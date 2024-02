Kate Winslet, despre celebritatea câștigată după „Titanic": „Viața mea a fost destul de neplăcută” VIDEO

Kate Winslet a ajuns cunoscută după ce a apărut alături de Leonardo DiCaprio în „Titanic". Însă succesul uriaș al filmului din 1997 nu a fost lipsit de părți mai puțin plăcute, relatează Business Insider.

În cadrul unui nou interviu pentru Net-a-porter, Winslet a vorbit despre faptul că a devenit celebră la o vârstă fragedă și despre momentele dificile în care a trebuit să facă față unui val de atenție din partea mass-media.

„Simțeam că trebuie să arăt într-un anumit fel sau să fiu într-un anumit fel și, pentru că pe atunci media se amesteca atât de mult, viața mea era destul de neplăcută", a mărturisit Winslet.

„Jurnaliștii îmi spuneau mereu: "După "Titanic", ai fi putut face orice și totuși ai ales să faci aceste lucruri mărunte"", a declarat Winslet. „Da, poți să fii sigur că așa am făcut!". Pentru că, ghici ce, să fii faimos a fost oribil'”, a mai adăugat ea.

„Titanic" a fost nominalizat la 14 premii Oscar, inclusiv la categoria cea mai bună actriță. A câștigat 11 dintre aceste premii, inclusiv pentru cel mai bun film. Filmul lui James Cameron a doborât, de asemenea, recorduri, devenind primul care a ajuns la 1 miliard de dolari în box office. Până în prezent, a avut încasări de peste 2,2 miliarde de dolari la nivel mondial și a fost cel mai bine vândut film din toate timpurile din 1998 până în 2010, când a fost detronat de „Avatar".

„Am fost recunoscătoare, bineînțeles. Aveam 20 de ani și am reușit să îmi cumpăr un apartament", a adăugat ea. „Dar nu am vrut să fiu urmărită la propriu în timp ce hrăneam rațele."

„Nu este îngrozitor?”

Winslet, în vârstă de 48 de ani, a vorbit anterior și despre body shamingul cu care s-a confruntat în presă pe vremea când era o tânără actriță, în anii 1990.

În timpul unei apariții din decembrie 2022 la podcastul „Happy, Sad, Confused", gazda Josh Horowitz a întrebat-o despre dezbaterea cu privire la faptul că personajul ei din „Titanic", Rose, și personajul lui DiCaprio, Jack, ar fi putut să încapă amândoi pe ușă după ce nava s-a scufundat, ceea ce ar fi însemnat că Jack ar fi putut supraviețui și el.

Winslet a răspuns astfel și oamenilor care au insinuat, de-a lungul anilor, că greutatea ei ar fi fost motivul pentru care Jack nu ar fi putut supraviețui dacă ar fi stat pe ușă.

„Aparent, eram prea grasă", i-a spus ea lui Horowitz. „Nu este îngrozitor? De ce au fost atât de răi cu mine? Nici măcar nu eram al naibii de grasă".

„Dacă aș fi putut da timpul înapoi, mi-aș fi folosit vocea într-un mod complet diferit", a declarat Winslet în cadrul podcastului din 2022. „Le-aș fi răspuns jurnaliștilor: 'Să nu îndrăznești să mă tratezi așa. Sunt o femeie tânără. Corpul meu se schimbă. Îmi dau seama cum stau lucrurile. Sunt profund nesigură. Sunt îngrozită. Nu face acest lucru mai greu decât este deja. Asta e hărțuire, știi, și de fapt, la limita abuzului, aș spune."

Winslet va interpreta rolul Elenei Vernham, cancelarul unei țări fictive din Europa Centrală, în satira „The Regime/ Regimul", care va avea premiera pe 4 martie la HBO.