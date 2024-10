5 octombrie: 13 ani de la moartea lui Steve Jobs, fondatorul celei mai mari companii de tehnnologie

Tot pe 5 octombrie S-au născut poetul și prozatorul român Zaharia Stancu, fostul președinte ceh Vaclav Havel, actrița Kate Winslet.

1902: S-a născut poetul și prozatorul român Zaharia Stancu

Zaharia Stancu și-a început cariera literară ca gazetar și poet liric, a devenit un militant activ de stânga, romancier angajat după război, în primii ani ai puterii populare. Ulterior a scris proză realistă, naturalistă, marcată însă de un lirism specific, potrivit Wikipedia. A reînceput să scrie poezie în ultimii ani ai vieții.

Regimului comunist i-a promovat cu precădere romanul „Desculţ“. Romanul a fost tradus în 24 de limbi până în 1988, existând, printre altele, o traducere și în limba japoneză.

Cu toate acestea, în opinia mai multor critici, cele mai importante cărți ale lui sunt romanele Șatra, Jocul cu moartea și Pădurea nebună. A fost exclus din Partidul Muncitoresc Român, Gheorghiu-Dej l-a reprimit, în ciuda conflictelor scriitorului cu tânărul aspirant la conducerea partidului Nicolae Ceauşescu. Cu toate acestea, a fost deputat în Marea Adunare Naţională între 1948 şi 1952, apoi director al Teatrului Naţional din Bucureşti şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor o lungă perioadă.

Zaharia Stancu a murit în 1974.

1918: S-a depus Declarația de independență a Transilvaniei

Declaraţia de independenţă a Transilvaniei, adoptată de Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român din Transilvania în şedinţa din 29 septembrie de la Oradea, este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de dr. Alexandru Vaida-Voievod.

Depunerea declaraţiei a urmat mai multor acţiuni ale fruntaşilor politici ai romanilor, prin care s-a încercat dobândirea independenţei.

Cu o zi înainte ca Alexandru Vaida, unul dintre conducătorii Partidului Naţional Roman din Transilvania şi apoi al Partidului Naţional-Ţărănesc Roman, să dea citirii actul, împăratul Carol I a lansat manifestul “Către poparele mele credincioase”, în încercarea de a salva monarhia de la dezintegrare, propunând ca soluţie, federalizarea Austro-Ungariei, dar soluţia să nu a fost luată în seamă. Ulterior acestui eveniment, s-a format Consiliul Naţional Roman Central cu sediul la Arad care a devenit organul central al luptei romanilor pentru unire.

1936: S-a născut Václav Havel, scriitor, dizident anticomunist și fost președinte al Cehoslovaciei

Václav Havel a devenit preşedintele Cehoslovaciei în decembrie 1989, după ce s-a aflat în fruntea Revoluţiei de Catifea, una dintre cele mai paşnice manifestaţii prin care s-a stins comunismul.

Obsedat de adevăr, Havel nu a ales să scape singur de comunism, deşi a avut opţiunea, ci şi-a dorit o scăpare pentru toată Cehoslovacia.

Dramaturg şi activist pentru drepturile omului, Václav Havel a fost un politician total atipic: timid, modest, uşor ciudat, flămând după adevăr. Genul de politician care în discursurile sale de mai târziu, în calitate de preşedinte de stat, nu se ferea să afirme că nu se simte în largul său în funcţie, că nu se vede demn de ea. În cei 13 ani în care a fost preşedinte, a tot fost sfătuit că poate ar fi bine să nu dezvăluie astfel de gânduri poporului, dar scriitorul din el nu se putea lăsa, aşa că a continuat să facă aşa cum a vrut.

A fost ultimul președinte al Cehoslovaciei (1990-1992) și primul președinte al Republicii Cehe (1993-2003)

1962: Membrii trupei de muzica pop The Beatles au lansat primul lor hit în Anglia, “Love Me Do”

The Beatles a fost unul dintre grupurile a cărui muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat. Grupul a fost alcătuit din John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie). Ei au avut ca țintă generațiile de tineri rezultate de după al Doilea Război Mondial, în Anglia, SUA, etc.

