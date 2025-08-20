Pe 21 august, în 1925, s-a născut actorul Toma Caragiu, iar trei ani mai târziu, un alt artist celebru, Jean Constantin. În aceeași zi, dar în 1965, România a adoptat o nouă constituție, care a proclamat oficial formarea Republicii Socialiste România, iar în 2015 a murit marele Marin Moraru.

1770: Exploratorul James Cook a revendicat oficial estul Australiei pentru Marea Britanie, numindu-o Noul Wales de Sud

Exploratorul, navigatorul și cartograful englez James Cook (n. 27 octombrie 1728, Regatul Marii Britanii – d. 14 februarie 1779, Hawaii, SUA) a realizat hărți detaliate ale insulei Newfoundland înainte de a efectua trei expediții în Oceanul Pacific, unde a realizat primul contact european cu coasta estică a Australiei și Insulele Hawaii, precum și prima circumnavigare a Noii Zeelande, potrivit Wikipedia.

Pe 21 august 1770, James Cook a revendicat în mod oficial estul Australiei pentru Marea Britanie, numindu-o Noul Wales de Sud.

21 august 1818: A fost promulgată „Legiuirea Caragea”

Primul cod de legi românești care stabilea reglementări cu privire la familie sau la statutul femeii în societate a fost adoptat în Țara Românească în timpul domniei fanariote a lui Ioan Gheorghe Caragea și a purtat numele „Legiuirea Caragea”.

Codul lui Caragea a sporit obligațiile țăranilor clăcași față de stăpânii de moșii,. Femeile erau excluse din viața politică.

21 august 1925: S-a născut actorul Toma Caragiu

Considerat unul dintre cei mai mari actori ai filmului românesc, Toma Caragiu a lăsat posterității peste 40 de roluri memorabile, Toma Caragiu

A urmat cursurile Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică din Capitală și a debutat ca actor în filmul „Nufărul roșu”.

Din anul 1953 și până în 1965 a fost directorul Teatrului de Stat din Ploiești. Acesta și-a pierdut viața în timpul cutremurului din 4 martie 1977, la vârsta de 51 de ani.

Din filmografia sa amintim: „Nu vreau să mă însor”, „Vară romantică”, „Cartierul veseliei”, „Procesul alb”, „Răpirea fecioarelor”, „Brigada Diverse intră în acțiune”, „Brigada Diverse în alertă!” și „B.D. la munte și la mare”.





Toma Caragiu a murit la fatidicul cutremur din 4 martie 1977.

La ora 21.22, când începeau cele 56 de secunde de teroare, actorul se afla împreună cu regizorul Alexandru Bocăneţ în blocul Colonadelor.

Cei doi sărbătoriseră finalizarea filmului „Gloria nu cântă”, film care îl avea drept personaj principal pe Caragiu. Musafirul său, Alexandru Bocăneţ, era pe picior de plecare, iar Toma Caragiu îl conducea. Când clădirea a început să se miște, cei doi ar fi fugit pe scări - primele care s-au surpat.

Imobilul s-a năruit apoi până la etajul trei. N-au avut nicio şansă.

Românii au refuzat să creadă că Toma Caragiu a murit: „Trăieşte, e jos în subsol”

Revista „Teatrul“ din martie 1977 relata, la câteva zile după dezastru, că oamenii au refuzat să creadă că actorul care a jucat în 39 de filme şi în zeci de roluri pe scena Teatrului Bulandra din Bucureşti, unde a interpretat personaje antologice nemuritoare, murise.

Toma Caragiu avea doar 51 ani. Trupul său a fost descoperit abia în a şasea zi de la seism. A fost înmormântat în ziua următoare, la Cimitirul Bellu, unde rămăşiţele sale se găsesc şi astăzi, la 47 de ani de la tragedie.

21 august 1928: S-a născut actorul Jean Constantin

Jean Constantin, considerat, la rândul său, unul dintre cei mai mari actori români de comedie şi de revistă, s-a născut la Techirghiol, la 21 august 1927, într-o familie mixtă, mama sa fiind grecoaică, iar tatăl fiind român.

A urmat cursurile Şcolii de Normatori la Canalul Dunăre Marea Neagră, apoi s-a angajat la I.M.U Medgidia şi a înfiinţat o brigadă artistică, alături de care a câştigat câteva premii. A fost, de asemenea, artist la Casa de Cultură din Constanţa.

În 1957 a debutat pe scenă la secţia de estradă a Teatrului de Stat „Fantasio" din Constanţa, fiind angajat al acestui teatru până la pensionare.

