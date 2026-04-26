27 aprilie: Ziua în care a murit marele cărturar Ion Heliade Rădulescu

În istorie, ziua de 27 aprilie mai este cunoscută ca fiind data morții scriitorului Ion Heliade Rădulescu, dar și pentru arestarea lui Benito Mussolini, și a liderului comunist Lucrețiu Pătrășcanu. Tot pe 27 aprilie a murit în închisoarea de la Sighet omul politic Gheorghe I. Brătianu. La 27 aprilie 1791 s-a născut și Samuel Morse, inventatorul codului Morse, iar în anul 1872 a murit scriitorul, filologul şi omul politic Ion Heliade-Rădulescu.

1791 - S-a născut Samuel Morse, inventatorul codului Morse

Samuel Finley Breese Morse (n. 27 aprilie 1791, Massachusetts, SUA – d. 2 aprilie1872, New York, SUA) a fost pictor și inventator american. A realizat în anul 1837 un aparat electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840 și a inventat în 1838 alfabetul care-i poartă numele, folosit și în prezent.

1872: A murit Ion Heliade Rădulescu, poet, prozator, ziarist și om politic român

Scriitorul, filologul şi omul politic Ion Heliade-Rădulescu, membru fondator şi primul preşedinte al Societăţii Academice Române, s-a născut la 6 ianuarie 1802, la Târgovişte.

A urmat cursurile Academiei Domneşti de la Schitu Măgureanu şi ale şcolii româneşti de la „Sf. Sava”.

A fost profesor şi conducător al Colegiului ''Sf. Sava'' din Bucureşti (1822-1827), predând Română şi Matematică.

A participat la pregătirea Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească, fiind primul autor al manifestului-program „Proclamaţia de la Islaz”. A făcut parte din guvernul provizoriu, după care a plecat din ţară, întorcându-se din exil de-abia în anul 1859.

S-a numărat printre membri activi ai Societăţii literare, începând cu anul 1827, şi cei ai Societăţii filarmonice, din 1833, conform ''Dicţionarului scriitorilor români'' (Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998).

A condus „Societatea de literatură, declamaţiune şi muzică vocală”, a pus bazele unui aşezământ tipografic şi editorial, a editat primul ziar apărut în Ţara Românească, intitulat „Curierul Românesc”, 1829. Totodată, a înfiinţat şi condus „Gazeta Teatrului Naţional” (1835-1836, continuată de „Curier de ambe sexe”, 1836-1848), „Muzeul Naţional”, „Conservatorul”, „Legalitatea”.

A fost primul director al „Monitorului Oficial” al României, publicaţie care a apărut la 8/20 decembrie 1832, sub titlul „Buletin. Gazetă administrativă”.

Ion Heliade-Rădulescu a scris numeroase lucrări referitoare la reforma limbii, printre care „Gramatica românească”, 1823; „Repede aruncătură de ochi asupra limbei şi începutului românilor”, 1832; „Paralelism între limba română şi italiană”, 1840. A murit la 27 aprilie 1872.

1909: Sultanul otoman Abdul Hamid al II-lea, este înlăturat de mișcarea „Junilor Turci”, fiind succedat de fratele său, Mehmed al V-lea

A fost al 34-lea sultan al Imperiului Otoman si a domnit din data de 31 august 1876 până la detronarea sa. Pe 23 decembrie 1876, sub presiunea aliaților europeni ai Imperiului, revoltați de cruzimea cu care fuseseră reprimate revoltele din Bosnia-Herțegovina și Bulgaria, a decretat prima Constituție a Imperiului Otoman, prin care se consfințea trecerea de la monarhia absolutistă la monarhia constituțională.

Prima perioadă constituțională s-a încheiat în urma tulburărilor istorice la 13 februarie 1878, prin dizolvarea Parlamentului. A condus Imperiul în razboiul ruso-romano-turc din 1877-1878 , care a avut ca urmări pierderea a două treimi din teritoriile din Balcani ale Turciei.

1931: George Enescu a terminat orchestrația operei „Oedip”, creație pe care a dedicat–o Mariei Rosetti–Tescanu

Oedip este o tragedie lirică în 4 acte de George Enescu, pe un libret în limba franceză de Edmond Fleg, pornind de la tragediile Oedip rege și Oedip la Colonos scrise de Sofocle.

Opera „Oedip” a fost compusă de George Enescu în perioada 1921 - 1931, fiind dedicată soției sale Maria Tescanu Rosetti. Enescu a lucrat la conacul Marucăi din Tescani, într-un pavilion de vară ridicat pe o colină artificială din pământ, chiar în mijlocul pădurii.

Premiera mondială a avut loc la Opéra Garnier din Paris, pe 13 martie 1936.

Premiera românească a avut loc la București, pe 22 septembrie 1958, cu interpretare în limba română, în traducere realizată de criticul Emanoil Ciomac, dirijor Constantin Silvestri, cu ocazia primei ediții a Festivalului Internațional „George Enescu”.

1945: Benito Mussolini a fost arestat de partizanii italieni lângă satul Dongo, în timp ce încerca să fugă deghizat în soldat german

Partizanii italieni comuniști îi capturează pe Mussolini și amanta sa, Clara Petacci, la Dongo, localitate pe malul laculuiComo, și, fără judecată, „pentru crime împotriva poporului italian,” îi execută prin împușcare ignorȃnd cerința Aliaților de a fi arestat, judecat și condamnat.

