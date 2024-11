Video 7 noiembrie: 108 ani de la nașterea filosofului și eseistului Mihai Șora - „Ani de zile, am fost urmărit, măturat, turnat”

Pe 7 noiembrie, în 1867, se năștea Marie Curie, savanta care a introdus în fizică termenul de radioactivitate. În 1911, în aceeași zi, venea pe lume cântăreața de muzică populară Maria Lătărețu, iar cinci ani mai târziu, filosoful și eseistului Mihai Șora.

1504 - Cristofor Columb s-a întors din a patra și ultima sa călătorie

Columb a navigat spre vest, pe Oceanul Atlantic, în căutarea unei rute spre India, dar și-a câștigat reputația descoperind un nou continent, denumit mai târziu, America, în perioada precolumbiană fiind cunoscută doar Lumea Veche. Ultima sa călătorie s-a încheiat în 1504.

1867 - S-a născut savanta poloneză stabilită în Franța Marie Skłodowska Curie

Renumita chimistă și fiziciană Marie Curie este considerată una dintre cele mai influente savante ale secolului al XX-lea, fiind singura savantă care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite (fizică și chimie).

Marie Curie este cea care introdus în fizică termenul de radioactivitate. Cercetările sale în domeniul elementelor radioactive, al radioactivității naturale și al aplicațiilor acestora în medicină au făcut-o celebră. A fost soția unui laureat al Premiului Nobel, fizicianul Pierre Curie, și mama unei laureate a Premiului Nobel (Irène Joliot-Curie).

1911 - S-a născut cântăreața de muzică populară Maria Lătărețu

Maria Lătărețu s-a născut la Bălceşti, în Gorj și a avut o copilărie marcată de lipsuri materiale. De mică a fost nevoită să muncească pentru a-şi sprijini familia. La 17 ani s-a căsătorit cu vioristul Mihai Lătăreţu din comuna Leteşti. Împreună au cântat mulţi ani în mai toate satele din judeţul Gorj.

În 1933, artista a ajuns pentru prima dată în Bucureşti. Reîntoarsă în judeţul natal a fost descoperită în 1937 de o echipă de folclorişti care, încântaţi de vocea ei, au invitat-o la Bucureşti pentru a o înregistra. Tot în 1937, Maria Lătăreţu a înregistrat primele cântece pe cilindri de fonograf.

În același an a cântat pentru prima dată la Radio Bucureşti. Până în 1949 a cântat cu taraful soţului ei şi mai apoi a devenit prim-solistă a Orchestrei „Barbu Lăutaru” a Institutului de Folclor.

Artista a străbătut întreaga ţară în concerte de răsunet, dar a avut concerte și în străinătate, în ţări precum URSS, Grecia, Cehosolvacia, Polonia, Elveţia, Turcia sau Egipt.

Dincolo de scenă viața i-a fost marcată de un lung şir de drame. Şi-a îngropat cinci din cei șase copii, dar şi soţul. Nu a renunţat însă niciodată la dragostea pentru cântec, dar nu a făcut avere din muzică.

Maria Lătărețu a murit în 1972.

1913 - S-a născut scriitorul francez Albert Camus

Lureat cu Premiul Nobel pentru literatură în 1957, Albert Camus este autorul care a investigat în cele mai fine detalii complexitatea fiinţei umane.

„Pe cine preferi: pe cel care îţi ia pâinea de la gură în numele libertăţii sau pe cel care îţi fură libertatea pentru a-ţi asigura pâinea zilnică?”, se întreba Camus suscitând o dilemă atât de actuală şi din nefericire atât de universală.

Celebrul scriitor francez a murit în 1960.

1916 - S-a născut filosoful și eseistul român Mihai Șora

Mihai Șora a venit pe lume la Ianova, Remetea Mare, județul Timiș, în timpul Austro-Ungariei. A fost al doilea fiu al preotului Meletie Șora și al Anei Șora. A studiat filosofie la Universitatea din București (1934–1938), potrivit Wikipedia. A obținut o bursă din partea Institutului Francez din București în 1938 (concomitent cu Eugène Ionesco). A părăsit Parisul aflat sub ocupație germană în 1940 și a ajuns în Grenoble, unde, sub îndrumarea lui Jacques Chevalier, a realizat o teză de doctorat despre opera lui Blaise Pascal.

