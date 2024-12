Magia și războiul. Legătura necunoscută dintre nazism și practicile oculte pentru manipularea maselor

În ultimii optzeci de ani de la al Doilea Război Mondial, puține subiecte au fost studiate atât de detaliat și cu atâta atenție de istorici, cât ascensiunea Partidului Nazist. Adolf Hitler a exploatat prejudecățile și fricile oamenilor obișnuiți pentru a ajunge la putere și pentru a impune viziunea sa fascistă asupra Europei. Fascismul și originile crude ale „științei rasei” au fost analizate pentru a înțelege mai bine, dar și pentru a evita, condițiile care au favorizat apariția acestora, scrie The Daily Mail.

Mai puțin înțeles însă este cum Partidul Nazist își are originile în tradiții esoterice și sectare, care, la rândul lor, au ghidat naziștii în expedițiile lor costisitoare prin lume, în căutarea unor dovezi ale unei rase ariene pierdute, învăluite într-o aură de superputeri psihice.

În timp ce legătura dintre naziști și ocultism a fost, mult timp, doar o notă marginală a istoriei, evocată rapid în filmele cu Indiana Jones sau în jocuri video, cercetările recente arată că aceștia au avut o adevărată fascinație pentru „magie” și au susținut eforturi imense pentru a recupera o istorie mitică a poporului arian.

Naziștii au acordat o importanță deosebită ocultismului, astrologiei și chiar fenomenelor paranormale

În perioada interbelică, naționaliștii germani au fost preocupați de rescrierea istoriei și de promovarea unui naționalism care respingea știința empirică, iar Hitler a manipulat acest sentiment pentru a submina autoritățile tradiționale. Mai mult, naziștii au acordat o importanță deosebită ocultismului, astrologiei și chiar fenomenelor paranormale, având în vedere că au bazat unele dintre cele mai importante operațiuni de război pe credințe în tarote, raze mortale sau capacități misterioase, finanțând săpături în întreaga lume pentru a căuta artefacte ale unei civilizații pierdute.

Istoricul Eric Kurlander, autor al lucrării „Hitler’s Monsters: A Supernatural History of the Third Reich”, susține că nazismul a fost susținut de o generație care s-a dezis de metodele științifice tradiționale, fiind atrasă de teorii fantastice și de ideea unui trecut glorios arian. Aceste credințe au fost alimentate de tradițiile folclorice germane, care începuseră să câștige teren începând cu un secol înainte, pe măsură ce naționaliștii germani își fabricau un mit național despre originea ariană și pericolele invadatorilor străini, adesea descriși ca vampiri sau creaturi mitologice.

Ideile fantastice despre o rasă superioară și despre „puteri divine” pierdute au fost promovate de autori populari, iar în fața eșecului științei convenționale, naziștii au încercat să legitimeze aceste teorii prin săpături arheologice în speranța de a descoperi dovezi ale unei civilizații antice a arienilor. Expedițiile lor au inclus cercetări în Tibet și în locuri comerciale vikinge, în căutarea unor relicve nordice sau ale unor civilizații pierdute.

Societatea Thule, un grup secret care a influențat profund mișcarea nazistă, a fost o platformă unde se dezbăteau teorii ca „Teoria Gheții Lumii”, care susținea că universul ar fi fost creat de o coliziune între stele înghețate. Aceste idei bizare au fost susținute de lideri ca Himmler, care a promovat un amestec de ocultism și istorie distorsionată pentru a întări ideologia nazistă.

Instrumente de control și manipulare a opiniei publice

Deși nu s-au descoperit niciodată urmele unei civilizații ariene superioare, fascinația naziștilor pentru ocultism și esoterism a rămas constantă până la sfârșitul războiului. În timpul conflictului, Hitler a folosit „dowsers” (persoane care pretindeau că pot găsi metale prețioase sau apă prin puteri paranormale) și astrologi pentru a spiona inamicii și pentru a obține informații strategice. Această credință în forțele ascunse ale lumii reflectă o dependență de idei fantasmagorice și o atitudine sceptică față de știința convențională.

În ciuda ridicolului unor dintre aceste practici, ele au fost folosite ca instrumente de control și manipulare a opiniei publice. Astfel, prin legătura cu aceste teorii, regimul nazist a reușit să creeze o atmosferă de frică și superstiție, care a alimentat un naționalism extrem. Într-o perioadă în care încrederea în știință și religie începea să se erodeze, „științele de margine” au oferit o alternativă la realitățile incomode ale lumii.

Povestea nazismului și a interesului său pentru ocultism nu oferă o imagine completă, dar ajută la înțelegerea contextului în care a apărut și s-a consolidat mișcarea. Este un avertisment despre cum ideologii periculoase pot să înflorească atunci când oamenii pierd încrederea în adevărurile științifice și în instituțiile tradiționale.

Astăzi, în Europa și nu numai, putem observa reînvigorarea unor idei periculoase, iar studiul trecutului ne poate ajuta să înțelegem mai bine semnalele fascismului și riscurile ce ne amenință libertățile fundamentale.