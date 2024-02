7 februarie: 32 de ani de la semnarea Tratatului de la Maastricht, care a pus bazele Uniunii Europene așa cum o știm azi

Tot pe 7 februarie au murit Papa Pius al IX-lea și Josef Mengele, supranumit ”Îngerul morții”, s-a născut ultimul împărat al Chinei.

7 februarie 1878: A murit Papa Pius al IX-lea

Papa Pius al IX-lea, născut Giovanni Maria Mastai-Ferretti a fost Papă timp de 31 de ani, din 16 iunie 1846 până la moartea sa. Este cel mai prelungit pontificat din istoria Bisericii.

A convocat Conciliul Vatican I în 1869, care a declarat dogma infailibilității papale.

Papa Pius al IX-lea a definit și conceptul a Neprihănitei Zămisliri a Feciorei Maria, care înseamnă că Maria a fost concepută în afara păcatului primordial. A fost beatificat. Papa Pius al IX-lea a refuzat să elibereze copilul evreu Edgardo Mortara, care fusese răpit, la vârsta de 6 ani, din familia lui de poliția papală, ca să fie educat ca un creștin catolic. Acest scandal a otrăvit relațiile Papei cu comunitățile evreiești și cu cercurile liberale contemporane.

7 februarie 1906: S-a născut Pu Yi, ultimul împărat al Chinei

A fost încoronat la vârsta de doar trei ani în anul 1909 și a fost obligat să abdice la 12 februarie 1912 in urma revoluției chineze.

A fost cunoscut ca împărat sub numele de Împăratul Xuantong , între anii 1908 și 1911, și ca împărat, dar fără să conducă efectiv, între 1911 și 1924, iar între anii 1932 și 1945 a domnit în Statul marioneăa japonez , cunoscut sub numele de Manciuko. In urma revoltei din Wuchang din 10 septembrie 1911, i s-a cerut să demisioneze iar la 12 februarie 1912, se încheie domnia dinastiei Qing şi perioada feudală.

După proclamarea primei republici chineze, a obţinut aprobarea guvernului să continue să trăiască în Oraşul Interzis, înainte de a fi expulzat de către autorităţi în noiembrie 1924. După invadarea Chinei de către Japonia, a devenit în 1934 seful statului marioneta Manchukuo creat de japonezi, sub numele de Împăratul Kangde.

7 februarie 1906: S-a născut Oleg Konstantinovici Antonov, constructor de avioane

Oleg Konstantinovici Antonov a fost un designer de avioane sovietic și fondatorul Biroului de Proiectare Antonov din Kiev, Ucraina, numit în onoarea sa. Antonov a proiectat o serie de avioane sovietice și numeroase planoare atât pentru uz civil, cât și militar.

A fost renumit pentru construcția avioanelor de tip AN-10, AN-24, AN-22, AN-12.

7 februarie 1922: Marie Curie devine prima femeie membru al Academiei franceze de medicină

Marie Curie, născută Maria Salomea Skłodowska a fost o savantă poloneză stabilită în Franța, dublu laureată a Premiului Nobel. A fost singurul savant care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite (fizică și chimie). A introdus în fizică termenul de radioactivitate.

Este cunoscută pentru cercetările sale în domeniul elementelor radioactive, al radioactivității naturale și al aplicațiilor acestora în medicină. A fost soția unui laureat al Premiului Nobel, fizicianul Pierre Curie, și mama unei laureate a Premiului Nobel (Irène Joliot-Curie). Cu excepția fiicei sale Ève Curie (scriitoare), toți descendenții săi vor urma cariere științifice. Publicația Time a considerat-o una dintre cele mai influente savante ale secolului al XX-lea

7 februarie 1935: Premiera primului film sonor realizat la București

La 7 februarie 1935, a avut loc premiera primului film sonor realizat la București. „Bing Bang” a fost realizat de Vasile Vasilache și Nicolae Stroe. Filmul spune povestea a doi șomeri, Bing și Bang, care primesc în dar un bilet la loterie. Cei doi protagoniști pleacă în căutarea unui loc de muncă în Snagov, unde asistă la un spectacol muzical.

Întorși în București, aceștia intră la Loterie și află că biletul este câștigător. Din nefericire, lozul este de negăsit, iar cei doi pornesc în căutarea lui.

7 februarie 1953: S-a autodizolvat Frontul Plugarilor, formațiune înființată de Petru Groza

Frontul Plugarilor a fost o organizație politică de stânga a țăranilor români, înființată în ianuarie 1933 la Deva, sub conducerea lui Petru Groza, cu scopul de a mobiliza la luptă masele țărănești pentru apărarea drepturilor și libertăților lor.

Inițiată în județul Hunedoara, (după plecarea lui Petru Groza din Partidul Poporului, al generalului Alexandru Averescu, comandantul de la Mărăști), mișcarea s-a răspândit curând în Banat, iar apoi și în celelalte zone ale României.

În septembrie 1935, Frontul Plugarilor a semnat un acord cu Uniunea oamenilor muncii maghiari din România (MADOSZ), iar la 6 decembrie 1935, la Țebea, sub gorunul lui Horea, a încheiat o înțelegere cu Blocul Democratic (organizație aflată sub influența Partidului Comunist Român, pe atunci în ilegalitate) și Partidul Socialist.

Membri marcanți ai organizației au fost, alături de Petru Groza: Miron Belea, Ion Moga Fileriu, Romulus Zăroni, Octav Livezeanu. După încheierea celui de-al doilea război mondial, la 12 octombrie 1944, organizația a participat la constituirea Frontului Național Democrat (F.N.D.), împreună cu P.C.R. și alte partide de stânga.

A contribuit la guvernare și la instaurarea comunismului în România, alături de Partidul Comunist Român (respectiv Partidul Muncitoresc Român). La alegerile din 1946 a fost aliat al comuniștilor în cadrul Blocului Partidelor Democrate A sfârșit prin a se autodizolva în 1953.

7 februarie 1979: A murit Josel Mengele,criminal nazist, supranumit “Îngerul Morții”

Mengele, supranumit „Îngerul morții”, a fost un medic german care, în calitate de căpitan SS, a inițiat și condus odioasele „selecții” ale evreilor deportați din toată Europa pentru exterminarea (Endlösung der Judenfrage) lor de la Auschwitz-Birkenau.

A efectuat experimente inumane pe deportați, mai ales pe cupluri de gemeni.

Între 1943 şi 1945, Josef Mengele a luat parte la selecţia de prizonieri care urmau să fie trimisi la camerele de gazare, şi a efectuat experimente pentru studiile sale rasiale. La sfârşitul războiului, el a reuşit să scape de aliaţi şi a trăit în ascuns în Bavaria înainte de a găsi refugiu în America de Sud, în primul rând în Paraguay, unde a primit cetăţenia, apoi în Brazilia. În 1985, o echipa de cercetare formată din criminaliști brazilieni, americani şi germani au ajuns la concluzia că Mengele a uzurpat identitatea unui alt nazist si ca a murit in urma unui atac de cord în 1979 fiind îngropat sub numele de Wolfgang Gerhard.

7 februarie 1982: S-a născut cântăreaţa Delia Matache

Cântăreața Delia Matache s-a născut la 7 februarie 1982. A absolvit Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” și a urmat cursurile Universității Naționale de Muzică din București. În anul 1999, Delia Matache a debutat în industria muzicală.

Între 1999-2003 a făcut parte din trupa N&D. Prima piesă din cariera sa solo este „Parfum de fericire”.

Amintim câteva dintre piesele sale: „Pe aripi de vânt”, „Gura ta”, „Inimi desenate”, „Ce are ea” și „Cine m-a făcut om mare”.

7 februarie 1992: A fost semnat Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană

La 7 februarie 1992 a fost semnat Tratatul de la Maastricht de cele 12 state care alcătuiau la acea vreme construcția comunitară: Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania și Marea Britanie, iar la 1 noiembrie 1993 a intrat în vigoare.

Prin Tratatul de la Maastricht, Consiliul European dobândește un statut oficial. Acesta este definit ca oferind impulsurile și orientările politice generale pentru dezvoltarea UE.

Tratatul de la Maastricht declanșează, de asemenea, procesul de trecere la moneda euro și lansează politica externă și de securitate comună (PESC).