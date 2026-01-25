26 ianuarie: Ziua în care s-a născut dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu

Pe data de 26 ianuarie era sărbătorită ziua de naștere a dictatorului Nicolae Ceaușescu. În aceeași zi, dar în anul 2020, a murit legendarul baschetbalist american Kobe Bryant, într-un tragic accident de elicopter.

1795 - A murit compozitorul german Johann Christoph Friedrich Bach

Johann Christoph Friedrich Bach (21 iunie 1732 – 26 ianuarie 1795) a fost al nouălea fiu al celebrului compozitor Johann Sebastian Bach. Este adesea confundat cu alți membri ai familiei Bach, deoarece numele „Johann Christoph Bach” a fost purtat și de:

Johann Christoph Bach (1642–1703), compozitor, văr al lui J.S. Bach

Johann Christoph Bach (1645–1693), muzician, unchi al lui J.S. Bach

Johann Christoph Bach (1671–1721), fratele cel mai mare al lui J.S. Bach

Johann Christoph Friedrich Bach, adesea supranumit „Bach din Bückeburg”, a fost un virtuoz al tastaturii și un compozitor prolific. Repertoriul său include numeroase lucrări instrumentale și vocale, printre care aproximativ douăzeci de simfonii, multe dintre ele influențate de stilurile lui Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart, dar și piese de cameră și lucrări pentru pian.

O parte semnificativă a compozițiilor sale a fost pierdută în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ceea ce face ca multe dintre creațiile sale să fie mai puțin cunoscute astăzi. Johann Christoph Friedrich Bach a fost apreciat în timpul vieții sale pentru rafinamentul armonic și eleganța stilului său clasic timpuriu, fiind un important reprezentant al tranziției între perioada barocă și cea clasică în muzica europeană.

1865 - În România, guvernul Mihail Kogălniceanu demisionează

Cu concursul lui Kogălniceanu, regimul autoritar impus de Cuza a reușit să promoveze o serie de reforme, introducând codul napoleonian, educație publică și monopoluri de stat asupra alcoolului și tutunului.

În paralel, regimul a devenit instabil și contestat din toate părțile, mai ales după scandalul relației adultere a lui Cuza cu Marija Obrenović.

La începutul lui 1865, domnitorul a intrat în conflict cu principalul său aliat, Kogălniceanu, pe care l-a demis la scurt timp.

În lunile care au urmat, administrația a intrat în colaps financiar, ajungând să nu mai poată plăti salariile angajaților aparatului de stat, iar Cuza a ajuns să se bazeze doar pe camarilla sa.

1918 - S-a născut dictatorul Nicolae Ceaușescu

Data de 26 decembrie a fost considerată ziua oficială de naștere a „celui mai iubit fiu al poporului”, dictatorul Nicolae Ceaușescu, considerată zi națională în perioada în care a condus Republica Socialistă România.

„Potrivit informaţiilor consemnate în autobiografia pe care o punem la dispoziţia dumneavoastră, acesta s-a născut la 26 ianuarie 1918. Data nu ar corespunde realităţii istorice, Nicolae Ceauşescu născându-se pe 23 ianuarie 1918, în satul Tătărăi din comuna Scorniceşti (Lavinia Betea, Ceauşescu şi epoca sa, Editura Corint, Bucureşti, 2021, p. 17-18)“, menţionează Arhivele Naţionale ale României.

Fostul preşedinte al României a fost al treilea copil din cei zece al familiei Andruţă şi Alexandrina Ceauşescu. A absolvit patru clase, la doar 11 ani plecând în Bucureşti şi lucrând apoi ca ucenic într-un atelier de cizmărie. A fost arestat de patru ori, ultima dată fiind şi condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare. Perioada războiului a petrecut-o în detenţie.

Conform extraselor din cataloagele aflate în fondul Arhivelor Naţionale – Serviciul Judeţean Olt, rezultatele din primii doi ani de şcoală nu au fost cele mai slabe, cum s-a vehiculat. Media obţinută în clasa a II-a, de exemplu, îl situa pe locul al treilea în ierarhia clasei în care erau înscrişi 25 de elevi.

„Studiile şi profesia liderului comunist sunt cunoscute. Mai puţin cunoscute sunt rezultatele sale şcolare. Cu ajutorul colegilor de la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Olt, vă punem la dispoziţie extrase din cataloagele Şcolii Primare Scorniceşti, care atestă faptul că Nicolae A. Ceauşescu a promovat clasa I cu media 8,26 şi clasa a II-a cu media 8,18, situându-se pe locul al treilea, într-o clasă în care erau înscrişi 25 de elevi“, mai menţionează Arhivele Naţionale ale României.

