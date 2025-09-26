Video 27 septembrie: ziua în care a murit Carol I, regele sub domnia căruia România a pășit pe drumul modernității

Pe 27 septembrie, în 1529, a început Primul Asediu al Vienei de către otomani, iar în 1601 s-a născut Regele Ludovic al XIII-lea al Franței. 27 septembrie este ziua de naștere a lui Dumitru Prunariu și a Simonei Halep, dar și data la care, în 1914, a murit Regele Carol I al României.

27 septembrie 1529 - Începe Primul Asediu al Vienei de către otomani sub conducerea lui Soliman Magnificul

Primul Asediu al Vienei de către turci și aliații moldoveni a durat între 27 septembrie și 14 octombrie 1529, când Soliman I s-a retras cu pierderi însemnate, potrivit Wikipedia.

Cifra pierderilor este încă controversată, unele surse indică 20.000, în timp ce altele sugerează până la 40.000 de soldați turci căzuți în luptă, între care mulți ieniceri (pedeștri) și spahii (călăreți).

Numărul răniților și al bolnavilor a fost însă mult mai mare.

Anterior atacului asupra Vienei, imperiul lui Soliman I atinsese apogeul. După această înfrângere, armata turcă, cu elita ei de ieniceri, și-a pierdut renumele de „neînvinsă”.

Al doilea Asediu al Vienei, din 1683, a eșuat în același fel, și a fost ultima manifestare a puterii otomane.

27 septembrie 1601 - S-a născut Regele Ludovic al XIII-lea al Franței

Ludovic al XIII-lea, supranumit cel Drept (în franceză Le Juste), fiul lui Henric al IV-lea al Franței, a domnit ca rege al Franței și Navarei între anii 1610 și 1643.

Ludovic al XIII-lea a urcat pe tron în 1610 la vârsta de opt ani și jumătate după asasinarea tatălui său. Mama sa, Maria de Medici, a fost Regentă până când Ludovic a ajuns la vârsta de 13 ani. Maria de Medici a menținut marea majoritate a miniștrilor soțului ei cu excepția lui Maximilien de Béthune, duce de Sully, care era nepopular în țară. În principal ea s-a bazat pe Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, Noël Brûlart de Sillery și Pierre Jeannin. Maria a urmat o politică moderată, confirmând Edictul de la Nantes.

Imaginea Regelui Ludovic al XIII-lea, este inseparabilă de cea a primului său ministru cardinalul Richelieu, începând cu anul 1642 , cardinalul modelând decisiv destinul Franței pentru următorii 18 ani.

Ludovic al XIII-lea, soția sa, Ana de Austria, și Cardinalul Richelieu au devenit figuri centrale ale romanului Cei trei muschetari al lui Alexandre Dumas.

Regele Ludovic al XIII-lea a murit în 1643.

27 septembrie 1716 - A murit Antim Ivireanul, mitropolit al Țării Românești

Credincioșii ortodocși îl prăznuiesc în această zi pe Sfântul Antim Ivireanul. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox, având cruce neagră.

Teolog, scriitor, tipograf, gravor, episcop și Mitropolit de Bucureşti, Antim Ivireanul (n. circa 1640 – 1650, Iviria — d. 27 septembrie 1716, asasinat în Rumelia) a fost o personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi.

A înființat prima bibliotecă publică în Bucureștiul de astăzi, în secolul XVIII. Prin 1689 – 1690 a fost adus de Constantin Brâncoveanu în Țara Românească. A învățat limbile română și slavonă, precum și meșteșugul tiparului. În 1691 i s-a încredințat conducerea tipografiei domnești din București.

În anul 1708, Antim Ivireanul a fost numit Mitropolit al Țării Românești, cea mai înaltă funcție ecleziastică.

27 septembrie 1827 - S-a născut juristul și istoricul Alexandru Papiu-Ilarian

Alexandru Papiu-Ilarian a fost unul dintre principalii organizatori și conducători ai Revoluției Române de la 1848 din Transilvania. De asemenea, a luat parte la Adunarea Națională de la Blaj din 18/30 aprilie 1848 și la cea din 3/15 mai din același an.

