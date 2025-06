22 iunie: Ziua în care a murit Maria Tănase, supranumită „Pasărea măiastră“, simbol al cântecului popular românesc

Pe 22 iunie 2022, înotătorul David Popovici devenea, la Budapesta, cel mai tânăr campion mondial la 100 metri liber. În aceeași zi, în 1941, Armata Română a declanşat operaţiunile militare pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord de sub ocupaţia sovietică.

1902: S-a născut Alexandru Ghika, matematician român

Alexandru Ghika s-a născut la 22 iunie 1902, în București. El a fost un matematician și profesor universitar român, fondatorul școlii românești de analiză funcțională⁠.

A făcut parte din școala matematică inițiată de către Gheorghe Țițeica, Dimitrie Pompeiu și Traian Lalescu.

Activitatea sa științifică este una bogată. Contribuțiile sale se referă la analiza funcțională, unde a introdus noțiunile de funcție cvasianalitică generală, paranormă, poliedroid convex, modul unitar topologic, precum și operațiile topologice de limită proiectivă, limită inductivă, reuniune și intersecție topologică de spații local convexe.

A introdus în învățământul românesc studiul analizei funcționale, o disciplină până atunci nouă pe plan mondial. A introdus, în această specialitate, o serie de noțiuni noi, cum ar fi puncte periferice și puncte interstițiale, preluate apoi în tratate din întreaga lume.

1911: A avut loc încoronarea regelui George al V-lea al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei

George al V-lea (George Frederick Ernest Albert; n. 3 iunie 1865 – d. 20 ianuarie 1936) a fost primul monarh britanic al Casei de Windsor, care a fost creată din Casa de Saxa-Coburg-Gotha.

A fost primul împărat al Indiei şi primul rege al Statelor Libere Irlandeze. A domnit din 6 mai 1910 până la moartea sa în 1936. La 6 mai 1910, Eduard al VII-lea a murit iar Prinţul de Wales a devenit regele George al V-lea.

În 1911, regele George al V-lea și Rregina Maria au călătorit în India unde a avut loc ceremonia de încoronare ca împărat şi împărăteasă a Indiei.

1913: A murit poetul român Ştefan Octavian Iosif

Ștefan Octavian Iosif s-a născut pe 11 octombrie 1875, în Brașov. El a fost un poet și traducător român, membru fondator al Societății Scriitorilor Români.

A fost redactor, încă de la înfiinţare, al revistei Sămănătorul (1901) a lui Nicolae Iorga, a colaborat şi la Adevărul, Adevărul ilustrat, Convorbiri literare, Cumpăna (al cărei fondator este, alături de Mihail Sadoveanu, Dimitrie Anghel şi Ilarie Chendi), Curierul literar, Epoca, Epoca literară, Familia, Floare albastră, Literatură şi artă română, Pagini literare, Ramuri, Viaţa, Viaţa Românească.

În 1897, vede lumina tiparului primul său volum de poezii originale, intitulat ,,Versuri”. Au urmat volumele: „Patriarhale” (1901); „Poezii. 1901-1902” (1902); „Credinţe” (1905); „Din zile mari” (1905); „Zorile” (1907); „Legenda funigeilor” (1907) – poem dramatic, scris în colaborare cu D. Anghel; „Poezii. 1893-1908” (1908); „Cometa” (1908) – scris în colaborare cu D. Anghel; „Caleidoscopul lui A. Mirea” (în colaborare cu D. Anghel, I-II, 1908-1910); „Carmen saeculare” (1909) – poem istoric, scris în colaborare cu D. Anghel; „Cireşul lui Lucullus” (1910) – schiţe, în colaborare cu D. Anghel; „Portrete” (1910) – scris în colaborare cu D. Anghel; „Cântece” (1912).

Şt. O. Iosif a murit la Spitalul Colţea, din București, în urma unui atac de congestie, la 22 iunie 1913.

1941: Operaţiunile militare pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord

În noaptea de 21/22 iunie, ora 24.00, Armata Română a declanşat operaţiunile militare pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord de sub ocupaţia sovietică.

Ocupația sovietică a fost întreruptă, pentru scurtă vreme, în 1941, după ce România alături de Germania a declanșat operațiunile militare de eliberare a teritoriilor ocupate de URSS ca parte a Operațiunii Barbarossa, dar teritoriile au fost în cele din urmă reocupate de sovietici în 1944.

