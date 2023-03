Larry Hagman, promotorul drogului LSD. „Mi-a alungat frica de moarte. Ar trebui să fie obligatoriu pentru politicieni“ VIDEO

Celebrul interpret al personajului J.R. Ewing din Dallas a consumat în numeroase rânduri drogul de mare risc LSD, despre care a spus că i-a schimbat viața.

„Elevii de liceu îl iau, studenții îl iau, avocații îl iau, dentiștii îl iau. O mulțime de lume îl consumă“, a spus Larry Hagman într-un interviu, cu câțiva ani înainte să moară.

Actorul a admis că acest drog i-a adus o nouă percepție asupra vieții și a morții. „Mi-a alungat frica de moarte. Ar trebui să fie obligatoriu pentru politicieni, ar trebuie să ia măcar o dată în viață“, a declarat actorul în același interviu.

Celebrul J.R. Ewing, unul dintre cele mai cunoscute personaje negative din istoria televiziunii, era cu totul altfel în viața reală. Feroce pe ecran, spectatorii îl vedeau adeseori cu un pahar cu whisky în mână. La filmări, însă, Larry Hagman ajunsese să bea cinci sticle de șampanie pe zi. Dependența de acest drog legal aprope că l-a omorât, dar LSD-ul i-a salvat viața, după cum el însuși a mărturisit în numeroase ocazii.

LSD (Dietilamida acidului lisergic) sau acid este cel mai cunoscut şi răspândit drog psihedelic. A fost folosit în principal ca un drog recreaţional şi ca adjuvant în diversele terapii şi practici precum meditaţia, psihoterapia psihedelică etc. Azi, LSD, este considerată una dintre cele mai periculoase substanţe stupefiante.

Starul american, care a murit în 2012, la 81 de ani, a vorbit despre această experiență și în autobiografia sa, „Hello Darlinʼ: Tall (And Absolutely True) Tales About My Life“. „LSD-ul a fost o experiență atât de profundă, încât mi-a schimbat tiparul de viață și modul de a gândi. Nu am scris despre asta pentru a vinde mai bine cartea, ci pentru a împărtăși această experiență“, spunea Hagman.

Îmi este frică de durere și de toate lucrurile care vin odată cu bătrânețea, dar nu mă tem de moarte, pentru că știu că există ceva după. Am fost acolo de două ori.

Dependent de alcool, tutun și pastile

Larry Hagman a băut mult, încă din adolescență. „Să bei era o dovadă de bărbăție pe vremea când eu creșteam“, mărturisea el. Astfel, în timpul filmărilor pentru serialul-fenomen „Dallas“ (1978-1991), dependența s-a manifestat din plin. „Ajunsesem să beau cinci sticle de șampanie pe zi, în timpul filmărilor, dar nu am fost niciodată beat. Beam constant, pe tot parcursul zilei. Începeam filmările la 9.00 dimineața și le încheiam la 9.00 seara. Erau 12 ore lungi... Poți bea mult alcool în 12 ore, dar pentru mine nu era niciodată prea mult“, spunea Hagman, citat de The Independent.

Iar când a descoperit LSD, această experiență i-a schimbat viața. „Înainte să încerc LSD, mergeam de câțiva ani la psiholog. Știam deja că trebuie să lupți pentru succes, apoi, când îl obții, nu mai poți renunța la luptă. Era ca și cum aș fi biciuit un cal mort. Obținusem ceea ce îmi doream și nu știam cum să mă opresc. Fusesem dependent de tutun și Bontril, o formă ușoară de amfetamină, prescrisă de un medic desigur. Nu mi-a trecut niciodată prin cap că sunt dependent de așa ceva. Ei bine, am decis să mă opresc. Dar corpul meu și mintea mea au spus: «Ce naiba se întâmplă aici? Trebuie să te pedepsim».

Am avut perioade de furie și depresie. Renunțarea la acele două droguri m-a adus într-o stare de nedescris. Într-o zi, pe platoul de filmare, am început să plâng, îmi curgea nasul, am făcut pe mine, era ca și cum aș fi explodat și orice fel de impuritate ieșea din corpul meu. M-au aruncat într-o camionetă, în spate, nu voia nimeni să mă atingă, pentru că efectiv eram acoperit cu excremente. M-au dus la psihologul unui prieten, un tip minunat. M-a curățat, am făcut un duș și am avut o discuție de câteva ore. Apoi am continuat terapia cu el pentru câțiva ani“, povestea actorul într-un interviu acordat lui Rick Doblin, fondatorul Asociației Multidisciplinare pentru Studii Psihedelice.

→ Imaginea 1/14: Larry Hagman Foto profimedia 0599020583 jpg

Însă, după o perioadă, terapia nu a mai funcționat, iar psihologul i-a spus că are nevoie de un „stimulent“ pentru a ajunge la baza problemelor sale, pentru a reuși să se descopere cu adevărat.

„Așa că am început să caut acel stimulent. Am fost o dată în culise la un concert al lui David ​​Crosby și mi-a dat un pumn de pastile mici. Mi-a spus că acesta este LSD. Așa am început“, mărturisea interpretul lui J.R. Ewing.

Actorul a avut mai multe experiențe cu acest drog care i-a schimbat viața și care i-a alungat teama de moarte. „Această frică de moarte a dispărut din viața mea. Nu știu ce va fi când acel moment chiar va veni. Nu poți să prezici asta niciodată, dar acum nu mă tem de asta. Îmi este frică de durere și de toate lucrurile care vin odată cu bătrânețea, dar nu mă tem de moarte, pentru că știu că există ceva după. Am fost acolo de două ori. Am ajuns la nivelul următor, unde e multă dragoste, e cald și nu mi-am mai făcut griji“, povestea Larry Hagman despre experiențele sale.

Lunga dependență de alcool a avut efectele previzibile, însă. Actorul s-a îmbolnăvit de ciroză, dar a învins această boală după ce a trecut printr-o intervenţie de transplant de ficat, în 1995. În 2011, a anunțat că luptă cu cancerul la gât și a murit pe 23 noiembrie 2012, în urma complicaţiilor intervenite.