În plus, Papiu-Ilarian a fost din luna octombrie a anului 1863 și până în ianuarie 1864 ministru al Justiției în guvernul Kogălniceanu. Numele său este legat de legea secularizării averilor mănăstirești, prin care pământul mănăstirilor a fost trecut în proprietatea statului. Această lege a fost adoptată în luna decembrie a anului 1863, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Papiu-Ilarian a murit la 23 octombrie 1877.

27 septembrie 1914 - Ziua în care a murit regele Carol I al României

Carol I al României (născut la 10 aprilie 1839), Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, a fost domnitorul Principatelor Române, ulterior regele României.

În cei 48 de ani de domnie, Carol I a obţinut independența țării față de Poartă, a redresat economia, a dotat România cu o serie de instituţii specifice statului modern și a pus bazele unei dinastii.

Carol I a construit în Sinaia Castelul Peleş, care a rămas şi în prezent una dintre cele mai vizitate atracţii turistice ale ţării.

În anul 1895, Carol I a introdus rotativa guvernamentală, un sistem prin care alternau la conducere cele două partide: PNL și PC (Partidul Conservator).

Primul Rege al României a murit în ziua de 27 septembrie 1914, la Castelul Peleş, la ora cinci şi treizeci de minute dimineaţa, la vârsta de 75 de ani.

„În dimineaţa de 27 Septembrie 1914 dormeam încă adânc când mă deşteptă telefonul. Suna îndelung şi cu vădită enervare. Ce s-o mai fi întâmplat? Alerg la aparat. «Dl. Prim Ministru vă roagă să poftiţi imediat la dânsul, Majestatea Sa Regele a murit subit»“, nota cunoscutul om politic liberal I.G. Duca în „Amintiri Politice“.

Tocmai se încheiase o eră, poate cea mai fructuoasă din istoria României. Carol I stătuse la cârma țării 48 de ani, cea mai lungă perioadă de domnie din istoria românilor, cu realizări deosebite. În timpul său, România a pășit pe drumul modernității, și-a câștigat independența și, cel mai important, s-a definit clar pe harta Europei.

Suveranul a fost înmormântat la Curtea de Argeş, locul ales de el ca necropolă a Familiei Regale a României.

27 septembrie 1936: S-a născut actorul Constantin Drăgănescu

Constantin Drăgănescu (născut la Constanța) a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Capitală. De-a lungul carierei sale de peste patru decenii a interpretat o mulțime de roluri.

Și-a început cariera artistică pe scenele teatrelor din Constanța și Piatra Neamț, ulterior angajându-se la Teatrul Bulandra. În anul 1971, a venit şi prima prezenţă pe marele ecran, graţie unui mic rol în filmul regizat de Manole Marcus, „Puterea şi adevărul”.

Din filmografia sa amintim: „Conspirația”, „Departe de Tipperary”, „Actorul și sălbaticii”, „Marea sfidare”, „Începutul adevărului”, „Marfa și banii”, „Carmen”, „Sunt o babă comunistă” și „Un etaj mai jos”.

Actorul a avut o apariţie memorabilă și în serialul de televiziune „Las Fierbinţi”, difuzat de Pro TV.

Constantin Drăgănescu a murit la 26 martie 2020, la vârsta de 83 de ani.

27 septembrie 1940 - Al Doilea Război Mondial: Este încheiat Pactul Tripartit”

Prin „Pactul Tripartit”, încheiat, la Berlin între Germania, Italia și Japonia, cele trei țări își promit ajutor multilateral pentru instaurarea unei „noi ordini” mondiale.

Documentul a fost semnat de Saburo Kurusu (pentru Imperiul Japonez), Adolf Hitler (pentru Germania Nazistă) și Galeazzo Ciano (pentru Italia Fascistă) și a pus bazele unei alianțe militaro-politice, potrivit Wikipedia.

„Pactul Tripartit” fost actul oficial de constituire al Axei Berlin-Roma-Tokyo, care s-a opus Aliaților.

27 septembrie 1952 - S-a născut Dumitru Prunariu, primul și singurul român care a zburat în spațiul cosmic

Dumitru-Dorin Simion Prunariu împlinește 73 de ani.

A venit pe lume la 27 septembrie 1952, la Braşov. Avea 28 de ani când a devenit primul şi singurul cosmonaut român, după ce a zburat la bordul Soiuz 40 până la complexul orbital Saliut 6 într-o misiune cosmică ce a durat aproximativ 8 zile.

