Data de 28 septembrie a marcat istoria pe toate planurile, fiind o zi importantă în știință, dat fiind faptul că acum 96 de ani, în 1928, biologul scoțian Alexander Fleming a descoperit penicilina. De asemenea, tot astăzi au avut loc multe alte evenimente care și-au lăsat amprenta.

În ordine cronologică, acestea sunt cele mai importante evenimente care au avut loc în data de 28 septembrie.

1884: Se inaugurează tronsonul de cale ferată Adjud - Târgu Ocna

O cale ferată principală din România este calea ferată Sfântu Gheorghe–Siculeni–Adjud. Ea începe în estul Transilvaniei de pe cursul superior al râului Olt, traversează Carpații Orientali, urmează valea râului Trotuș și se încheie în Câmpia Moldovei.

Între anii 1881 și 1899, linia CFR Adjud-Târgu Ocna-Ghimeș-Ciceu a fost construită de „Direcția Liniilor Adjud-Târgu Ocna și Bârlad-Vaslui” în parteneriat cu „Serviciul de Studii și Construcții” al Ministerului Lucrărilor Publice.

Anghel Saligny și Elie Radu au fost doi ingineri remarcabili români care au proiectat sistemul feroviar Adjud-Ghimeș.

1928: A fost descoperită penicilina

În 1928 Alexander Fleming a arătat cum poate fi obținută penicilina din ciuperca Penicillinum. Dar pentru obținerea unui medicament eficace, a fost necesară activitatea australianului Howard Florey, a germanului Ernst Boris Chain și a britanicului Norman Heatley.

Și medicul englez John Burdon-Sanderson a încercat aceeași metodă înaintea lui Fleming, dar produsul obținut era prea toxic.

Penicilina a intrat în terapie în anul 1942.

1934: Se naște Brigitte Bardot, sex-simbolul anilor '60

Brigitte Bardot sau varianta franceză a lui Marilyn făcea furori în costum de baie, la Saint-Tropez. De fapt, actrița franceză devenise cea mai fotografiată femeie din lume când încă nu jucase în niciun film.

Fotografii se întreceau s-o prindă în cadru în timp ce Brigitte poza sumar îmbrăcată pe plaja de pe Coasta de Azur.

În ciuda faptului că a afișat mereu niște proporții divine, vedeta a refuzat toată viața să facă sport și nici n-a apelat la operații estetice pentru a-și estompa ridurile și alte urme vizibile ale trecerii timpului.

Ea a fost naturală din cap până-n picioare, lucru care a făcut-o de-a dreptul irezistibilă în ochii celor peste 100 de iubiți pe care i-a avut, printre care Warren Beatty, Jimi Hendrix sau regizorul Roger Vadim.

1939: Reich-ului german și Uniunea Sovietică semnează un Tratat de prietenie

Pactul Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Stalin-Hitler, a fost un tratat de neagresiune încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, semnat la Moscova de șeful guvernului și ministrul de externe a URSS Viaceslav Molotov și ministrul de externe german Joachim von Ribbentrop, în prezența lui Stalin.

Cu ocazia semnării tratatului de neagresiune din 1939 dintre Germania și URSS, semnatarii plenipotențiari au discutat în cadrul unor convorbiri strict confidențiale problema delimitării sferelor de interese în Europa răsăriteană.

1978: Papa Ioan Paul I a murit

Papa Ioan Paul I (născut Albino Luciani; n. 17 octombrie 1912, Canale d'Agordo, Veneto, Italia – d. 28 septembrie 1978, Vatican) a fost papă al Bisericii Catolice din 26 august până în 28 septembrie 1978.

Pontificatul său a durat 33 zile și a fost unul din cele mai scurte din istorie, el murind din cauza unui infarct miocardic la puțin peste o lună după ce a intrat în funcție.

Ioan Paul I a fost primul papă care și-a ales un nume dublu, prin aceasta realizând un act de onoare în cinstea celor doi predecesori ai săi direcți, Ioan al XXIII-lea și Paul al VI-lea.

1987: S-a născut Hilary Duff, actrița și cântăreața americană

Hilary s-a dovedit a fi singura artistă pop care a rivalizat cu Britney Spears. S-a făcut cunoscută prin intermediul emisiunii televizate Lizzie McGuire de pe Disney Channel/ABC Kids.

Citește și: Papa Ioan Paul I a fost beatificat la Roma VIDEO

S-a implicat în industria cinematografică jucând în filme precum "Western True Women" (1997), "Casper" (1998; rolul lui Wendy) și "Soul Collector" (1999). Lizzie McGuire prezenta viața unei liceene, bucuriile și dezamăgirile acesteia, speranțele și dorințele ei.

Ideea în sine s-a dovedit a fi atractivă pentru public însă fără Duff prezentarea ei ar fi fost lipsită de orice frumusețe. Jucând rolul tinerei Lizzie, Hilary era draguță, haioasă și deșteaptă, dar stăpână pe forțele proprii, avea doi prieteni buni, Gordo și Miranda, nu era foarte populară dar reușea să atragă atenția.

În timp ce filma pentru această emisiune, Lizzie a apărut și în producția "Human Nature", demonstrând o pasiune tot mai mare pentru cinematografie. În anul 2002, Duff și-a exprimat dorința de a cânta și a decis să urmeze o carieră muzicală.

A debutat cu melodia "Santa Claus Lane", selectată pentru coloana sonoră a filmului "The Santa Clause 2" și inclusă în albumul cu același nume. Ea a jucat în "Agent Cody Banks" după care a plecat în Italia unde a descoperit că toată lumea o cunoștea datorită muzicii ei. Melodiile care au înregistrat cel mai mare succes au fost "Why Not" și "I Can’t Wait".