Video Orașele din România care l-au cucerit pe John Malkovich, marele actor american: „E o nebunie. Cu toate clădirile, morile care plutesc pe râu”

John Malkovich s-a declarat fascinat de România, după ce a descoperit arta legendarului dirijor Sergiu Celibidache și a vizitat câteva orașe care l-au impresionat.

Actorul american, care are origini românești, a vorbit, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, despre experiențele sale din țară, despre muzică și despre locurile care i-au rămas în suflet.

„Țara e așa de frumoasă!”, a spus Malkovich, rememorând vizitele sale în mai multe orașe.

Despre Timișoara, orașul unde a jucat de două ori în teatrul în care a început Revoluția Română, actorul a mărturisit că este „un oraș foarte frumos”.

„Am avut onoarea să joc de două ori în Timișoara, în teatrul în care s-a declanșat Revoluția Română. Găsesc asta incredibil de emoționant și valoros. (Timișoara) arată ca arhitectura Secession maghiară, dar sunt mai multe clădiri Secession decât în Viena! E o nebunie! Sunt cam fanatic cu arhitectura aceasta… Foarte plăcut, e un oraș foarte frumos”, a spus John Malkovich, pentru sursa citată.

De asemenea, Sibiul l-a impresionat pe celebrul actor. „E foarte plăcut și Sibiul. Îmi place foarte mult muzeul în aer liber, (n.r. - Muzeul Astra) este fantastic. Cu toate clădirile de acolo, morile care plutesc pe râu... E o nebunie ce clădiri deosebite sunt acolo”, a subliniat Malkovich.

Despre filmul „Cravata galbenă”, Malkovich a subliniat aspectul profund al poveștii: relația dintre un tată exigent și un fiu rebel, care își dorește o viață dedicată muzicii, în timp ce tatăl său visează ca el să devină prim-ministru.

„Îmi place foarte mult realizarea filmului, povestea. Îmi place în film aspectul relației tată-fiu. Un fiu care vrea să trăiască o viață legată de muzică, iar tatăl său nu e de acord, și își dorește ca fiul să devină prim-ministrul României. Trăind o viață în muzica clasică, probabil a mișcat mult mai mulți oameni decât dacă ar fi fost prim-ministru.”