Fără dubiu, “The Beatles” este unul din cele mai faimoase și de succes grupuri în istoria muzicii rock, contorizând peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.În timp ce inițial au devenit faimoși pentru ceea ce unii au etichetat drept muzică pop, lucrările lor de mai târziu au realizat o combinație de laude atât din partea criticilor cât și din partea ascultătorilor inegalată în secolul XX.

În cele din urmă, ei și-au dovedit nu doar talentul de muzicieni, au pășit granița spre cinematografie, și în particular, în cazul lui John Lennon este vorba de activism politic. În 2004 revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. În conformitate cu aceeași revistă, muzica inovativă a trupei The Beatles și impactul cultural au ajutat la definirea anilor 1960.

1975: S-a născut Kate Winslet, actriţă britanică, devenita celebra pentru rolul sau din filmul ”Titanic”

Cunoscută pentru interpretarea unor personaje feminine complexe, pe care le-a jucat într-o serie de filme, precum aristocrata Rose din „Titanic", Marianne Dashwood din „Raţiune şi simţire/ Sense and Sensibility" şi muza lui J. M. Barrie din "În căutarea Tărâmului de Nicăieri/ Finding Neverland", actriţa britanică a primit în 2009, Oscarul pentru rolul din "Cititorul/ The Reader" şi un Glob de Aur pentru rolul din "Nonconformiştii/ Revolutionary Road", un film care portretizează evoluţia şi degradarea căsniciei unei familii americane din anii 1950, regizat de Sam Mendes, fostul ei soţ.

1994: Adepti ai sectei apocaliptice a Templului Solar se sinucid în masă

48 de cadavre au fost descoperite de poliţia elvetiaăa, douăzeci şi trei dintre cadavre au fost găsite într-o cameră ascunsă la subsolul unei ferme, în satul de Cheiry, la cca 60 de km. nord-est de Geneva. Alte 25 de cadavre, inclusiv unii copii, au fost găsite în trei cabane arse în Granges-sur-Salvan, la 47 km est de la Geneva, în apropiere de graniţa cu Italia.

Multe dintre cadavre au fost găsite cu răni prin împuşcare şi pungi de plastic pe cap. Cei mai mulți au fost îmbrăcati în robe de ceremonie. Secta Templului Solar, a fost fondata in 1984 de Dr. Luc Jouret şi Joseph di Mambro.

2000: Demonstrațiile de la Belgrad au dus la căderea lui Slobodan Miloșevici și a regimului său autoritar

Susţinători ai opoziţiei din toată Serbia au luat cu asalt clădirea Parlamentului iugoslav din Belgrad proclamandu-l pe Vojislav Kostunica presedinte al Iugoslaviei.

Vojislav Koštunica (n. 24 martie 1944, Belgrad) este fostul prim-ministru al Serbiei și președintele Partidului Democrat din Serbia (DDS). De asemenea, a fost ultimul președinte al Republicii Federale Iugoslavia, succesor al lui Slobodan Milošević. Datorită problemelor cu care se confruntă guvernul, datorate în special autoproclamării Kosovo ca stat independent, la 17 februarie 2008, Koštunica este nevoit să anunțe demisia guvernului său (8 martie 2008).

2011: A murit Steve Jobs, cofondator împreuna cu Steve Wozniak, al companiei Apple Inc

Se împlinesc 13 ani de la moartea fondatorului celei mai cool companii de tehnnologie din lume. Steve Jobs a murit în data de 5 octombrie 2011, din cauza cancerului pancreatic, la vârsta de 56 de ani.

Steve Jobs s-a născut pe 24 februarie 1955, la San Francisco, avându-i ca părinţi pe studenţii Joanne Carole Schieble şi Abdulfattah "John" Jandali, imigrant sirian, potrivit unei biografii a cofondatorului Apple, realizată de Bloomberg. Jobs declara în 1997 într-un articol din revista New York Times Magazine că nu doreşte să vorbească despre părinţii săi biologici, din motive de intimitate. Steve a fost adoptat de Clara şi Paul Jobs, care l-au numit Steven Paul Jobs şi l-au crescut în suburbiile californiene Mountain View şi Los Altos.

