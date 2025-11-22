„Hai să nu mai lungim”. După jumătate de secol, s-a aflat adevărul. De ce nu a evoluat Nicolae Dobrin la Mondialul din 1970

Mondialul din 1970 a rămas unul dintre cele mai controversate momente din fotbalul românesc, iar un mister a persistat ani de zile: absența lui Nicolae Dobrin.

Fanii români au rămas privați de șansa de a-l vedea pe „Prințul din Trivale” într-un duel memorabil cu legendarul Pele.

La turneul din Mexic, România a fost repartizată în așa-numita „grupă a morții”, alături de Anglia, Brazilia lui Pele și Cehoslovacia. Echipa lui Angelo Niculescu, cu lideri precum Mircea Lucescu și Cornel Dinu, a pierdut la limită cu Anglia (0-1) și Brazilia (2-3), dar a învins Cehoslovacia cu 2-1.

„Nea Gicule, cum a fost, bre, în Mexic?”

Deși Dobrin era considerat cel mai valoros fotbalist român, el nu a jucat niciun minut la Mondial. Unii susțineau că grupul de la Dinamo l-ar fi blocat, iar selecționerul Niculescu considera că fotbalistul exagera cu viața extrasportivă.

Cătălin Oprișan, cunoscut jurnalist, a reușit să afle adevărul direct de la sursă, chiar de la Nicolae Dobrin, care a explicat motivele reale ale absenței sale, cu puțin timp înainte să părăsească această viață.

„Gicu Dobrin, mă duc în ’99... toată viața mea mi-am dorit să aflu ce s-a întâmplat în Mexic, de ce n-a jucat el. Mă ia nea Gicu deoparte, zice: „Auzi, măi, tu de ce ai venit?”. Hoț mare, dar tacticos așa. „Să scriem de...”. „Lasă-mă cu astea, hai să îți dau o ciorbă la Valea Ursului.” Ne-am dus la Valea Ursului, noroc că am avut reportofon, am scos ăla: „Zi, mă, ce vrei?”. „Nea Gicule, cum a fost, bre, în Mexic?”.

„Îi umileam tot timpul, eram tâmpit. Nu mă haleau!”

În primul rând și-a ridicat piciorul, unde avea gaura în care intrase un fier când juca tenis cu piciorul și făcuse tetanos. S-a dus la spital și i-au zis direct să îi taie piciorul, că-i septicemie. A venit un medic și a spus: „Sunteți nebuni? Ăsta e piciorul lui Gicu Dobrin.” Și i-a luat carne de pe fese și i-a pus acolo grefă. „Vrei să faci poză?”.

„Nu, nea Gicu, nu e nevoie.” Și a zis: „Bă, tată, a fost un cumul. Hai să nu mai lungim. Le dădeam craci ălora de la Dinamo și îi umileam tot timpul, că eram tâmpit. Nu mă haleau. Am găsit și berea Corona, care era foarte bună acolo, cu lămâie. Era și foarte cald, să moară viața mea!”, a admis Cătălin Oprișan, conform iamsport.ro.

Moment surprinzător între Angelo Niculescu și Nicolae Dobrin

Se spune că selecționerul Angelo Niculescu a aflat despre excesele lui Dobrin și a decis să îi facă o surpriză neașteptată fotbalistului. Gestul său a rămas unul memorabil, pentru că Dobrin nu se aștepta deloc la această reacție din partea antrenorului.

„Da, se juca pe platoul de acolo, da! Și a zis să se hidrateze. Și s-a hidratat atât de mult încât antrenorul a aflat, nea Angelo! A cerut cheile de la cameră și s-a dus și s-a băgat în patul lui, cu păturica până la nas. Și când a venit nea Gicu, la trei noaptea, s-a pus peste el. A tras cearceaful ăla, ce era, s-a pus peste nea Angelo. „Ce faci, măi băiatule? Hopa, ușor, că-s aicea!”, și-a mai reamintit Cătălin Oprișan, în spirit de glumă.