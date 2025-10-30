31 octombrie: ziua în care s-a născut actorul Bud Spencer, cunoscut de români drept „Piedone”

În ziua de 31 octombrie s-a născut Bud Spencer, cunoscut din filmele în care a jucat rolul comisarului Piedone. În aceeași zi, în 2005, s-a născut prințesa Leonor a Spaniei.

1881: S-a născut Eugen Lovinescu, critic și istoric literar

Născut pe 31 octombrie 1881, la Fălticeni, Suceava, Eugen Lovinescu a fost un critic și istoric literar, teoretician al literaturii și sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier și nuvelist român.

Urmează gimnaziul la Fălticeni, apoi cursurile Liceului internat din Iași (1896-1899), avându-i profesori pe A. Densușianu și S. Mehedinți.

Este licențiat al Facultății de limbi clasice a Universității din București, cu o lucrare despre sintaxa latină (1903). Activează ca profesor de liceu la Ploiești (1904-1906) și la București. Debutează publicistic în suplimentul literar al Adevărului (1903), cu un articol despre studiile sale clasice. În 1904 își începe colaborarea la Epoca, scriind despre Mihail Sadoveanu.

Între 1906-1909 se află la Paris pentru pregătirea doctoratului. Obține titlul de doctor în litere cu o lucrare despre Jean-Jacques Weiss et son oeuvre littéraire; lucrare suplimentară: Les voyageurs français en Grece au XIX-e sičcle (1909), ambele prezentate elogios de criticul Emile Faguet.

Pe 16 iulie 1943, Lovinescu se stinge din viați la București, la 61 de ani.

1929: S-a născut Bud Spencer, protagonistul filmelor din seria „Piedone”

Bud Spencer, al cărui nume real a fost Carlo Pedersoli, s-a născut pe 31 octombrie 1929, în Napoli, Italia. Acesta a fost actor, regizor şi fost înotător profesionist.

După ce s-a remarcat în tinereţe ca înotător de mare succes, a obţinut o diplomă în drept şi a înregistrat mai multe patente şi invenţii. A obţinut, de asemenea, licenţa de pilot de avioane şi de elicoptere şi a sprijinit numeroase fundaţii de caritate pentru copii, inclusiv Spencer Scholarship Fund.

La începutul anilor ’60 s-a întors la Roma, unde s-a căsătorit şi a lucrat la casa de muzică RCA.

Primul lui rol într-un film a fost acela pe care l-a interpretat în ”Quel fantasma di mio marito”, o comedie italiană turnată în 1949, dar lansată în 1950. A jucat apoi rolul unui soldat din Garda Pretoriană în celebrul film ”Quo Vadis”, turnat în Italia, în 1951.

L-a cunoscut pe viitorul lui partener de pe marele ecran, Terence Hill, în timpul filmărilor de la „Hannibal”, în 1959. Cei doi au pus atunci bazele unui parteneriat de mare succes şi au lucrat împreună la peste 20 de filme din seria „Piedone”.

În România, cele mai cunoscute dintre aceste filme sunt ”Piedone, comisarul fără armă” (1973), „Comisarul Piedone la Hong-Kong” (1975), „Doi superpoliţişti” (1976), „I se spunea Buldozerul” (1978), „Piedone africanul” (1978), „Par şi impar” (1978), „Un şerif extraterestru” (1979), „Piedone în Egipt” (1979), „Toate mi se întâmplă numai mie” (1980), „Detectiv cu greutate” (1993).

Bud Spencer era căsătorit din 1960 cu Maria Amato, cu care a avut trei copii - Giuseppe, născut în 1961, Christine, născută în 1962, şi Diamante, născută în 1972.

Actorul a murit pe 27 iunie 2016, în reşedinţa lui din Roma, la vârsta de 86 de ani.