Basarabia este denumirea dată de Imperiul Rus în 1812 teritoriului voievodatului Moldovei dintre Prut și Nistru anexat prin Tratatul de la București din 1812, odată cu raiaua Hotinului și cu Basarabia istorică (în limba turcă Bugeac) cedate de Imperiul Otoman după semnarea tratatului de pace de la București din anul 1812 în urma încheierii războiului ruso-turc (1806–1812). Faptul că a fost cedat Rusiei și o parte din teritoriul voievodatului, în ciuda tratatului ruso-otoman care garanta integritatea Moldovei, se datorează dibăciei negociatorului francez Gaspard Louis de Langeron care slujea interesele țarului.

Bucovina este o regiune istorică ce cuprinde un teritoriu de 10.443 km² care acoperă zona adiacentă orașelor Cajvana, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Frasin, Milișăuți, Rădăuți, Siret, Solca, Suceava, Vatra Dornei și Vicovu de Sus din România, precum și Cernăuți, Cozmeni, Zastavna, Vășcăuți pe Ceremuș, Vijnița, Sadagura și Storojineț din Ucraina.

Bucovina a căpătat o identitate distinctă de Moldova după ce zona a fost anexată de Monarhia Habsburgică în 1774.

1949: S-a născut Meryl Streep, actriță americană

Mary Louise Streep s-a născut la 22 iunie 1949, în Summit, statul New Jersey. Cunoscută mai ales sub numele de actriță Meryl Streep, aceasta a fost nominalizată la Premiile Academiei Americane de 21 de ori şi a câştigat Oscarul de trei ori.

Actrița a fost recompensată de trei ori cu prestigioasa statuetă (în 1979, pentru rolul Johanna Kramer din filmul Kramer contra Kramer, în 1982, pentru rolul Sofiei din filmul Alegerea Sofiei și în 2011 pentru rolul Margaret Thatcher din filmul The Iron Lady).

În 2011 primeşte numeroase aprecieri pentru performanţa din „The Iron Lady” (Doamna de fier), unde o înfăţişează pe Margaret Thatcher, fostul premier al Marii Britanii. Rolul îi aduce al treilea premiu Oscar, în 2012, şi un Glob de aur. La discursul susţinut la primirea premiului Oscar, Meryl Streep a mărturisit: „Când mi-au spus numele, am avut sentimentul că aud jumătate din America spunând «oh, nu, de ce ea din nou?»”.

Meryl Streep a fost nominalizată de 31 de ori Golden Globe, câștigând opt - mai multe nominalizări și câștiguri decât orice alt actor sau actriță din întreaga istorie a premiului. Streep a fost recompensată cu primirea a trei Primetime Emmy Awards, respectiv nominalizată de 15 ori pentru Premiul BAFTA și de 17 ori pentru Screen Actors Guild Awards, câștigând fiecare de două ori.

Adesea descrisă ca fiind „cea mai bună actriță a generației sale”, Streep este de asemenea recunoscută pentru versatilitatea sa interpretativă de tip „cameleonic” și, în particular pentru adaptarea și credibilitatea cu care folosește diferite accente ale diferitelor limbi native ale personajelor interpretate.

1961: A murit Maria de România, regina a Iugoslaviei, fiica regelui Ferdinand al României şi soţia regelui Alexandru I al Iugoslaviei

Alteţa Sa Regală Principesa Maria a României (Mignon) s-a născut la Gotha, la 27 decembrie 1899/ 8 ianuarie 1900.

Principesa Maria (alintată Mărioara şi Mignon), fire sensibilă şi melancolică, a copilărit la Bucureşti şi la Sinaia, călătorind, călărind, citind, pictând, învăţând limbi străine şi cântând la pian. Până la 18 ani, a luat lecţii private de la iluştri profesori, printre care Nicolae Iorga. Mama ei, Regina Maria a României, scria: „Mignon era toată numai zâmbete şi blândeţe; se mulţumea cu orice (…) fără a arăta vreodată dorinţa de a porunci sau de a domina. Firea ei era plămădită din blândeţe şi răbdare cu un oarecare amestec de indolenţă (…) Niciodată nu se jeluia de nimeni, nici nu se supăra, ochii ei prelungi şi albaştri aveau o privire liniştită şi îngăduitoare (…) Mignon avea aproape o răbdare de ţăran (…) o iubeam cu dragostea unei leoaice pentru puii ei”, potrivit casamajestatiisale.ro.

