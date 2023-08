22 august: ziua în care a murit inegalabilul Octavian Cotescu VIDEO

La 22 august 1985 a murit marele actor Octavian Cotescu. Tot într-o zi de 22 august au murit și Ecaterina Teodoroiu și Alexandru Șerbănescu, un nume de legendă în istoria aviaţiei române.

1802: s-a născut Ecaterina Varga, luptătoare pentru drepturile românilor din Munții Apuseni

Ecaterina Varga a fost o luptătoare pentru drepturile românilor din Munții Apuseni.

În anii 1840-1847, Ecaterina Varga a devenit o luptătoare pentru drepturile românilor iobagi din Munții Apuseni, față de autoritățile habsburgice. Prin petiții adresate guvernului Transilvaniei de la Sibiu, precum și prin memorii susținute personal la Curtea de la Viena, Ecaterina Varga cerea, în numele moților, înlăturarea abuzurilor autorităților vremii. Dată fiind nepăsarea autorităților locale și centrale la cererile moților, Ecaterina Varga a îndemnat populația din Munții Apuseni la nesupunere și împotrivire pe față.

Ecaterina Varga era supranumită „Doamna Moților“.

Autoritățile au fost nemulțumite de revendicările ei și au dispus să fie prinsă. De aceea, Ecaterina Varga a fost urmărită ca instigator. Andrei Șaguna, care era pe atunci vicar episcopal, a ajutat la predarea ei către autorități, răpind-o și astfel trădând-o, la 17 ianuarie 1847, în localitatea Bucium Poieni. A fost închisă la Aiud și la Alba Iulia, între anii 1847-1851, timp de aproape patru ani, fără judecată.

Procesul a avut loc în 1851, iar Ecaterina Varga a fost condamnată la încă trei luni de închisoare. După scurgerea celor trei luni, Ecaterina a fost exilată în satul său natal, Hălmeag. Se presupune că și-a trăit restul vieții acolo și că a decedat câtva timp după 1852.

1846: SUA au anexat New Mexico

New Mexico, numele oficial: State of New Mexico este unul din cele 50 de state componente ale Statelor Unite ale Americii situat în partea de sud-vest al acestora. De-a lungul istoriei sale relativ lungi a fost ocupat de populații ale amerindienilor (nativilor americani) din diferite triburi, devenind mult mai recent parte a Imperiului Spaniei sub numele de viceregatul Noii Spanii, apoi o provincie a Mexicului, apoi un teritoriu organizat al Statelor Unite, pentru ca la 6 ianuarie 1912 să devină cel de-al 47-lea stat al Uniunii, cu doar 41 de zile înainte ca Arizona să devină cel de-al 48-lea stat al Uniunii.

1883: a murit Ivan Sergheevici Turghenev, romancier și dramaturg rus

Ivan Sergheevici Turgheniev a fost un romancier și dramaturg rus. Cel mai cunoscut roman al său este „Părinți și copii“, publicat în 1862.

1884: s-a născut Panait Istrati, scriitor român

Născut Gherasim Istrate, pe 10 august 1884, în Brăila, fiu nelegitim al spălătoresei Joiţa Istrate şi al unui contrabandist grec, Panait Istrati a avut parte de o viaţă tumultuoasă.

În Brăila, Panait Istrati a fost ucenic la plăcintăria lui Kir Nicola, la Pescăriile Statului, la Atelierele Docurilor Portuare, la o fabrică de frânghii, portar de noapte la un hotel, mecanic, lăcătuș, cazangiu, revoluționar socialist, publicist . Atunci când nu i-a mai ajuns Brăila, cât era ea de mare și de populată, “și-a luat lumea în cap”.

În 1907, Panait Istrati a încercat pentru prima oară să ajungă clandestin în Franţa. A hoinărit prin Napoli, Damasc, Cairo, Paris şi Lausanne. În „Cum am devenit scriitor", Istrati îşi exprima ataşamentul faţă de locurile prin care a hoinărit.

Suferind de o formă de tuberculoză, scriitorul a fost internat în Sanatoriul Sylvanne-sur-Lausanne, unde l-a cunoscut pe ziaristul Josue Jehouda. Jurnalistul i-a recomandat să citească scrierile lui Romain Rolland, omul care, deşi Istrati nu avea cum să ştie încă, urma să joace un rol capital în viaţa lui.

Istrati s-a decis să compună o scrisoare în care îi mărturisea lui Romain Rolland faptul că scriitorul francez era singurul care-l putea salva: „Un om în pragul morţii vă roagă să-i ascultaţi spovedania". În finalul epistolei, Istrati scria „Dumneavoastră mă puteţi salva. Mă veţi salva". Totuşi, scrisoarea i-a fost returnată, deoarece Rolland plecase deja de la acea adresă.

