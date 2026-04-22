Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
23 aprilie: Procesul de colectivizare a agriculturii în România a fost declarat încheiat oficial, în 1962

Ziua de 23 aprilie 1962 a marcat finalul oficial al colectivizării în România, un proces care a schimbat radical viața la sat, distrugând proprietatea privată și impunând un nou model agricol controlat de stat.

Procesul de colectivizare a agriculturii în România. FOTO: arhivă

1564: S-a născut William Shakespeare

William Shakespeare s-a născut în Stratford-upon-Avon și este considerat una dintre cele mai influente figuri din literatura universală, având un impact major asupra limbii engleze. A scris tragedii, comedii și piese istorice, multe dintre ele fiind astăzi repere esențiale ale teatrului mondial. 

Pe lângă activitatea de dramaturg, William Shakespeare a publicat și poezie, inclusiv cele 154 de sonete în care abordează teme precum iubirea, trecerea timpului sau frumusețea. Multe dintre piesele sale au fost jucate pe scena celebrului Teatrul Globe din Londra. Scrierile sale au fost traduse în numeroase limbi și continuă să fie puse în scenă în întreaga lume.

Considerat cel mai mare scriitor de limbă engleză, Shakespeare s-a născut, cel mai probabil, pe 23 aprilie 1564 (data exactă nu este cunoscută), fiind botezat pe 26 aprilie. La 18 ani s-a căsătorit cu Anne Hathaway, alături de care a avut trei copii: Susanna și gemenii Hamnet și Judith.

William Shakespeare. FOTO: Profimedia

Opera sa cuprinde aproximativ 38 de piese de teatru, 154 de sonete și mai multe poeme, fiind tradusă în aproape toate limbile și jucată mai des decât cea a oricărui alt dramaturg. Primele sale lucrări au fost în special comedii și drame istorice, urmate de tragedii celebre.

Printre lucrările sale importante se numără comediile „Visul unei nopți de vară”, „Îmblânzirea scorpiei”, „Doi gentlemeni din Verona”, tragediile „Romeo și Julieta”, „Hamlet”, „Macbeth”, dar și piesele istorice și sonetele.

1962: Încheierea colectivizării agriculturii

Procesul de colectivizare a agriculturii în România a debutat în martie 1949 și a fost declarat încheiat oficial la 23 aprilie 1962.

Regimul comunist și-a propus eliminarea proprietății private asupra terenurilor agricole și organizarea acestora în gospodării colective. Deși, la nivel oficial, colectivizarea era prezentată ca un demers voluntar, în practică a fost impusă prin presiuni, intimidări, arestări și, în numeroase situații, prin violență fizică și psihologică.

Colectivizare. FOTO: arhivă

Această campanie a modificat profund structura socială a satului românesc. Țăranii au fost constrânși să renunțe la pământuri, animale și unelte, în favoarea cooperativelor agricole. În mai multe regiuni rurale au existat forme de rezistență, însă acestea au fost reprimate de autorități. Colectivizarea a generat nemulțumiri puternice și a adâncit ruptura dintre populația rurală și stat, lăsând efecte de lungă durată asupra agriculturii și societății din România.

1971: Rolling Stones lansează albumul „Sticky Fingers”

Trupa britanică Rolling Stones a lansat pe 23 aprilie 1971 albumul Sticky Fingers, considerat unul dintre cele mai influente din istoria rockului. Materialul conține piese celebre precum Brown Sugar și Wild Horses, care au devenit repere ale stilului trupei. Albumul a fost primul lansat sub propria casă de discuri a formației și este remarcabil și prin coperta sa originală, realizată de artistul Andy Warhol.