S-a căsătorit la Belgrad, la 8 iunie 1922, cu Regele Alexandru I al Iugoslaviei, care avea să fie asasinat în 1934. Regelui Alexandru i-a succedat la tron fiul lui, Petru, care avea 11 ani, iar Maria a devenit Regina-mamă a Iugoslaviei. Până la vârsta de 18 ani, Petru al II-lea a domnit prin Regenţă. El a fost îndepărtat de la Tron în 1945, cu ajutorul trupelor sovietice, iar republica populară a fost proclamată, la 29 noiembrie 1945, sub dictatura lui Tito. Nepotul Mariei, Principele Moştenitor Alexandru al II-lea, născut în 1945 ca fiu al Regelui Petru al II-lea şi botezat de Regele George al VI-lea al Marii Britanii şi de Principesa Elisabeta, actuala Regină Elisabeta a II-a, este astăzi şeful Casei Regale a Serbiei.

Regina Maria a Iugoslaviei, din care descinde actuala Familie Regală a Serbiei, a murit la Londra, la 22 iunie 1961.

1963: A murit Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute interprete ale cântecului popular românesc

Maria Tănase, interpretă renumită a cântecului popular românesc, s-a născut la Bucureşti, la 25 septembrie 1913. Ea a fost o interpretă română de muzică populară, ușoară, lăutărească, romanțe și teatru de revistă. A fost supranumită „Pasărea măiastră”, de către Nicolae Iorga, în anul 1938.

Maria Tănase a avut un repertoriu extrem de vast ce-a cuprins cântece din toate regiunile României și din toate categoriile: doine, orații de nuntă, cântece de leagăn, de joc (hore, sârbe, învârtite, jienești), de dragoste, de petrecere, lăutărești, satirice, bocete. Până la începutul anilor 1940 repertoriul i-a fost format de Harry Brauner. O selecție de 20 de cântece din repertoriul artistei a fost publicată de Editura Muzicală în 1963 în broșura Cântecele mele – Maria Tănase.

Spre sfârșitul anului 1940, Garda de Fier îi interzice să mai apară în public și, din ordinul Ministerului Propagandei, au fost distruse toate discurile de patefon existente cu Maria Tănase în discoteca Radiodifuziunii, precum și matrițele acestora de la casa de discuri Columbia, sub pretextul că distorsionau folclorul românesc autentic.

Adevăratul motiv a fost faptul că în cercul de prieteni ai Mariei Tănase se găseau și o serie de intelectuali evrei sau democrați, ca etnomuzicologul Harry Brauner (cel care a cules în 1929 cântecul Cine iubește și lasă, frate al pictorului Victor Brauner) și jurnalistul Stephan Roll (Gheorghe Dinu).

În primăvara lui 1963, fiind într-un turneu la Hunedoara cu Taraful Gorjului, află că este bolnavă de cancer la plămâni. Se stinge din viață pe 22 iunie 1963, la Spitalul Fundeni, la vârsta de 49 de ani.

Un sfert din populația Bucureștiului a condus-o atunci pe ultimul drum. Fărâmiță, cu acordeonul „Mohner” cu 120 de bași, pe care i-l făcuse cadou Doamna, cum îi spunea Mariei, i-a cântat plângând, pe drumul spre cimitir cântecul ei de taină, „Jalea Țiganului”.

Maria Tănase și-a dorit să plece din lumea asta îmbrăcată simplu, în alb, și să se odihnească pe veci pe o pernă mare, albă, plină cu petale de trandafiri din grădina casei în care a copilărit.

“Călătoria e lungă și fără întoarcere și vreau să duc cu ea amintirea Livezii cu Duzi, să-mi sprijin gândurile pe florile copilăriei”, spunea pe patul de spital.

1987: A murit dansatorul Fred Astaire

Fred Astaire după numele lui de botez Frederick Austerlitz, a fost un actor, dansator și cântăreț american. După ce câștigă câteva premii Emmy în anii 1950 - 1960, Astaire pune dansul pe locul doi, încercând să se concentreze mai mult pe cariera de actor.

A avut roluri în multe filme, printre care : On the Beach (1959) și The Towering Inferno (1974), pentru care a fost nominalizat la Premiul Oscar.

În 1981, la aproape 10 ani de când nu a mai dansat în public, Astaire a primit un premiu pentru întreaga activitate din partea Institutului American de Film. A încetat din viață în anul 1987 ca urmare a unei pneumonii.

2022: David Popovici devine, la Budapesta, cel mai tânăr campion mondial la 100 m liber

Pe 22 iunie 2022, David Popovici a adus României singurul titlul al acestei probe, în bazin olimpic la masculin, seniori.

Cu timpul de 47 sec.58/100, tânărul înotător de doar 17 ani, este și cel mai tânăr înotător din istorie care reușește dubla, 100/200 m liber, după ce cu doar două zile mai devreme urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în proba de 200 m liber.