Ajuns la Nisa, Istrati nu şi-a mai găsit de lucru. A trăit singur, în sărăcie, până când s-a decis să-şi ia viaţa. La 1 ianuarie 1921, a scris confesiunea „Ultime cuvinte", în care se plângea de „lunga şi dureroasa istorie a martiriului omenesc". Pe 3 ianuarie, în Parcul Albert, a încercat să-şi taie beregata cu un brici. După ce a fost internat în Spitalul Saint-Roch, poliţia a găsit în buzunarul său atât scrisoarea pe care a vrut să i-o trimită lui Rolland, cât şi „Ultime cuvinte". Cele două scrieri au fost preluate de un jurnalist de la ziarul „L'Humanité", care l-a convins pe Romain Rolland să-i răspundă lui Istrati.

Scriitorul francez i-a răspuns lui Istrati şi l-a convins să-şi scrie opera. Astfel, în 1922, Panait Istrati şi-a publicat primele povestiri în limba franceză, printre care se numără şi „Chira Chiralina", textul care avea să apară în revista „Europe", cu o prefaţă scrisă de Romain Rolland.

1890: a murit Vasile Alecsandri, scriitor și politician român

Deşi este cunoscut mai mult pentru scrierile sale, Vasile Alecsandri a fost unul dintre cei mai remarcabili oameni politici de la jumătatea secolului al XIX-lea. Susţinător convins al idealului unirii provinciilor române, el a participat la Revoluţia din 1848 şi apoi, forţat să părăsească Moldova, face lobby visului unionist în Occident, în special în Franţa

1917: a murit Ecaterina Teodoroiu, eroină română din Primul Război Mondial

Ecaterina Teodoroiu (Cătălina Vasile Toderoiu) s-a născut pe 14 ianuarie 1894 într-o familie numeroasă de ţărani, în Vădeni, Târgu-Jiu. Iar odată cu intrarea României în Primul Război Mondial, Cătălina Toderoiu aşa a intrat în corpul de cercetaşi ”Domnul Tudor” şi mai apoi în cel de infirmiere la spitalul din Târgul Jiu. Fratele Cătălinei, Nicolae lupta pe front. În 1916, chiar la începutul războiului, Nicolae moare pe front. Cătălina îi i-a locul şi devine soldat. S-a remarcat în bătăliile de la Jiu şi Filiaşi. Era descrisă ca un soldat viteaz şi priceput.

La Filiaşi a fost rănită la ambele picioare. A primit de la regele Ferdinand I, personal, decoraţia ”Virtutea militară” fiind avansată la gradul de sublocotenent. A primit chiar comanda unui pluton din Regimentul 43/59 infanterie din Lupeni. A devenit un comandat foarte respectat, sufletist şi dedicat.

În fruntea soldaţilor a căzut eroic în seara zilei de 22 august 1917 în bătălia de la Mărăşeşti. A fost împuşcată în piept, în fruntea trupei. După război a fost declarată eroină a României Mari.

1941: Ion Antonescu a fost numit mareșal

Ion Antonescu rămâne una dintre personalitățile cele mai controversate ale istoriei noastre. În vreme ce unii istorici îl acuză de faptul că a avut o politică antisemită și că s-a aliat cu Hitler, alții spun că reîntregirea teritorială la granița est s-a datorat în mare măsură lui Ion Antonescu.

Conducător al statului român în perioada 6 septembrie 1940 – 23 august 1944, Ion Antonescu a fost apreciat şi denigrat în aceeași măsură atât în epoca sa cât și în zilele noastre.

1944: a murit Alexandru Șerbănescu, as român al aerului din cel de-al Doilea Război Mondial

Căpitanul Alexandru Şerbănescu a fost un nume de legendă în istoria aviaţiei române. A adunat 55 de victorii aeriene şi a murit la datorie, fiind înmormântat cu onoruri militare în data de 22 august 1944, la înmormântare participând atât reprezentanţi ai aviaţiei române, cât şi germane.

Alexandru Şerbănescu, un nume de legendă în pagina de istorie a aviaţiei române, s-a născut la data de 17 mai 1912 în comuna Coloneşti, judeţul Olt.

La 13 februarie 1944, cpt. av. Alexandru Şerbănescu este numit oficial la comanda Grupului 9 Vânătoare, un grup care şi-a câştigat o faimă de neegalat, dar a avut şi pierderi mari din cauza dotării tehnice tot mai slabe şi numărului din ce în ce mai mic de aviatori.

În 17 august a avut loc o altă incursiune puternică a avioanelor americane cu scopul de a ataca din nou Ploieştiul cu rafinăriile lui. Atacurile devastatoare au fost reluate în noaptea de 17/18 august când a fost lovit iarăşi Ploieştiul. În 18 august 1944, o puternică formaţie de avioane americane, însoţită de avioane de vânătoare, a fost pornită să nimicească ce mai rămăsese din rafinăriile de la Ploieşti şi Câmpina.

Căpitanul Alexandru Şerbănescu, dominat de fierbintele lui patriotism şi mândria sa de vânător încercat, a decolat la alarmă cu toţi cei 12 piloţi ce-i mai avea.

