24 iunie: ziua în care Parlamentul României a declarat nul Pactul Ribbentrop-Molotov

La 24 iunie s-au născut fotbaliștii Ilie Bărbulescu și Lionel Messi, respectiv actrița Tania Filip. De asemenea, la 24 iunie 1927 a fost fondată „Legiunea Arhanghelul Mihail”.

1927: A fost fondată Legiunea Arhanghelul Mihail, cunoscută drept Garda de Fier

La 24 Iunie 1927, de Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, a luat fiinţă „Legiunea Arhanghelului Mihail”, denumită astfel după icoana Sf. Arhanghel Mihail, la care se rugau în biserica închisorii Văcăreşti în care fuseseră închişi mai mulţi conducători ai mişcării studenţeşti, printre care Corneliu Zelea Codreanu.

În urmă cu 98 de ani, Corneliu Zelea Codreanu punea bazele mișcării „Legiunea Arhanghelul Mihail”, ce avea ca doctrină reînnoirea spirituală şi morală a societății românești. Trei ani mai târziu, partidul legionar și-a schimbat numele în ,,Garda de Fier”.

În luna decembrie a anului 1933, după ce Garda de Fier a preluat ideile fasciste, prim-ministrul de la acea vreme, Ion Gheorghe Duca, a decis să scoată formațiunea în afara legii, o hotărâre care a culminat cu asasinarea sa de către legionari în gara din Sinaia, la 29 decembrie 1933. Ulterior, în anul 1935, partidul legionar și-a schimbat, din nou, denumirea, devenind ,,Totul pentru țară”.

1948: A fost instituită blocada Berlinului

Blocada Berlinului s-a numărat printre primele crize internaționale majore ale Războiului Rece, fiind marcată de blocarea de către Uniunea Sovietică a accesului rutier și feroviar la Berlinul de Vest.

Situația de criză a ajuns la final în momentul în care Uniunea Sovietică a îngăduit sosirea asistenței americane, britanice și franceze, o operațiune cunoscută drept Operațiunea Vittles.

Blocada Berlinului a prevestit și împărțirea statului german din 1949 în Germania de vest (RFG) și cea de est (RDG), dar și divizarea orașului prin construcția Zidului Berlinului.

1957: S-a născut fotbalistul Ilie Bărbulescu

lie Bărbulescu s-a născut la 24 iunie 1957, la Piteşti. A jucat în prima ligă fotbalistică în total 357 de meciuri şi a marcat 22 de goluri.

A debutat în 1971 în Divizia A, în meciul FC Argeş Piteşti - FCM Reşiţa 1-1. A evoluat la FC Argeş Piteşti (1971-1982 şi 1987-1988), FC Olt Scorniceşti (1982-1984), Petrolul Ploieşti (1983-1984 şi 1987-1988), Steaua Bucureşti (1984-1987), Dacia Piteşti (1988-1989) şi Callatis Mangalia (1990-1991.

În anul 1986, fostul fundaş stânga Ilie Bărbulescu a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București, la Sevilla, iar apoi Supercupa Europei (1986).

Ilie Bărbulescu a murit la 1 februarie 2020, la vârsta de 62 de ani.

1959: s-a născut actriţa Tania Filip

Tania Filip s-a născut pe 24 iunie 1959, la București, și este o actriță română. Absolventă IATC, promoția 1982, clasa profesorilor Amza Pellea și Ion Cojar, ea debutează la Teatrul Naţional București în „Hagi Tudose” de B. Șt. Delavrancea și „Ifigenia” de Mircea Eliade. După terminarea facultății este repartizată la Teatrul de Stat Oradea și joacă apoi la Teatrul Național Craiova și Teatrul „Nottara” din București.

Colaborează cu regizori importanți ca Ion Cojar, Dan Micu, Gelu Colceag, Mircea Cornișteanu etc. De asemenea, joacă numeroase roluri în filme sub bagheta regizorilor Dan Pița, Mircea Veroiu, Alexandru Tatos, Sergiu Nicolaescu, George Cornea, Geo Saizescu, Adrian Sitaru, Cătălin Rotaru & Gabi Șarga... Tania Filip a jucat în „Pruncul, petrolul și ardelenii“ (1981), unde a interpretat rolul Junei Ambler.

În prezent, este profesor conferențiar universitar la Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) „I.L. Caragiale”,

1987: s-a născut Lionel Messi, fotbalist argentinian

Lionel Messi s-a născut pe 24 iunie 1987 în Rosario, Argentina, și este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile.

Messi a evoluat pentru FC Barcelona, în Primera División timp de 17 ani, între anii 2004 si 2021. A câștigat 35 de trofee în tricoul Barcelonei: patru Ligi ale Campionilor, zece campionate ale Spaniei, şapte Cupe ale Spaniei, trei Supercupe ale Europei, opt Supercupe ale Spaniei, trei Cupe Mondiale ale Cluburilor.

În anul 2023, acesta s-a transferat la Inter Miami în MLS. Înainte de transferul în Statele Unite ale Americii, Lionel Messi a jucat pentru Barcelona și PSG.