Jobs a terminat liceul Homestead din Cupertino în 1972, alături de Wozniak, viitorul său partener de afaceri. S-a înscris apoi la Reed College în Portland, Oregon, dar a renunţat după numai un semestru.

"În momentul în care am renunţat am reuşit să încetez să mai particip la cursurile obligatorii care nu mă interesau şi să încep să ma implic în lucruri care păreau interesante", a arătat el într-un discurs susţinut în iunie 2005 la Universitatea Stanford.

În 1975, Jobs şi Wozniak frecventează Homebrew Computer Club, o adunare informală de ingineri şi pasionaţi care făceau schimburi de idei şi piese. Cei doi prezintă la întâlnirile acestui grup computerele Apple I şi Apple II, potrivit unui articol scris de Wozniak.

Pe 1 aprilie 1976, Jobs, Wozniak şi Ron Wayne fondează Apple. Wayne, care lucrase la Atari împreună cu Jobs, a renunţat la participaţia de 10% din acţiunile Apple cu două săptămâni mai târziu.

În octombrie 2001, Apple a introdus iPod, primul player portabil de muzică în format digital produs de companie, extinzându-se dincolo de arena PC odată cu începutul decăderii acestei pieţe. Cu un preţ de 399 de dolari, primul iPod putea stoac 1.000 de melodii în format MP3.

Doi ani mai târziu, Jobs este diagnosticat cu o formă rară de cancer, care afectează pancreasul, şi încearcă să se trateze printr-o dietă specială, pentru a evita operaţia. Pe 1 august 2004, Jobs, în vârstă de 49 de ani, a anunţat pentru prima dată public că are cancer, afirmând că operaţia de extragere a tumorii a avut succes şi nu va avea nevoie de chimioterapie sau tratament cu radiaţii. Directorul operaţional Tim Cook a preluat conducerea companiei până la întoarcerea lui Steve Jobs la lucru, în luna septembrie.

La 9 ianuarie 2007, Jobs a lansat într-un eveniment spectaculos la Macworld noul iPhone, anunţând totodată că Apple scoate cuvântul "Computer" din denumirea companiei. Acţiunile Apple au închis atunci la un maxim record datorită estimărilor că iPhone urma să crească vânzările companiei cu un miliard de dolari pe an. Principalii concurenţi ai iPhone erau telefoanele BlackBerry.

Pe 8 iunie 2008, Jobs lansează la conferinţa dezvoltatorilor Apple cel de-al doilea iPhone, iPhone 3G, însă participanţii şi analiştii observă că şeful companiei pare "slăbit şi plăpând". Compania dă vina pe "o afecţiune comună".

La 14 ianuarie 2009, Jobs anunţă că i-a cedat atribuţiile "de zi cu zi" lui Tim Cook până în iunie, afirmând că problemele sale de sănătate sunt mai grave decât a crezut iniţial. El notează însă că va rămâne implicat în deciziile strategice majore.

La 27 ianuarie 2010, Jobs a lansat iPad. Tableta s-a vândut în 7,3 milioane de exemplare în primul trimestru de la apariţie.

Pe 24 august 2011, Jobs demisionează din funcţia de director general al Apple, predându-i funcţia lui Tim Cook şi preluând titlul de preşedinte al companiei. "Am spus întotdeauna că, dacă va veni vreodată o zi când nu voi mai putea respecta responsabilitatea şi aşteptările funcţiei de director general al Apple, voi fi primul care vă va anunţa. Din păcate, această zi a venit", a arătat Jobs într-un comunicat.

Pe 5 octombrie 2011, Apple anunţă moartea lui Steve Jobs. "Geniul, pasiunea şi energia sa au fost sursa a nenumărate inovaţii care ne îmbogăţesc şi îmbunătăţesc viaţa", scrie compania.