1998: Criza dezarmării din Irak

Pe 31 octombrie 1998, Irak a anunțat că nu mai cooperează cu inspectorii ONU, marcând începutul unei crize severe în contextul dezarmării. Această decizie a stârnit îngrijorări internaționale cu privire la programele de armament ale Irakului, în special în ceea ce privește armele de distrugere în masă.

Inspecțiile ONU, care urmau să verifice conformitatea Irakului cu reglementările internaționale, s-au confruntat cu tot mai multe obstacole.

Deși nu exista nicio autorizație pentru utilizarea forței militare, Clinton a semnat Legea de Eliberare a Irakului la 31 octombrie 1998. Noua lege a alocat fonduri pentru grupurile de opoziție irakiene, cu scopul de a realiza o schimbare de regim.

2005: S-a născut Infanta Leonor, viitoarea regină a Spaniei

Leonor, Prințesă de Asturia, s-a născut pe 31 octombrie 2005, fiind primul copilal Regelui Felipe al VI-lea și al soției lui, Regina Letizia a Spaniei, și deci prima în ordinea succesiunii la tronul Spaniei.

Ca moștenitoare a tronului, a primit titlul de Alteța Sa Regală, Prințesă de Asturia. Are o soră mai mică, Infanta Sofía.

La nașterea Prințesei Leonor au existat discuții în Spania despre schimbarea prevederilor constituționale privind succesiunea la tron, pentru a se elimina sistemul primogeniturii cognatice cu preferință masculină (potrivit căruia bărbații au prioritate față de surorile lor în ordinea succesiunii).

Nu s-a luat însă nicio măsură concretă în acest sens, iar după ce s-a născut Infanta Sofía, discuțiile au stagnat.

Dacă Leonor va urca pe tron, cum este de așteptat, va fi prima regină domnitoare de la Isabela a II-a, care a domnit în perioada 1833-1868.

2015: S-a prăbușit zborul Metrojet 9268 în Peninsula Sinai

Pe 31 octombrie 2015, zborul Metrojet 9268 s-a prăbușit în centrul Peninsulei Sinai, în urma unei explozii cauzate de un atentat terorist. Avionul, care decola de pe Aeroportul Internațional Sharm el-Sheikh din Egipt cu destinația St. Petersburg, Rusia, transporta 224 de pasageri și membri ai echipajului, toți pierzându-și viața în incident.

Această tragedie a avut un impact profund asupra securității aviatice, determinând autoritățile să reevalueze măsurile de protecție împotriva amenințărilor teroriste. De asemenea, a generat o reacție internațională puternică, evidențiind necesitatea cooperării globale în lupta împotriva terorismului.

2017: A murit regizorul Mircea Drăgan

Mircea Drăgan s-a născut la Gura Ocniței, județul Dâmbovița, pe 2 octombrie 1932, dar, oficial, a fost înregistrat în ziua de 3 octombrie.

Încă din tinerețe a manifestat o pasiune puternică pentru artă și cinematografie, ceea ce l-a determinat să urmeze Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția Regie.

Absolvirea sa în 1955, ca șef de promoție, a marcat începutul unei cariere remarcabile, atât în producția cinematografică, cât și în formarea viitoarelor generații de cineaști români.

Debutul său în lungmetraj a avut loc în 1957, cu filmul „Dincolo de brazi”, realizat în colaborare cu Mihai Iacob. Ulterior, a realizat pelicule precum „Setea”, inspirat de romanul lui Titus Popovici, și „Lupeni ’29”, care i-au consolidat reputația de regizor talentat și vizionar.

Seria „Brigada Diverse”, inițial intitulată „Brigada Mărunțișuri”, a devenit simbolul umorului și al filmului de aventură românesc. Primul film, „Brigada Diverse intră în acțiune”, lansat pe 14 decembrie 1970, a fost urmat de „Brigada Diverse în alertă” (26 iulie 1971) și „B.D. la munte și la mare” (20 decembrie 1971).

Regizorul a trecut în neființă în octombrie 2017, la Râmnicu Vâlcea, la vârsta de 85 de ani.