Între anii 1945 și 1948 a activat ca cercetător la Centre national de la recherche scientifique din Paris. A debutat la Gallimard cu „Du dialogue intérieur. Fragment d'une anthropologie métaphysique” în anul 1947. Cartea a avut ecouri printre mari personalități filosofice franceze. A refuzat cetățenia franceză care i-a fost propusă imediat după apariția cărții la Gallimard.

În 1948 a venit în România pentru a-și vedea părinții, însă autoritățile nu i-au mai permis să se întoarcă în Franța, acolo unde îl așteptau soția și cei doi copii. Ulterior, aceștia au fost nevoiți să îl urmeze. Forțat să stea în România după 1948, timp de 20 de ani nu a publicat nimic.

A fost fondatorul noii serii BPT (acronim pentru „Biblioteca Pentru Toți”).

După evenimentele din decembrie 1989, a fost ministru al învățământului în primul guvern Petre Roman (30 decembrie 1989–28 iunie 1990).

Mihai Șora a fost unul dintre oponenții vocali ai modificărilor la legile justiției, care au declanșat protestele din 2017–2018, alăturându-se deseori demonstranților, în ciuda vârstei înaintate.

Un episod trist din viața filosofului Mihai Șora a fost atunci când a aflat despre „Angajamentul“ fiului său, recrutat de Securitate pe când avea doar 14 ani



„Dragi prieteni, am fost „raportat“ (se pare că acesta este verbul corespunzător). În alte vremuri, sub alte stăpâniri, exista turnătoria: foarte lucrativă pentru unii și, în orice caz, menită să țină sub control orice fir de păr care ar fi avut apucături rebele, turnătoria devenise, la un moment dat, în anii ceaușismului târziu, un reflex condiționat pentru mulți oameni, – de la vecinul din bloc, șeful de birou ori colegul de serviciu, la amicul ocazional, prietenul „de nădejde“ sau – în chip dramatic (căci spulbera toate resorturile familiale) – la fiul care își turna tatăl, tatăl care își nenorocea copilul.

Ani de zile, am fost urmărit, măturat, turnat, am avut telefonul ascultat, corespondența citită și tradusă… (– da, Securitatea avea angajați care traduceau toate scrisorile în limba română, dacă se întâmpla să scrii în franceză, în germană, în engleză sau în alte limbi). Dosarele deschise pe numele meu și aflate în arhiva CNSAS sunt multe, copleșitoare. Așa am aflat, de pildă, că turnătoriile (al căror obiect sunt) încep din 1947, pe când, cercetător în Franța, îl studiam pe Pascal.

Așa am aflat, de pildă, că niciodată Anei Pauker și acoliților săi nu le-ar fi trecut prin minte să mă sechestreze în România, în anul 1948, când am revenit din Franța într-o excursie, după zece ani de absență, să-mi văd părinții, dacă nu ar fi existat o scrisoare-turnătoare semnată „un grup de români patrioți“, expediată chiar de la Paris. Așa am aflat (negru pe alb) despre „Angajamentul“ fiului meu, recrutat de Securitate pe când era minor: avea 14 ani. Și tot așa am aflat (și retrăit) răul pe care Securitatea poate să-l facă unui copil, iar copilul poate să-l facă părinților săi”.

Dezvăluirea a fost făcută de filosof pe pagina sa de socializare în data de 28 noiembrie 2017, după ce mai mulți români care foloseau rețeaua de socializare Facebook au acuzat că le-au fost blocate conturile, după ce au postat mesaje și fotografii despre protestele din țară:

„Prin urmare, dragii mei, am trecut prin multe, am văzut multe. Trebuia, de bună seamă, să trăiesc, să văd, să înțeleg și noile tehnologii, începând cu feisbucul. Ieri am trimis o copie după buletinul meu undeva, în eter, și iată că s-au redeschis porțile, iar contul meu a fost deblocat. Este marți, 28 noiembrie 2017: cer negru deasupra României” .

Filosoful și eseistul Mihai Șora a încetat din viață la venerabila vârstă de 106 ani. Era născut pe 7 noiembrie 1916.

1918: Epidemia de gripă din 1918 se răspândește în Samoa de Vest

Teribila epidemie de gripa a ucis, până la sfârșitul anului 1918, 7.542 de persoane, adică aproximativ 20% din populația din Samoa de Vest.