Messi a primit, în cariera sa, șapte „Baloane de Aur”, cu titlul de cel mai bun jucător al anului, la debutul carierei, în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, cu două mai mult decât rivalul său Cristiano Ronaldo.

1988: a murit Mihai Beniuc - poet, prozator, dramaturg, eseist şi psiholog

Mihai Beniuc s-a născut pe 20 noiembrie 1907, în Sebiș, Arad. Acesta a devenit, în 1934, doctor în ştiinţe psihologice, la Universitatea din Cluj, cu teza „Învăţare şi inteligenţă la animale”, devenind primul specialist român în psihologie animală şi comparată.

În literatură a debutat încă din anii de liceu, mai întâi cu o traducere din Thomas Moore în revista liceului, apoi cu o poezie proprie în „Falanga” lui M. Dragomirescu (1927), urmată de o altă poezie în „Bilete de papagal” a lui Tudor Arghezi (1928). A continuat să publice versuri şi eseuri în mai multe reviste ale vremii, reunite în volumul de debut „Cântece de pierzanie” (1938).

Ca prozator, a debutat cu o culegere de nuvele - „Ură personală” (1955), urmată de romanele „Pe muchie de cuţit” (1959), „Dispariţia unui om de rând” (1963). S-a remarcat şi ca dramaturg, precum şi ca traducător, tălmăcind din creaţia lui Appolinaire, Puşkin şi a lăsat şi o traducere a „Cântecului oastei lui Igor”.

În domeniul psihologiei animale a lăsat lucrări precum „Aspectul psihologic al instinctului” (1941), „Psihologia animală, comparată şi evolutivă” (1970).

A murit la 24 iunie 1988 și este înmormântat în Cimitirul Evanghelic Luteran din București.

1991 - Parlamentul României a declarat nul Pactul Ribbentrop-Molotov

Pactul Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Stalin-Hitler, a fost un tratat de neagresiune încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, semnat la Moscova, la 23 august 1939 de șeful guvernului și ministrul de externe a URSS Viaceslav Molotov și ministrul de externe german Joachim von Ribbentrop, în prezența lui Stalin.

Acest pact a pregătit terenul pentru invazia Poloniei de către Germania și Uniunea Sovietică, declanșând astfel cel de-Al Doilea Război Mondial. Pactul a avut consecințe devastatoare asupra țărilor din regiune, inclusiv asupra României, Poloniei și țărilor baltice.

Pe 24 iunie 1991, Parlamentul României a declarat nul acest pact. Textul a fost publicat în Monitorul Oficial din 27 iunie 1991.

„Pactul Ribbentrop-Molotov, prin care U.R.S.S. şi Germania îşi stabileau "sferele de interese" de la Marea Baltică la Marea Neagră - hotărînd, cu de la sine putere, destinele unor state suverane, între care şi România -, contravine în mod flagrant principiilor şi normelor fundamentale ale dreptului internaţional.

În consecinţă, în numele poporului român, Parlamentul condamnă acest pact ca fiind ab initio nul şi neavenit. Tot astfel trebuie să fie considerată şi consecinţa directă a acestor înţelegeri secrete dintre Stalin şi Hitler - Notele ultimative ale Guvernului sovietic din 26 şi 27 iunie, urmate de ocuparea cu forţa la 28 iunie 1940 a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţei, împotriva voinţei populaţiei din aceste străvechi teritorii româneşti, acţiune care a reprezentat o încălcare brutală a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României”, se menționează în declaraţia care a fost adoptată de Parlamentul României în şedinţa din 24 iunie 1991, cu unanimitate de voturi, potrivit Lege5.

24 iunie 2013: Silvio Berlusconi a fost condamnat la șapte ani de închisoare

Scandalul Ruby a izbucnit în anul 2011, iar, doi ani mai târziu, fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a fost găsit vinovat de abuz de putere și relații sexuale cu o prostituată minoră, marocana Karima El Mahroug (cunoscuta ca „Ruby")

Deși a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare, Berlusconi a fost achitat de Curtea Supremă în anul 2015, care a admis că la momentul faptei el nu ştia că tânăra avea vârsta de doar 17 ani.

Silvio Berlusconi a murit la 12 iunie 2023.

24 iunie 2014: A murit actorul american Eli Wallach

Născut la 7 decembrie 1915, la New York, Eli Wallach este cunoscut, în special, pentru filmele „The Good, the Bad and the Ugly“ şi „The Godfather Part III/Naşul III“.

El a fost unul dintre cei mai prolifici actori de la Hollywood şi a rămas activ şi după împlinirea vârstei de 90 de ani, lucrând la filme precum 'Wall Street 2' („Wall Street: Money Never Sleeps / Wall Street: Banii sunt făcuţi să circule” şi „The Ghost Writer/ Marioneta“, ambele lansate în 2010.

Din filmografia sa mai amintim: „Baby Doll”, „Two Much”, „How to Steal a Million/ Cum să furi un milion” și „The Associate/ Războiul sexelor pe Wall Street”.

Eli Wallach a încetat din viaţă la vârsta de 98 ani, pe 24 iunie 2014.