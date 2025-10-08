search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

9 octombrie: 58 de ani de când revoluționarul Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins

0
0
Publicat:

La 9 octombrie 1967 Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins. În aceiași zi, în 1954 s-a născut actorul și scriitorul Adrian Pintea.

Che Guevara a fost executat în Bolivia FOTO: Arhivă
Che Guevara a fost executat în Bolivia FOTO: Arhivă

1799: Scufundarea fregatei engleze HMS Lutine în timpul unei furtuni

Lutine a fost o fregată care a servit atât în Marina Franceză, cât și în Marina Regală. Ea a fost lansată de francezi în 1779. Nava a trecut sub controlul britanic în 1793 și a fost luată în serviciu ca HMS Lutine. S-a scufundat printre insulele Frisiei de Vest în timpul unei furtuni în 1799. În tragedie au murit 240 de oameni. 

1883: S-a născut Maria Filotti, actriță și directoare de teatru 

Maria Filotti a fost o actriță și directoare de teatru din România. Ea a jucat în 167 de piese dintre care în 45 a deținut roluri principale, alături de Nottara, Aristizza Romanescu, Agatha Bârsescu, Petre Liciu. A avut parteneri admirabili Aristide Demetriade, Nicolae Soreanu, Tony Bulandra. 

Timp de trei decenii a fost profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică București.

1888: Monumentul Washington a fost deschis oficial publicului

Monumentul lui Washington este un obelisc aflat lângă National Mall din Washington, D.C., construit în memoria primului președinte al Statelor Unite ale Americii, George Washington.

Monumentul, făcut din granit, marmură și gnais este cea mai înaltă structură din rocă și cel mai înalt obelisc din lume, având o înălțime de 169,294 metri. Acesta a fost proiectat de arhitectul Robert Mills în anii 1840. Construcția în sine a început în 1843, dar a fost terminată abia în 1894, la aproape 30 de ani după moartea arhitectului. Întârzierea a fost cauzată în mare parte de lipsa de fonduri și de Războiul Civil American.

Când a fost terminat, în 9 octombrie 1888, monumentul era cea mai înaltă structură din lume, titlu ce fusese deținut până atunci de catedrala din Köln, și a rămas cea mai înaltă până în 1889, când a fost terminat Turnul Eiffel din Paris.

1908: S-a născut Alexandru Sahia, scriitor și publicist român

Alexandru Sahia, pe numele real Alexandru Stănescu, a fost un publicist și scriitor român, de orientare socialist-comunistă, ales post-mortem membru al Academiei Republicii Populare Române în 1948.

Începând din 1931 și până în 1937, când a murit, Sahia a fost gazetar publicând în cunoscute ziare și reviste ale vremii: Rampa, Facla, Dimineața, Azi, Cuvântul liber, Adevărul și Era nouă. În 1932 înființat chiar și două publicații suprimate de către cenzură după câteva numere, Bluze albastre și Veac nou, dar scrie mai ales reportaje.

1940: S-a născut John Lennon, compozitor și solist britanic

John Winston Ono Lennon, numele la naștere John Winston Lennon, este unul din fondatorii trupei The Beatles.

John Lennon a fost împuşcat mortal la vârsta de 40 de ani, în data de 8 decembrie 1980. Asasinul său, Mark Chapman, un tânăr instabil psihic, spunea că a auzit voci care i-au cerut să-l omoare pe Lennon pentru a deveni celebru.

1954: S-a născut Adrian Pintea, actor și scriitor român

Adrian Pintea a copilărit la Beiuş – locul în care s-a născut, pe 9 octombrie 1954 – şi la Oradea. Înzestrat peste măsură, Adrian Pintea s-a înscris și a absolvit cu brio IATC, în 1979, la 24 de ani.

Actorul și scriitorul Adrian Pintea a copilărit la Beiuş FOTO: Arhivă
Actorul și scriitorul Adrian Pintea a copilărit la Beiuş FOTO: Arhivă

A urcat pe scenă încă din timpul studenției, a avut zeci de roluri, dar „lovitura” a dat-o în 1980 cu rolul care l-a făcut celebru: „Iancu Jianu zapciul”, apoi cu „Iancu Jianu haiducul” (1981), în regia regretatului Dinu Cocea.

Angajat al Teatrului Nottara din București, inegalabilul Adrian Pintea a cucerit mereu publicul și întotdeauna a stârnit ropote de aplauze cu interpretările sale magistrale. Tăcerile, sensibilitatea, puterea privirii sale transmiteau mai multă emoție decât orice cuvânt rostit.

Adrian Pintea a murit la  8 iunie 2007, la Spitalul Clinic Fundeni, unde a fost internat în stare gravă. Ceremonia de înmormântare a avut loc la Cimitirul Bellu din București, pe 10 iunie 2007. Actorul, de religie romano-catolic, cavaler al Ordinul Templierilor, a fost însoțit pe ultimul drum de familie, colegi și calul său Duran.