1941 - Al Doilea Război Mondial: nava spital sovietică Armenia este scufundată de avioanele germane

Atacul din 7 noiembrie 1941 a avut loc în timp ce nava evacua refugiați și militari răniți și personalul mai multor spitale din Crimeea. Peste 5.000 de oameni au murit odată cu scufundarea vasului, potrivit Wikipedia.

1940 - S-a născut actrița română de teatru și film Dorina Lazăr

Dorina Lazăr a debutat pe marele ecran în 1974 în filmul Păcală al regizorului Geo Saizescu.

Printre cele mai importante filme în care a mai jucat se numără Angela merge mai departe (1982), Liceenii (1986), Balanța (1991) și Amen (2001).

1942 - S-a născut actrița Mariana Mihuț

Actrița română de film, radio, teatru, televiziune și voce Mariana Mihuț s-a născut la Chișinău, pe 7 noiembrie, în urmă cu 82 de ani.

Mariana Mihuț este căsătorită cu actorul Victor Rebengiuc, din anul 1965, cu care are un fiu, Tudor Rebengiuc.

1944 - Franklin Delano Roosevelt a câștigat cel de-al patrulea mandat de președinte al SUA

Franklin Roosevelt s-a remarcat ca fiind una dintre principalele figuri politice ale secolului XX-lea pe plan național cât și internațional, care a contribuit esențial la depășirea crizei economice mondiale și la înfrângerea Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial. Roosevelt este singurul președinte din istoria SUA care a fost instituit în funcție pentru patru mandate consecutiv.

1967 - S-a născut David Guetta, House-DJ și producător francez

David Guetta, DJ-ul numărul care face senzație de câte ori urcă pe scena UNTOLD, a vândut peste șase milioane de albume și 15 milioane de single-uri în lumea întreagă. În 2011 Guetta a fost votat DJ-ul numărul 1 în sondajul 'DJ Mag Top 100 DJs'

În 2013, Billboard a clasificat cântecul său „When Love Takes Over” ca fiind colaborarea numărul #1 în dance-pop din toate timpurile.

Guetta a fost nominalizat la cinci premii Grammy, trei pentru One Love și două pentru munca sa împreună cu Black Eyed Peas. El a câștigat premiul Grammy pentru „Best Remixed Recording, Non-Classical", potrivit Wikipedia.

1980 - A murit actorul american Steve McQueen

Steve McQueen (născut în 1930) face senzație și la patru decenii de la moartea sa.

O secvenţă din filmul „Marea evadare/The Great Escape“ (1963), în care actorul american Steve McQueen interpretează un personaj urmărit de nazişti, a fost desemnată cea mai bună scenă cu motociclete din istoria cinematografiei.

1984 - S-a născut cântăreață română Giulia Anghelescu

Giulia Anghelescu împlinește 40 de ani.

Artista este căsătorită de 11 ani cu Vlad Huidu, fratele prezentatorului Şerban Huidu, şi au doi copii împreună.

1991 - Magic Johnson a anunțat că este seropozitiv și că se retrage din NBA.

În momentul în care Magic Johnson a anunţat că are HIV, nimeni nu putea estima cât va mai trăi.

Două decenii mai târziu el a vorbit despre boala sa cu cei de la Newsweek, povestind despre lupta interioară, frică şi triumf.

"Nu privesc în urmă chiar atât de departe şi nu-mi pierd timpul cu regrete. Singurul lucru pe care îl regret este că mi-am expus familia, care a trebuit să treacă prin această experienţă şi să se obişnuiască cu anumite lucruri", a spus Johnson.

A recunoscut că medicina l-a făcut să fie pe picioarele lui şi după două decenii de ani de la primul rezultat pozitiv. „Sunt binecuvântat deoarece medicamentele pe care le iau m-au ajutat. Nu se potrivesc chiar pentru orice organism", a spus Magic Johnson.

1996 - NASA a lansat sonda spațială Mars Global Surveyor

Mars Global Surveyor a fost trimisă în spațiu pentru a studia Marte de pe orbită.

1996 -Un avion Boeing 727 s-a prăbușit în Lagos, Nigeria

În tragedia aviatică din Lagos au murit toți cei 143 de oameni aflați la bord.