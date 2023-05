22 mai: 18 ani de la eliberarea celor trei jurnaliști români răpiți în Irak

De-a lungul istoriei, în data de 22 mai s-a născut Sir Arthur Conan Doyle, creatorul detectivului Sherlock Holmes (1859), modelul Naomi Campbel (1970) și tenismenul Novak Djokovic (1978). De asemenea, în aceeași dată, dar în 1965, a fost pentru prima oară difuzată emisiunea „Teleenciclopedia” de la TVR.

1859 - S-a născut Sir Arthur Conan Doyle, scriitor englez, creatorul detectivului Sherlock Holmes

Celebrul autor s-a născut la Edinburg din părinti irlandezi si a studiat la o scola iezuită.

Sir Arthur Conan Doyle (n. 22 mai 1859 – d. 7 iulie 1930), romancier britanic, celebru pentru a-l fi creat pe Sherlock Holmes – primul detectiv care apare într-o serie de romane poliţiste. Din 1876 pana in 1881 a studiat Medicina la Universitatea din Edinburgh, pentru ca apoi sa se imbarce pe un vas in calitate de medic. A inceput sa scrie diverse povestiri, debutul sau avand loc intr-o publicatie din localitatea natala.

Dupa cativa ani, s-a dedicat serios scrisului si a lansat personajul Sherlock Holmes odata cu publicarea volumului “Un studiu in stacojiu”. Eroul cartii era inspirat de un profesor pe care scriitorul l-a avut in facultate. A fost casatorit de doua ori si a fost tatal a cinci copii. A fost extrem de interesat de spiritism, devenind un bun priten al magicianului Houdini. A incetat din viata la 7 iulie 1930, fiind inmormantat in Cimitirul bisericii din Minstead in the New Forest, din Hampshire, Anglia.

22 mai 1885 - A murit scriitorul francez Victor Hugo

Victor Hugo (n. 26 februarie 1802 – d. 22 mai 1885, Paris, Franța) a fost un poet, dramaturg și romancier francez. Scriitor romantic, a fost pair al Franței din 1845, senator al Parisului și membru al Academiei Franceze din 1841. Printre operele sale cele mai cunoscute se numără „Mizerabilii” (1882) și „Notre-Dame de Paris” (1831), precum și volumele de poezii „Les Contemplations” și „La Légende des siècles”. Victor Hugo s-a aflat în fruntea curentului literar romantic cu piesa sa Cromwell și cu drama Hernani.

A militat pentru cauze sociale printre care eliminarea pedepsei capitale. Deși era un regalist convins în tinerețea sa, opiniile sale politice s-au schimbat cu trecerea deceniilor și a devenit un susținător pasionat al republicanismului; lucrările sale ating majoritatea problemelor politice și sociale și tendințele artistice ale timpului său. Este înmormântat în Panthéon, la Paris. Moștenirea lui a fost onorată în numeroase moduri, inclusiv prin imprimarea portretului său pe bancnotele franceze.

1948 - S-a născut Florea Dumitrache, fotbalist internaţional

Florea Dumitrache, de profesie subinginer, s-a născut la 22 mai 1948, la Bucureşti. S-a legitimat în anul 1961 la Rapid, după care doi ani a jucat la T.U.G. Bucureşti, o echipă mică de cartier. Aici a fost descoperit în 1964 de antrenorul Traian Ionescu, care l-a transferat la Dinamo, după cum indică lucrarea „Enciclopedia educaţiei fi zice şi sportului din România” (Editura Aramis, 2002). La echipa Dinamo a evoluat până în 1976, realizând cele mai mari performanţe din carieră.

În 1976 s-a transferat la Jiul Petroşani, unde a jucat până în 1979, când a trecut la Corvinul Hunedoara (1979-1983), şi s-a retras de pe gazon tot de la Petroşani, ca jucător la „Minerul-Ştiinţa”.

Vârf de atac, s-a făcut remarcat prin calităţile tehnice, dribling derutant, viteză şi prin eficacitatea şi spectaculozitatea loviturilor cu capul. Când şi-a încheiat activitatea, adunase 358 de prezenţe în prima divizie şi 170 de goluri marcate, potrivit sursei citate mai sus. În echipa reprezentativă a evoluat de 31 de ori şi a înscris 15 goluri, numărându-se printre componenţii de bază ai acesteia. A participat la turneele fi nale ale Campionatului Mondial din Mexic (1970) şi al CE - 1972. La vârsta de 35 de ani a revenit la Bucureşti, la Dinamo, optând pentru munca cu juniorii şi copiii. I-a fost decernat titul de Maestru emerit al sportului. A decedat la 26 aprilie 2007, la Bucureşti. (RUB)

1965: A debutat, la Televiziunea Română, emisiunea „Teleenciclopedia", ce a avut record de audiență până în anul 1990

Teleenciclopedia este o emisiune a postului național de televiziune din România, Televiziunea Română.

Este una dintre cele mai longevive emisiuni din programele posturilor de televiziune din România, prima difuzare a emisiunii înregistrându-se la data de 22 mai 1965. Emisiunea este difuzată în continuare pe TVR1, sâmbătă după-amiaza la ora 18.45. Sunt prezentate documentare cu subiecte diverse: natură, tehnologie, sănătate, etc

Cele mai multe documentare sunt achiziționate de la BBC.

