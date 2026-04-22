Ziua de 23 aprilie 1962 a marcat finalul oficial al colectivizării în România, un proces care a schimbat radical viața la sat, distrugând proprietatea privată și impunând un nou model agricol controlat de stat.

1564: S-a născut William Shakespeare

William Shakespeare s-a născut în Stratford-upon-Avon și este considerat una dintre cele mai influente figuri din literatura universală, având un impact major asupra limbii engleze. A scris tragedii, comedii și piese istorice, multe dintre ele fiind astăzi repere esențiale ale teatrului mondial.

Pe lângă activitatea de dramaturg, William Shakespeare a publicat și poezie, inclusiv cele 154 de sonete în care abordează teme precum iubirea, trecerea timpului sau frumusețea. Multe dintre piesele sale au fost jucate pe scena celebrului Teatrul Globe din Londra. Scrierile sale au fost traduse în numeroase limbi și continuă să fie puse în scenă în întreaga lume.

Considerat cel mai mare scriitor de limbă engleză, Shakespeare s-a născut, cel mai probabil, pe 23 aprilie 1564 (data exactă nu este cunoscută), fiind botezat pe 26 aprilie. La 18 ani s-a căsătorit cu Anne Hathaway, alături de care a avut trei copii: Susanna și gemenii Hamnet și Judith.

Opera sa cuprinde aproximativ 38 de piese de teatru, 154 de sonete și mai multe poeme, fiind tradusă în aproape toate limbile și jucată mai des decât cea a oricărui alt dramaturg. Primele sale lucrări au fost în special comedii și drame istorice, urmate de tragedii celebre.

Printre lucrările sale importante se numără comediile „Visul unei nopți de vară”, „Îmblânzirea scorpiei”, „Doi gentlemeni din Verona”, tragediile „Romeo și Julieta”, „Hamlet”, „Macbeth”, dar și piesele istorice și sonetele.

1962: Încheierea colectivizării agriculturii

Procesul de colectivizare a agriculturii în România a debutat în martie 1949 și a fost declarat încheiat oficial la 23 aprilie 1962.

Regimul comunist și-a propus eliminarea proprietății private asupra terenurilor agricole și organizarea acestora în gospodării colective. Deși, la nivel oficial, colectivizarea era prezentată ca un demers voluntar, în practică a fost impusă prin presiuni, intimidări, arestări și, în numeroase situații, prin violență fizică și psihologică.

Această campanie a modificat profund structura socială a satului românesc. Țăranii au fost constrânși să renunțe la pământuri, animale și unelte, în favoarea cooperativelor agricole. În mai multe regiuni rurale au existat forme de rezistență, însă acestea au fost reprimate de autorități. Colectivizarea a generat nemulțumiri puternice și a adâncit ruptura dintre populația rurală și stat, lăsând efecte de lungă durată asupra agriculturii și societății din România.

1971: Rolling Stones lansează albumul „Sticky Fingers”

Trupa britanică Rolling Stones a lansat pe 23 aprilie 1971 albumul Sticky Fingers, considerat unul dintre cele mai influente din istoria rockului. Materialul conține piese celebre precum Brown Sugar și Wild Horses, care au devenit repere ale stilului trupei. Albumul a fost primul lansat sub propria casă de discuri a formației și este remarcabil și prin coperta sa originală, realizată de artistul Andy Warhol.

Sticky Fingers este considerat unul dintre cele mai bune albume ale trupei. A fost primul material discografic al formației care a ajuns pe locul 1 atât în topurile din Marea Britanie, cât și din Statele Unite, obținând ulterior certificare triplu platină în SUA. Piesa „Brown Sugar” a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 în 1971. Albumul a fost votat al doilea cel mai bun al anului în sondajul criticilor realizat de The Village Voice, Pazz & Jop 1971. De asemenea, a fost inclus în Grammy Hall of Fame și în clasamentul revistei Rolling Stone „The 500 Greatest Albums of All Time”.

1977: S-a născut John Cena, wrestler american

John Cena (nume complet: John Felix Anthony Cena Jr.) este unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri americani, deținător a 16 titluri mondiale.

Pe lângă cariera din wrestling, John Cena s-a remarcat și ca actor, având apariții în peste 20 de filme și seriale de la Hollywood, inclusiv un rol memorabil în Parks and Recreation. În 2005, a lansat albumul rap You Can't See Me, care a ajuns pe locul 10 în clasamentul Billboard 200. În 2020, a intrat în universul DC, interpretând personajul Peacemaker.

S-a născut pe 23 aprilie 1977, în West Newbury, Massachusetts, fiind fiul lui John Cena Sr., de origine italo-americană, și al lui Carol Lupien, de origine canadiană și fiica fostului jucător de baseball Tony Lupien. A fost al doilea dintre cei cinci băieți ai familiei.

Încă din copilărie, John Cena s-a remarcat printr-o constituție atletică și o energie peste medie. El a povestit că, urmărindu-i pe Hulk Hogan și Shawn Michaels la televizor, nici nu își imagina că va ajunge, la rândul său, în lumea spectaculoasă a WWE.

Pasionat de fotbal american încă de mic, se antrena zilnic timp de mai multe ore. În același timp, era un elev excelent, cu rezultate foarte bune la învățătură. La momentul admiterii la facultate, a fost acceptat la 58 din cele 60 de universități la care a aplicat, fiind considerat un sportiv extrem de promițător. În cele din urmă, a ales să studieze la Springfield College, chiar dacă nu era cea mai prestigioasă opțiune.

2005: A fost publicat primul video pe YouTube

Pe 23 aprilie 2005 a fost încărcat primul videoclip pe platforma YouTube, intitulat „Me at the zoo”. Filmarea, care durează doar 18 secunde, îl prezintă pe Jawed Karim, unul dintre fondatorii platformei, vorbind despre elefanți la grădina zoologică din San Diego.

În anii care au urmat, YouTube s-a transformat într-un spațiu global dominant pentru distribuirea de conținut video, de la clipuri realizate de amatori și vloguri, până la producții profesionale, documentare și muzică. În prezent, platforma este utilizată de miliarde de oameni din întreaga lume și are un impact semnificativ asupra culturii populare, dar și asupra dinamicii sociale, politice și economice.