În 1978, a fost selecţionat în cadrul grupului de candidaţi cosmonauţi români pentru programul „Intercosmos”. Tot în 1978, a devenit ofiţer activ al armatei române. În seara zilei de 14 mai 1981, la ora 20:17 (ora Bucureştiului), nava „Soiuz 40”, având la bord echipajul format din Dumitru Prunariu şi Leonid Ivanovici Popov, a decolat în spaţiu pentru a efectua joncţiunea cu complexul orbital „Saliut 6-Soiuz-T4”.

Alături de colegul său de echipaj şi de echipajul staţiei orbitale, format din cosmonauţii Vladimir Kovalionok şi Viktor Savinîh, a efectuat o serie de cercetări ştiinţifice.

Pe 27 septembrie Dumitru Prunariu împlinește 73 de ani.

27 septembrie 1972: A murit celebra Maria Lătărețu

Maria Lătăreţu, una dintre cele mai îndrăgite cântăreţe din istoria folclorului românesc, supranumită „Privighetoarea Gorjului“ datorită calităţilor vocale impresionate, s-a născut la 7 noiembrie 1911, la Bălcești, Gorj,

A cântat de mică la hore, nunţi şi petreceri boiereşti.

Avea doar 17 ani, când s-a căsătorit cu vioristul Mihai Lătăreţu din comuna Leleşti. Cei doi au cântat mulţi ani în aproape toate satele din judeţul Gorj.

În 1937 a fost remarcată de o echipă de folclorişti care, încântaţi de vocea ei, au invitat-o la Bucureşti pentru a o înregistra. În acelaşi an, Maria Lătăreţu a înregistrat primele cântece și cântat pentru prima dată la Radio Bucureşti.

A cântat cu taraful soţului ei până în 1949, devenind ulterior prim-solistă a Orchestrei „Barbu Lăutaru” a Institutului de Folclor. Acesta a fost locul de muncă de la care a ieşit la pensie în 1966. Maria Lătăreţu a murit la data de 27 septembrie 1972, în urma unei comoţii cerebrale, în timpul unui spectacol susţinut pe scena Căminului Cultural din comuna Româneşti, judeţul Botoşani.

O parte dintre piesele sale celebre sunt: „Mai ții minte, măi dragă Mărie”, „Radu mamii, Radule”, „Lie ciocârlie”, „Joacă hora-n poieniță” și „Vă las cântecele mele”.

Simona Halep împlinește 33 de ani

Simona Halep împlinește 34 de ani.

Fosta sportivă este prima româncă care a devenit lider al clasamentului WTA, ocupând prima poziţie în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în total, între 2017 şi 2019.

Născută la Constanța, Simona Halep a început să joace tenis de la o vârstă fragedă, mai exact de la patru ani și jumătate. Cariera sa a cunoscut o ascensiune impresionantă începând cu anul 2013, pe care l-a încheiat pe poziția 11 în clasamentul WTA.

A fost numită „Jucătoarea Anului 2018” de WTA și „Cea Mai Populară Jucătoare” în 2014 și 2015. De asemenea, în anul 2014, Simona Halep a urcat pe poziția 3 în clasamentul WTA. Pe 9 iunie 2018, tenismena a câștigat primul său titlul de Mare Șlem, prin victoria din finala de la Roland Garros, și a încheiat sezonul pe prima poziție în clasamentul WTA.

Ulterior, în anul 2019, Simona Halep obșine cel de-al doilea titlu de Mare Şlem din carieră, prin câştigarea Turneului de la Wimbledon. În total, sportiva din România a cucerit 24 de turnee de simplu în carieră.

Ziua Mondială a Turismului

La 27 septembrie, este marcată, anual, Ziua Mondială a Turismului de către 159 de ţări, şase membri asociaţi şi peste 500 de membri afiliaţi, prin intermediul Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO), agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Ziua mondială a turismului a fost sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980. UNWTO a dorit ca prin organizarea diferitelor evenimente cu acest prilej să atragă atenţia opiniei publice asupra importanţei de ordin social, cultural, politic şi economic a turismului.

UNWTO a stabilit ca tema Zilei mondiale a turismului 2024 să fie „Turismul și pacea”. Ziua mondială a turismului din acest an este marcată, oficial, la Tbilisi capitala Georgiei, între 26 şi 28 septembrie 2024.