Emisiunea păstrează același generic (un fragment din „Momentul muzical” pentru pian și orchestră de Nicolae Kirculescu) de mai mulți ani. Între comentatorii care au lucrat sau lucrează pentru Teleenciclopedia se numără: Mariana Zaharescu, Dinu Ianculescu, Sanda Țăranu, Florian Pittiș, Alexandru Marinescu, Adela Mărculescu, Petru Mărgineanu, Lucia Mureșan, Irina Petrescu, Silviu Stănculescu, Ion Caramitru, Traian Stănescu.

1970: S-a născut fotomodelul englez Naomi Campbell

Naomi Elaine Campbell (n. 22 mai 1970) este un supermodel, actriță, cântăreață și autoare britanică. Prima apariție publică a fost la vârsta de șapte ani, apărând în videoclipul „Is This Love?” al lui Bob Marley.ț

În august 1988 a apărut pe coperta revistei Vogue, fiind primul model de culoare care a apărut pe copertele acestei reviste.

Împreună cu Christy Turlington și Linda Evangelista a format un trio de supermodele, cunoscute ca „Trinity”, iar apoi prin extindere, împreună cu Cindy Crawford, Claudia Schiffer și Kate Moss, au fost numite colectiv „Big Six”.

1987: S-a născut jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic

În prezent, Novak Djokovic este nr. 1 mondial în clasamentul ATP. Djokovic a fost numărul 1 mondial pentru un record de 373 de săptămâni în total și a terminat anul ATP ca numărul 1 de șapte ori, ceea ce reprezintă un record.

A câștigat 22 de titluri de Grand Slam la simplu masculin. În total, a câștigat 93 de titluri ATP la simplu, inclusiv un record de 10 titluri la Australian Open și un record de 38 de evenimente Masters. Djokovic este singurul om din Era Open care a realizat un Career Grand Slam de două ori și a încheiat un Grand Slam în afara anului calendaristic. De asemenea, este singurul jucător care a realizat Career Golden Masters în ATP Tour, lucru pe care l-a făcut de două ori.

2004 - În capitala Spaniei, Madrid, are loc căsătoria dintre prințul Felipe și jurnalista Letizia Ortiz Rocasolano

Filip al VI-lea de Bourbon și Grecia (n. 30 ianuarie1968, Madrid, Noua Castilie⁠, Spania) este actualul rege al Spaniei. A urcat pe tron la 19 iunie 2014, după abdicarea tatălui său, regele Juan Carlos I.

După urcarea la tron, acesta a devenit cel mai tânăr monarh al Europei, fiind cu nouă luni mai tânăr decât regele Willem-Alexander al Țărilor de Jos.

De-a lungul timpului, numele său a fost asociat cu diferite femei, însă doar două relații au fost mai importante: prima a fost cu o femeie de viță nobilă, dar care era cu 3 ani mai mare ca Felipe, ceea ce nu a fost bine văzut de casa regală, iar cea de-a doua cu un model norvegian care pozase și nud în cariera sa, lucru la fel de neplăcut pentru familia regală. Relația cu jurnalista de televiziune Letizia Ortiz a fost ținută departe de atenția publică până în 2003, când cuplul a anunțat oficial logodna.

În ciuda faptului că Letizia mai fusese căsătorită, doar civil, și era divorțată, publicul a acceptat-o, pentru că reprezintă femeia modernă, independentă, educată și împlinită profesional. S-au căsătorit la 22 mai 2004 la Madrid. Cuplul are două fete: ASR Infanta Leonor de Todos los Santos a Spaniei, născută la 31 octombrie 2005 și ASR Infanta Sofía de Todos los Santos a Spaniei, născută la 29 aprilie 2007.

2005: Ziariștii români răpiți în Irak au fost eliberați

Răpirea jurnaliștilor români în Irak a fost un incident care a avut loc la data de 28 martie 2005, când trei jurnaliști români (Ovidiu Ohanesian, Sorin Mișcoci și Marie Jeanne Ion) se aflau în capitala irakiană de aproximativ o săptămână pentru a realiza interviuri cu premierul irakian și cu noul președinte al Irakului au fost răpiți în Irak împreună cu ghidul lor irakian Mohammed Munaf (despre care ulterior s-a aflat că avea și cetățenie americană) de către persoane necunoscute.

Răpitorii, care au declarat că fac parte din organizația intitulată „Brigăzile Muadh Ibn Jabal”, ar fi cerut ca, în schimbul eliberării jurnaliștilor, România să-și retragă într-un interval de 4 zile cei 860 de soldați angajați în cadrul Coaliției multinaționale din Irak.

În seara aceleiași zile, omul de afaceri sirian Omar Hayssam a anunțat că ar fi fost sunat de răpitori pentru o cerere de răscumpărare de câte un milion de dolari pentru eliberarea fiecăruia dintre cei patru ziariști.

După ce au fost ținuți 3 zile într-o locație din Bagdad, jurnaliștii răpiți au fost transferați la 1 aprilie 2005 în beciul unei ferme, aflată la 15 km sud de capitala irakiană, fiind eliberați după 55 de zile, la data de 22 mai 2005.

La 22 mai 2005, într-o declarație de presă, președintele României, Traian Băsescu, a mulțumit serviciilor secrete de informații străine și române, precum și autorităților americane din Irak, comunității arabe din țară care au contribuit la rezolvarea crizei. El a precizat că operațiunea de eliberare a ziariștilor a fost executată sută la sută de serviciile de informații ale statului român, „într-o excelentă colaborare între Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații și Direcția Generală de Informații a Apărării” și a menționat că statul român nu și-a negociat nici politica externă și nici nu a plătit răscumpărarea jurnaliștilor.