incluzând și fragmente din programe de televiziune sau din filme.

În octombrie 2006 Google a anunțat că a ajuns la o înțelegere să achiziționeze compania pentru 1,65 miliarde de dolari. Afacerea a fost încheiată la 13 noiembrie 2006.