1925 - S-a născut actorul american Paul Newman

Paul Leonard Newman (n. 26 ianuarie 1925, Cleveland, Ohio – d. 26 septembrie 2008, Westport, Connecticut, SUA) a fost un actor, regizor și producător american. În afara carierei artistice s-a făcut remarcat și ca antreprenor, filantrop și pilot de curse.

Cariera artistică în lumea filmului i-a adus numeroase premii, printre care se numără: un premiu Oscar, de trei ori Globul de Aur, câte o dată BAFTA, Screen Actors Guild, Festivalul de Film de la Cannes și Emmy, precum și numeroase premii onorifice.

Newman fost nominalizat de 9 ori pentru premiul Oscar ca actor și o dată ca producător pentru filmul Rachel, Rachel.

În 1986 a fost distins cu acest premiu pentru rolul din pelicula „Culoarea banilor” în regia lui Martin Scorsese.

1942: S-a născut Ion Cristinoiu, compozitor, orchestrator, dirijor şi instrumentist

La 26 ianuarie 1942 se năștea Ion Cristinoiu, cel care avea să devină un mare compozitor, orchestrator, dirijor de muzică uşoară şi percuţionist.

Ion Cristinoiu a urmat cursurile Școlii de muzică și ale Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București între anii 1959-1964. A făcut parte din orchestra Radioteleviziunii Române între anii 1963-1969 și din formația „Perpetuum Mobile”. A fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România din anul 1969. Debutul în televiziune a fost în 1964 cu melodia „Vreau să știu“. A scris melodii de muzică ușoară și muzică de film.

A compus peste 700 de piese de muzică ușoară și peste 3000 de orchestrații. Printre cele mai cunoscute melodii sunt: N-am noroc (Anda Călugăreanu), Te-așteaptă un om (Dan Spătaru), De n-ai să vii (Angela Similea), Ce mică-i vacanța mare, Dacă n-ai fi existat (Corina Chiriac).

Tot Ion Cristinoiu a scris muzica pentru şapte filme de lungmetraj, dintre care: „Brigada Diverse intră în acţiune” (1970); „Brigada Diverse în alertă!” (1971); „Brigada diverse la munte şi la mare” (1972), în regia lui Mircea Drăgan, „Braţele Afroditei” (1978), regia Mircea Drăgan.

În calitate de dirijor, a participat la Festivalul internațional de la Atena în 1969 și la „Festivalul cântecului”, unde și-a prezentat piesa proprie Mediterana.

1942: A murit matematicianul Felix Hausdorff

Felix Hausdorff s-a născut pe 8 noiembrie 1868, în Breslau, Regatul Prusiei, și este considerat unul dintre fondatorii topologiei moderne.

S-a ocupat de funcțiile de tip pozitiv din teoria mulțimilor. Utilizând noțiunea de distanță între două mulțimi deschise, noțiune introdusă de Dimitrie Pompeiu, și care astăzi este o noțiune clasică, Hausdorff a scris un memoriu fundamental în această privință, introducând noțiunea de spațiu de mulțimi închise, având largi aplicații în topologie, contribuind astfel la dezvoltarea teoriei mulțimilor.

În 1914 a abstractizat noțiunea de spațiu funcțional, care a apărut în analiză, definind noțiunea generală de spațiu topologic, așa cum se utilizează astăzi, cu mici modificări. Hausdorff a murit pe 26 ianuarie 1942, în Bonn, Germania.

1948: S-a născut Iuliu Merca, membru al grupului rock „Semnal M”

Iuliu Merca s-a născut în 1948, la Huedin. A fost ompozitor, chitarist, basist şi vocalist de blues şi rock. Acesta și-a început cariera la formaţiile Cromatic şi Mondial, iar pe 9 mai 1977 a înființat formaţia Semnal M, împreună cu Ştefan Boldijar, pentru care înregistrează opt albume de studio.

În 1978, piesa „Moara” figura într-un top BBC. Acesta a mai compus alte piese legendare, cum ar fi, „O roată de foc”, „Bal la Apahida”, „La fereastra ta”, „Spune-mi cine ești” etc.

Iuliu Merca a murit pe 27 iulie 1999, la Costinești.

1988: S-a reînfiinţat Biblioteca Română din Paris

A fost constituită, la origine, sub îndrumarea marelui istoric Nicolae Iorga, dar a dispărut în 1945. Apoi a fost reînfiinţată la 26 ianuarie 1988, sub auspiciile Ambasadei României în Franţa.