Cele aproximativ 900 de avioane au intrat în spaţiul aerian constituite în şapte mari formaţii fâcând un adevărat prăpad la Ploieşti unde nu au fost menajate nici cartierele de locuinţe din jurul rafinăriilor. Copleşiţi de superioritatea numerică şi tehnică a aviaţiei americane, Căpitanul Alexandru Şerbănescu a fost doborât la Ruşavăţ - Buzău.

Căpitanul Alexandru Şerbănescu a fost înmormântat cu onoruri militare în data de 22 august 1944, la înmormântare participând atât reprezentanţi ai aviaţiei române cât şi germane.

1985: a murit Octavian Cotescu, actor român

Până la moartea sa prematură, în anul 1985, Octavian Cotescu a jucat în peste 50 de filme. .

Marele actor s-a născut pe 14 februarie 1931 la Dorohoi. Unul dintre cele mai îndrăgite roluri a fost ”Costel”, din serialul TV ”Iubirea e lucru mare”, în care a jucat alături de Coca Andronescu. Actorul a locuit pe aceeași stradă cu frații Rodica și Ștefan Tapalagă. Provenea dintr-o familie modestă: tatăl, Ilie Coteț, era maistru ceferist, iar mama, Anastasia, era casnică, relatează click.ro

Când Octavian împlinește 3 ani, tatăl se detașează cu serviciul la Iași, astfel familia Coteț va locui în pavilioanele CFR. La Liceul Național din oraș îl avea coleg de bancă pe actorul de mai târziu, Petre Gheorghiu. Când Octavian avea doar 12 ani, părinții lui divorțează.

A debutat în 1951, la 20 de ani. Cu Lucia Sturdza Bulandra, Octavian Cotescu va juca în spectacole memorabile timp de zece ani, până la dispariția acesteia în septembrie 1961. Curând, a devenit actorul preferat la Teatrul de Televiziune și Teatrul Radiofonic, iar în film a debutat în 1961, în ”Portretul unui necunoscut”.

Până la moartea sa prematură, Octavian Cotescu a jucat în peste 50 de filme. A avut roluri memorabile, iar vocea sa a fost prezentă în ”Păcală”, ”Toamna bobocilor” (1975) și ”Iarna bobocilor” (1977) (povestitorul). Unul dintre cele mai îndrăgite roluri a fost ”Costel”, din serialul TV ”Iubirea e lucru mare”, în care a jucat alături de Coca Andronescu.

În anii ʼ60, era asistent la IATC și se îndrăgostește iremediabil de Valeria Seciu, studenta care îl iubea deja. Octavian Cotescu, mai în vârstă cu opt ani, a fost cucerit definitiv de șarmul, sensibilitatea și profunzimea tinerei. După ce aceasta a absolvit institutul, în 1964, cei doi se căsătoresc, iar în 1968 se naște fiul lor, Alexandru.

Moartea sa fulgerătoare - un accident vascular cerebral survenit, cel mai probabil, din cauza stresului profesional - a șocat scena românească și a afectat-o profund pe Valeria Seciu. Rămasă văduvă la doar 46 de ani, nu s-a mai recăsătorit niciodată, s-a dedicat scenei și a continuat să joace în numeroase spectacole.

1989: este descoperit primul inel al lui Neptun

Neptun este a opta planeta de la Soare din sistemul solar. Numită după zeul roman al mării, Neptun, este a patra planetă după diametru și a treia după masă. Neptun are o masă de 17 ori mai mare decât cea a Pământului și puțin mai mare decât masa lui Uranus, care este de 15 ori mai greu decât Pământul, dar nu la fel de dens.[

1991: s-a născut Irina Rimes, cântăreață din Republica Moldova

Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de staruri, unde a ajuns până în finală.[Ulterior ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Irra, însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa „Visele”, care a ocupat locul 1 în clasamentele radio din România.

Aceasta a fost urmată de alte hituri precum „Ce s-a întâmplat cu noi”, „Bolnavi amândoi”, „Nu știi tu să fii bărbat” sau „POEM”, care au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 450 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Ea a lansat patru albume de studio în calitate de cântăreață: Despre el (2017), Cosmos (2018), Pastila (2020) și Acasă (2022), dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Inna, Alina Eremia, Raluka sau Antonia.

1995: s-a născut Dua Lipa, cântăreață britanică

Dua Lipa este o cântăreață britanico-albaneză. În 2015, Lipa a semnat cu Warner Music Group și a lansat primul său single. În decembrie 2016, un documentar despre Lipa a fost comandat de revista The Fader, intitulată See in Blue. În ianuarie 2017, Dua a câștigat premiul EBBA Public Choice Award. Albumul său a debutat pe data de 2 iunie 2017.

Albumul a înregistrat 7 melodii, dintre care două UK top-10 singles "Be The One" și "IDGAF" și UK number-one single "New Rules". În 2018 Lipa a câștigat 2 premii pentru Artistul Britanic Feminin Solist și British Breakthrough Act.