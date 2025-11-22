Deşi circula peste viteza legală, a câştigat în instanţă. Direcția Drumuri Iaşi, obligată să plătească despăgubiri unei şoferiţe care a lovit un căprior

O șoferiță care a lovit un pui de căprioară pe DJ 282F din judeţul Iaşi a obținut despăgubiri de 8.332,75 de la administratorul drumurilor județene, după ce instanța au decis că accidentul s-a produs din vina acestuia, deşi tânăra circula peste viteza legală.

Totul a început pe 10 octombrie 2021, când Mihai B. i-a încredințat fiicei sale autoturismul său Volkswagen Golf, iar aceasta a lovit un căprior care i-a sărit în faţă pe DJ 282F, în apropiere de satul Fântânele din judeţul Iaşi. În urma impactului, maşina a fost avariat destul de serios, reparaţiile acesteia ajungând la peste 8.000 de lei, bani pe care șoferița şi tatăl său i-a solicitat Diecţiei de Drumuri Judeţene, instituția care administrează drumurile județene.

Procesul a început la Judecătorie, a continuat la Tribunal și s-a încheiat la Curtea de Apel Iaşi, unde a fost dată sentinţa definitivă, prin care instituţia trebuie să plătească suma de 8.332,75 lei pentru reparațiile autoturismului.

De altfel, toate instanţele anterioare se pronunţaseră în favoarea şoferiţei şi respinseseră toate argumentele Direcţiei Judeţene de Drumuri, inclusiv pe acela că femeia circula cu viteză mare, peste limita legală, invocând faptul că instalarea indicaorului „Atenţie, animale” este în responsabilitatea administratorului drumului, scrie presa locală.

Reprezentanţii DJAD Iaşi s-au apărat spunând că la momentul accidentului drumul se afla în lucru şi că responsabilitatea pentru semnalizarea corectă aparținea constructorului, deoarece lucrările nu fuseseră finalizate. În plus, au spus ei, semnalizarea rutieră era provizorie, iar normele nu prevedeau instalarea indicatorului „Atenție, animale” pe un drum aflat în șantier.

DJADP a mai argumentat, în plus, că șoferița nu a respectat viteza maximă de 30 km/h și că unele elemente din devizul de service nu corespundeau autorizației de reparație emisă de poliție.

Motivaţia instanţei

Magistraţii nu au fost, însă, convinşi de aceste argumente şi au arătat că obligația de semnalizare a drumului în lucru revine în continuare administratorului drumului, nu constructorului.

În plus, legea permite existența unui indicator permanent pe un drum aflat în șantier, atâta timp cât semnalizarea temporară nu contrazice semnalizarea existentă.

„Contrar susţinerilor recurentei, nu există dispoziţii legale care să interzică existenţa şi a unui indicator permanent pe un drum în lucru, singura condiție prevăzută de norme fiind ca semnalizarea rutieră temporară să nu contrazică semnalizarea curentă, existentă pe drum. Cum un indicator ca cel «Atenţie animale sălbatice!» nu era de natură să contrazică semnalizarea rutieră temporară, nu era necesar să fie demontat”, au precizat judecătorii.

De asemenea, instanța a hotărât şi că viteza autoturismului nu afectează responsabilitatea DJADP. Legea prevede că pagubele produse de animale sălbatice pe drumurile publice trebuie suportate de administratorul drumului, care este obligat să instaleze indicatoare, și nu există condiții care să limiteze răspunderea acestuia în funcție de comportamentul șoferului.