10 aprilie: Titanic a pornit în primul și singurul său voiaj. Din cei 2.224 de oameni aflați la bord, doar 710 au supraviețuit în urma scufundării

Sticky Fingers este considerat unul dintre cele mai bune albume ale trupei. A fost primul material discografic al formației care a ajuns pe locul 1 atât în topurile din Marea Britanie, cât și din Statele Unite, obținând ulterior certificare triplu platină în SUA. Piesa „Brown Sugar” a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 în 1971. Albumul a fost votat al doilea cel mai bun al anului în sondajul criticilor realizat de The Village Voice, Pazz & Jop 1971. De asemenea, a fost inclus în Grammy Hall of Fame și în clasamentul revistei Rolling Stone „The 500 Greatest Albums of All Time”.

1977: S-a născut John Cena, wrestler american

John Cena (nume complet: John Felix Anthony Cena Jr.) este unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri americani, deținător a 16 titluri mondiale. 

Pe lângă cariera din wrestling, John Cena s-a remarcat și ca actor, având apariții în peste 20 de filme și seriale de la Hollywood, inclusiv un rol memorabil în Parks and Recreation. În 2005, a lansat albumul rap You Can't See Me, care a ajuns pe locul 10 în clasamentul Billboard 200. În 2020, a intrat în universul DC, interpretând personajul Peacemaker.

S-a născut pe 23 aprilie 1977, în West Newbury, Massachusetts, fiind fiul lui John Cena Sr., de origine italo-americană, și al lui Carol Lupien, de origine canadiană și fiica fostului jucător de baseball Tony Lupien. A fost al doilea dintre cei cinci băieți ai familiei.

John Cena. FOTO: Getty Images
13 aprilie: Ziua când s-a născut Nicolae Tonitza, unul dintre cei mai mari pictori ai României

Încă din copilărie, John Cena s-a remarcat printr-o constituție atletică și o energie peste medie. El a povestit că, urmărindu-i pe Hulk Hogan și Shawn Michaels la televizor, nici nu își imagina că va ajunge, la rândul său, în lumea spectaculoasă a WWE.

Pasionat de fotbal american încă de mic, se antrena zilnic timp de mai multe ore. În același timp, era un elev excelent, cu rezultate foarte bune la învățătură. La momentul admiterii la facultate, a fost acceptat la 58 din cele 60 de universități la care a aplicat, fiind considerat un sportiv extrem de promițător. În cele din urmă, a ales să studieze la Springfield College, chiar dacă nu era cea mai prestigioasă opțiune.

2005: A fost publicat primul video pe YouTube

Pe 23 aprilie 2005 a fost încărcat primul videoclip pe platforma YouTube, intitulat „Me at the zoo”. Filmarea, care durează doar 18 secunde, îl prezintă pe Jawed Karim, unul dintre fondatorii platformei, vorbind despre elefanți la grădina zoologică din San Diego.

În anii care au urmat, YouTube s-a transformat într-un spațiu global dominant pentru distribuirea de conținut video, de la clipuri realizate de amatori și vloguri, până la producții profesionale, documentare și muzică. În prezent, platforma este utilizată de miliarde de oameni din întreaga lume și are un impact semnificativ asupra culturii populare, dar și asupra dinamicii sociale, politice și economice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
SCANDALUL politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
gandul.ro
image
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
mediafax.ro
image
Cine a fost marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. ”I-am refuzat invitația”
fanatik.ro
image
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Românii au luat cu asalt piaţa joburilor. Aplică în masă, dar sunt mai puţine locuri de muncă. Ce domenii mai angajează
playtech.ro
image
Replica genială a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful Interului: ”Dacă spun, mă dau afară!”
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Măsuri de sprijin în energie pe fondul scumpirilor. Comisia Europeană vine cu recomandări pentru țările membre UE
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
click.ro
image
Drama unui cunoscut solist: „În certificatul de naștere, în dreptul tatălui, e trasă o linie”. Mama lui a luat secretul în mormânt
click.ro
image
Ce trebuie să faci de Sfântul Gheorghe ca să ai noroc tot anul. Tradițiile pe care mulți români le respectă și azi
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Miss România randare AI concurs din anul 1929 png
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