Citește și: Generalul care l-a capturat pe Che Guevara a murit la 84 de ani. Ce a spus despre prinderea revoluționarului

1962: S-a născut Mariana Târcă, jucătoare și antrenoare română de handbal

Mariana Târcă este o fostă jucătoare română de handbal. Mariana Târcă a fost antrenoare a echipei Corona Brașov. În 2022 a fost numită director tehnic peste toate loturile feminine.

1967: S-a născut Gheorghe Popescu, fotbalist și om de afaceri român

Gheorghe Popescu a participat cu echipa națională de fotbal a României la trei turnee finale ale Campionatelor mondiale (1990, 1994 și 1998) și la două ale Campionatelor europene de fotbal (1996 și 2000).

De-a lungul carierei a jucat la CS Universitatea Craiova, Dinamo București, Steaua București, PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, U.S. Lecce, Galatasaray S.K. (cu care a câștigat Cupa UEFA în 2000) și SV Hannover 96, câștigând 13 trofee.

A fost căpitanul celebrei echipe FC Barcelona, cu care a câștigat Cupa Cupelor. În prezent, Gică Popescu este preşedintele clubului Viitorul Constanţa.

1967: Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins

Ernesto Guevara, cunoscut sub porecla sa de Che Guevara sau el Che sau simplu Che, a fost un revoluționar argentinian de stânga, medic, autor, diplomat, teoretician militar, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sud-american.

Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins FOTO: Alberto Korda
Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins FOTO: Alberto Korda

Născut pe 14 iunie 1928 în oraşul argentinian Rosario, Ernesto Che Guevara a fost licenţiat în medicină. Pe parcursul mai multor ample călătorii efectuate în America Latină între decembrie 1951 şi septembrie 1954 a descoperit marile inegalităţi din regiune şi mizeria în care trăiau milioane de oameni. Iar aceste descoperiri îi vor schimba viaţa.

În iunie 1955 îl întâlneşte în Mexic pe Fidel Castro, pe care în anii următori îl va ajuta decisiv să cucerească puterea în Cuba (pe 9 ianuarie 1959) şi să răstoarne regimul condus de Fulgencio Batista. Pentru meritele sale, Castro îi dă lui Guevara gradul de El Comandante, cel mai înalt din cadrul gherilei, şi i-a conferit, la 29 de ani, Steaua José Martí, pe care Guevara o va pune pe bereta sa neagră.

Imaginea revoluţionarului cu beretă şi stea va deveni celebră în lumea întreagă, datorită fotografului cubanez Alberto Korda, autorul faimoasei fotografii.

Che Guevara a pătruns în Bolivia în noiembrie 1966. Plănuia acolo o mişcare de gherilă, când a fost capturat, interogat şi ulterior împuşcat de soldaţii bolivieni pe 9 octombrie 1967, la 39 de ani. Moartea lui dramatică l-a transformat într-o legendă.

1996: S-a născut Bella Hadid, una dintre cele mai cunoscute modele din anii 2000

Isabella Khair Hadid este un model de modă american.

bella hadid profimedia jpg
Citește și: Replica memorabilă a lui Adrian Pintea: „Putem muri oricând. De ce să ne grăbim? N-am tras încă lozul cel mare“ VIDEO

De-a lungul carierei sale, ea a avut 35 de apariții pe coperțile internaționale Vogue. În 2022, a fost numită Modelul Anului de către British Fashion Council iar Revista Time a numit-o unul dintre cei mai influenți 100 de oameni din lume pe lista sa anuală în 2023.

2006: Google preia compania YouTube

YouTube este un Site Web unde utilizatorii pot încărca și viziona materiale audio-video.

YouTube a fost preluat de Google FOTO: Arhivă
YouTube a fost preluat de Google FOTO: Arhivă

YouTube a fost creat în februarie 2005 de Chad Hurley, Steve Chen și Jawed Karim. Serviciul cu sediul în San Bruno, California, folosește tehnologia Adobe Flash Player (HTML5 din 2012) pentru a expune o gamă largă de clipuri video create chiar de utilizatori, incluzând și fragmente din programe de televiziune sau din filme. 

În octombrie 2006 Google a anunțat că a ajuns la o înțelegere să achiziționeze compania pentru 1,65 miliarde de dolari. Afacerea a fost încheiată la 13 noiembrie 2006.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Monica Bousquet, culturista care face furori la 64 de ani. Cum arată, de fapt
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
playtech.ro
image
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii cutremurătoare la patru luni după moartea lui Ciprian Pian! Colegul său de celulă rupe tăcerea: „I-a provocat reacții adverse”
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Când intră pensia din octombrie pe card. Vești bune pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Plevna. Reduta Grivița II, după Koenen, în „Illustrierte Zeitung”, 1877, nr. 1790, p. 304 (© Arhivele Naționale ale României, Bibliotecă, Nicolae Iorga, Războiul din 1877-8 în ilustrații, p. 28-21, în „Almanahul Graficei Române” , Craiova, 1929)
Luptele duse pentru cucerirea redutei Grivița II, în timpul Războiului de Independență
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani