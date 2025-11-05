Studiu: Pentru aproape jumătate dintre tinerii din România, cel mai râvnit cadou este un bilet la Beach, Please! – experiențele devin noul lux

Un nou studiu realizat de iSense Solutions arată că tinerii români își schimbă prioritățile de consum: în loc să investească în produse, preferă experiențele care creează amintiri.

Dacă până acum topul dorințelor de Black Friday era dominat de haine, gadgeturi sau parfumuri, în 2025 tinerii aleg tot mai des bilete la evenimente, concerte și festivaluri. Potrivit cercetării, 44% dintre tinerii din România își doresc foarte mult un abonament de 5 zile la festivalul Beach, Please!, cel mai mare festival din Europa de Est, depășind în preferințe cadouri clasice precum pantofii sport (41%), parfumurile (40%) sau produsele de beauty (33%).

„Experiențele înseamnă astăzi apartenență, identitate și socializare. Tinerii nu mai cumpără doar obiecte, ci momente care se transformă în amintiri și în conexiuni. Festivalurile devin noul lux accesibil”, explică specialiștii iSense Solutions.

Tendințele pieței de eCommerce în 2025

Conform datelor iSense Solutions, piața de eCommerce din România este estimată la 8,5 miliarde de euro, în creștere cu 10% față de anul trecut (7,7 miliarde de euro). Cele mai populare categorii rămân îmbrăcămintea și încălțămintea (93%) și IT&C, electronice și electrocasnice (92%), însă segmentul de produse și servicii pentru lifestyle și divertisment este în ascensiune — în special în rândul tinerilor care pun accent pe trăiri și experiențe.

Black Friday 2025: generația care cumpără experiențe

Evenimentul de Black Friday rămâne un reper pentru consum, cu 65% dintre români pregătiți să profite de reduceri (față de 57% în 2024). Cei mai entuziaști cumpărători sunt tinerii între 18 și 25 de ani (79%), care preferă să cumpere online (86%) și își planifică achizițiile din timp.

Schimbarea de paradigmă este clară: pentru tineri, experiențele – nu lucrurile – ocupă primul loc. Festivaluri precum Beach, Please!, care au adus până acum sute de mii de participanți și zeci de artiști internaționali, devin un simbol al unei generații care caută trăiri autentice, libertate și comunitate.

Metodologie: Studiul a fost realizat de catre compania de cercetare de piață iSense Solutions pe un eșantion reprezentativ de 523 de respondenți, cu vârsta de peste 16 ani, din mediul urban, utilizatori de internet, în perioada septembrie-octombrie 2025, completat de un studiu în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani, format dintr-un eșantion de 1297 respondenți, din panelul iSense Solutions și baza de date Beach, Please!, mediul urban, utilizatori de internet, desfășurat in perioada octombrie-noiembrie 2025. Eroarea maximă de eșantionare este de ±4,3% și respectiv ±2,7% la un nivel de încredere de 95%.