Biblioteca are un fond de aproximativ 13.000 de volume, printre care și traduceri franceze de literatură, poezie și teatru românesc. Periodic, lectoratele de limba română din Franţa, dar şi diverse biblioteci publice beneficiază de donaţii de volume şi publicaţii româneşti din partea ICR Paris.

În ianuarie 1990, biblioteca a fost integrată în cadrul nou-înfiinţatului Centrul Cultural Român, devenit ulterior Institutul Cultural Român din Paris.

1994: România încheie Parteneriatul pentru Pace

Ministrul de stat, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu semnează, la Bruxelles, Documentul-cadru privind participarea României la Parteneriatul pentru pace. România este prima ţară est-europeană care semnează documentul.

Parteneriatul pentru pace este un program NATO care are menirea să creeze încredere reciprocă între NATO și alte state din Europa și ale fostei Uniuni Sovietice.

2016: A murit regizoarea și actrița Elena Negreanu

Elena Negreanu s-a născut în 13 februarie 1918, la Iași. Opt ani mai târziu s-a mutat la București, unde, după absolvirea liceului, a frecventat cursul de actorie la clasa reputatei profesoarei Beate Fredanov.

În anul 1945 a fost angajată crainic la Radiodifuziunea Română până în anul 1947, când, prin concurs, a devenit actriță la Teatrul Național. În paralel, la propunerea Aurei Buzescu, a intrat în activitatea pedagogică, devenind conferențiar universitar la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică.

Din anul 1956 a optat pentru activitatea de regizor artistic în Redacția Teatru a Radiodifuziunii Române, unde a montat numeroase spectacole din dramaturgia clasică și contemporană, națională și universală. În anii 2006 și 2008, a prezentat, în foaierul Sălii Radio, două expoziții de grafică personală, care s-au bucurat de succes din partea publicului și a criticii de specialitate.

Elena Negreanu a murit la vârsta de 97 de ani, în data de 16 ianuarie 2016, în București

2020: A murit Kobe Bryant, jucător american de baschet

Kobe Bryant s-a născut la 23 august 1978, în Philadelphia, Pennsylvania, iar plăcerea pentru baschet a moştenit-o de la tatăl său. A fost unul dintre cei mai buni marcatori din istoria lui Los Angeles Lakers şi unul dintre cei mai spectaculoşi jucători din campionatul nord-american de baschet.

A fost cel mai tânăr jucător din istorie care a reuşit 10.000 de puncte în 193 de zile. Cifrele sale sunt impresionante pentru orice jucător din NBA: 33.643 puncte reuşite, 7.047 de recuperări şi 6.306 pase decisive, conform Basketball-Reference. Tricourile 8 şi 24 au fost retrase de Lakers pentru a omagia astfel contribuţia extraordinară a lui Bryant în cele douăzeci de sezoane petrecute în echipamentul echipei sale.

La doar 41 de ani, unul dintre cei mai mari jucători ai baschetului a trecut în nefiinţă în mod tragic.

Kobe Bryant a murit într-un accident de elicopter în Calabasas, California. În accident și-a pierdut viața și fiica sa de 13 ani, Gianna Bryant, dar și alte șapte persoane: John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Christina Mauser, Payton Chester, Sarah Chester și Ara Zobayan.

Ziua naţională a Indiei - aniversarea proclamării republicii

India are două Zile naţionale, pe 15 august (Ziua Independenţei; la această dată, în 1947, India a obţinut independenţa faţă de Marea Britanie) şi 26 ianuarie (la această dată, în 1950, Constituţia Indiei a intrat în vigoare şi ţara a devenit republică), potrivit MAE.

Ziua Republicii este o sărbătoare ce aniversează adoptarea Constituției și trecerea Indiei de la statutul de Dominion Britanic la cel de republică independentă în ziua de 26 ianuarie 1950. În prezent, Ziua Republicii este una dintre cele trei sărbători naționale ale Indiei. Parada militară tradițională, la care asistă Președintele, are loc în capitala New Delhi, iar în capitalele fiecărui stat al Indiei au loc alte festivități.

Ziua naţională a Australiei

Este sărbătorită în fiecare an în ziua de 26 ianuarie și comemorează sosirea Primei Flote în Golful Sydney în 1788, ridicarea drapelului britanic în acel loc și proclamarea suveranității britanice asupra coastei de est a Australiei.

Ziua Australiei este o sărbătoare publică oficială în toate statele și teritoriile australiene, și este marcată prin decernarea premiilor Ordinul Australiei și Australianul Anului, precum și de cuvântarea primului ministru.