Cadavrele lor sunt duse la Milano și atârnate cu capul în jos, agățate de călcâie de o bară de acoperiș, împreună cu cadavrele altor câtorva demnitari fasciști.

La spectacol au asistat mii de italieni și numeroși militari americani. Înainte de a fi atârnate, cadavrele au fost lăsate o vreme pe jos, în piațeta Loreto, înconjurate de mulțime. Unii loveau cadavrele cu picioarele, iar craniul lui Mussolini a fost strivit.

1948: Liderul comunist roman Lucrețiu Pătrășcanu a fost arestat din ordinul lui Gheorghiu – Dej

Lucrețiu Pătrășcanu (n. 4 noiembrie 1900, Bacău – d. 17 aprilie 1954, Închisoarea Jilava, București) a fost un om politic român, membru al conducerii Partidului Comunist Român, ministru, avocat, sociolog și economist. Pentru o perioadă de timp a fost și profesor la Universitatea București.

Licențiat în drept și doctor în științe economice al Universității din Leipzig, Pătrășcanu era o figură rară printre puținii comuniști din România. A fost reprezentant al ilegaliștilor români la Comintern și în alianța politică ce a declarat scoaterea țării din alianța hitleristă în august 1944. Primul comunist devenit ministru a deținut portofoliul Justiției.

1953: A murit, în detenţie, în lagărul de la Sighetu Marmaţiei, istoricul şi omul politic Gheorghe I. Brătianu

Din 1924 a fost profesor universitar la catedra de istorie universală a Universitatii din Iasi, iar din 1940 al Universitatii din Bucuresti. În 1942 este ales membru titular al Academiei Romane iar intre 1935 si 1947 a fost director al Institutului de Istorie Universală din Iași (1935-1940) și apoi al Institutului de Istorie Universală „Nicolae Iorga” din Bucuresti ( 1941 -1947).

În anii ’30, a fost șeful unei fracțiuni dizidente a Partidului National Liberal, pe care o înființase

A murit în condiții încă neelucidate într-una din zilele dintre 23 si 27 aprilie 1953 .

Potrivit mărturiilor altor deținuți, se pare că s-a sinucis prin strangulare, neputând să mai suporte chinurile detențiunii. După alte surse se presupune că a fost bătut de un gardian până când Gheorghe Brătianu a murit. În 1971 familia a fost autorizată de guvernanții comunisti să-l dezgroape din cimitirul din Sighet și să-l reînhumeze în cavoul Brătienilor de la Florica/Stefanesti, judetul Arges.

1968: S-a născut Cristian Mungiu, regizor român

A regizat câteva scurtmetraje, pentru care a primit mai multe premii, printre care și cel pentru cel mai bun regizor, la Festivalul Dakino, în anul 2000, pentru Zapping. Lungmetrajul Occident (2002) a fost prezentat în cadrul secțiunii Quinzaine des Réalisateurs la Festivalul de la Cannes, obținând Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film Transilvania.

Filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile“ (2007) l-a făcut celebru pe regizorul Cristian Mungiu, prin selectarea sa de către juriul Festivalului de Film de la Cannes. După ce a primit Premiul acordat de către Federația Internațională a Presei Cinematografice și premiul acordat de administrația educației naționale din Franța, regizorul Cristian Mungiu a câștigat la 27 mai 2007 Marele Premiu al Festivalului Internațional de Film de la Cannes – Palme d'Or. Filmul a fost nominalizat și la premiile „Globul de Aur”.

2002: A murit Ruth Handler, creatoarea păpuşii Barbie

Ruth Marianna Handler (4 noiembrie 1916 - 27 aprilie 2002) a fost o femeie de afaceri și inventatoare americană. Cunoscută mai ales pentru inventarea păpușii Barbie în 1959, ea a fost prima președintă a producătorului de jucării Mattel, Inc. pe care l-a co-fondat împreună cu soțul ei în ianuarie 1945, până în 1974, când soții Handler au fost forțați să demisioneze de la Mattel, iar în 1978 Ruth Handler a fost condamnată pentru raportări false la Comisia de Valori Mobiliare și Bursă.

Două povești sunt adesea citate ca fiind sursa de inspirație a lui Handler pentru păpușa Barbie. Prima detaliază o călătorie în Europa cu soțul și copiii ei, în timpul căreia a văzut o păpușă care arăta ca o femeie (ceea ce era foarte diferit de păpușile tipice pentru bebeluși pe care multe fete le dețineau la acea vreme). Cealaltă vorbește despre un moment singular, în care Ruth a văzut-o pe fiica ei, Barbara, jucându-se cu păpuși de hârtie în casa lor. Ulterior, Handler a vrut să creeze o jucărie mai realistă, 3D, care să reprezinte ceea ce aceste fete „voiau să fie”.

Deși adevărul din spatele acestor povești nu a fost niciodată confirmat pe deplin, Ruth a făcut presiuni asupra companiei Mattel pentru lansarea a ceea ce avea să fie cunoscută sub numele de păpușa Barbie (numită după fiica ei Barbara).