A fost remarcat de regizorul Sergiu Nicolaescu, care în 1973 l-a distribut în filmul „Nemuritorii" (lansat în 1974). În 1973 a jucat şi în filmul „Explozia", iar în 1974, în pelicula „Un comisar acuză".

Cunoscutul actor a jucat şi pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, fiind distribuit în spectacolul „O scrisoare pierdută", în regia lui Radu Beligan. De asemenea, Jean Constantin a jucat în mai multe seriale şi filme de televiziune, printre care „Vine poliţia!" sau „Regina".

Din filmografia sa amintim: „Procesul alb”, „Haiducii”, „Răpirea fecioarelor”, „Răzbunarea haiducilor”, „Prea mic pentru un război atât de mare”, „Brigada Diverse intră în acțiune”, „Frații Jderi”, „Nemuritorii” și „Nea Mărin miliardar”.

Din filmografia sa, care include aproximativ 80 de titluri, amintim: „Baronul Ecluzei" (1960), „Procesul alb'' (1965), „Maiorul şi moartea'' (1967),„Răzbunarea haiducilor"(1968), "Zile de vară" (1968), „Prea mic pentru un război atât de mare" (1969), seria de filme de comedie „B(rigada) D(iverse)" - unde a jucat alături de Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu şi Iurie Darie -, dar şi „Nea Marin miliardar" (1979), unde i-a avut colegi de platou pe Amza Pellea, Sebastian Papaiani, Draga Olteanu-Matei, Stela Popescu, Ştefan Bănică. Merită amintite și peliculele: „Săptămâna nebunilor''; „Zestrea Domniţei Ralu''; „Ultimul cartuş'' (1973); „'Fraţii Jderi'' (1974); „Evadarea'' (1975); „Cuibul salamandrelor'' (1976); „Eu tu şi Ovidiu'' (1977); „Duelul'' (1981); „Masca de argint'' (1984); „Colierul de turcoaze'' (1985); „Cucoana Chiriţa'' (1986); „Paradisul în direct'' (1995); „Punctul zero'' (1996); „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii'' (2006).

A apărut şi în „A doua cădere a Constantinopolului" (1994), „Chiriţa la Iaşi" (1987, „Iancu Jianu, haiducul" (1981), „Haiducii" (1966), „Haiducii lui Şaptecai (1970)", „Procesul alb" (1965) etc.

Actorul a murit la 26 mai 2010.

1940: A murit Leon Troțki, politician și terorist rus

Lider revoluționar marxist și teoretician politic, cunoscut pentru rolul său central în Revoluția Rusă din 1917 și pentru contribuțiile sale la formarea Armatei Roșii, Leon Troțki (1879-1940) a jucat un rol crucial în răsturnarea regimului țarist și în consolidarea puterii sovietice.

După moartea lui Lenin, a intrat în conflict cu Iosif Stalin pentru controlul Partidului Comunist, ceea ce a dus la excluderea sa din partid și la exilul său în diverse țări. Troțki a continuat să critice regimul stalinist din exil și a scris extensiv despre teoria revoluționară și despre politica internațională, înainte de a fi asasinat în Mexic de un agent stalinist în 1940.

21 august 1941: S-a născut actrița Ilinca Tomoroveanu

Ilinca Tomoroveanu, nepoata poetului Octavian Goga, a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din Capitală. A debutat pe scena Teatrului Național București în anul 1964, când a interpretat rolul Cristinei din piesa „Moartea unui artist”.

În anul 1997 s-a căsătorit cu actorul Traian Stănescu, iar în anul 1980 a devenit membră a Uniunii Cineaștilor din România. Zece ani mai târziu a devenit membră a Uniunii Teatrale din România. A fost distinsă cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor. Actrița a murit la 2 mai 2019.

Din filmografia sa amintim: „Mândrie”, „Castelanii”, „Războiul domnițelor” și „De-aș fi Peter Pan”.

1943: Sfârșitul bătăliei de la Kursk

Începută pe 5 iulie 1943, Bătălia de la Kursk este cunoscută drept cea mai mare bătălie de blindate din istorie. A avut loc în estul Ucrainei și a fost un moment decisiv în Al Doilea Război Mondial. În această bătălie, forțele germane au încercat să recupereze inițiativa pierdută după înfrângerile anterioare de la Stalingrad și de la Kharkov.

Cu toate acestea, trupele sovietice, care au beneficiat de un avantaj semnificativ în ceea ce privește resursele și pregătirea defensivă, au reușit să respingă atacul german. Bătălia s-a încheiat cu o victorie decisivă a sovieticilor, iar armata germană a suferit pierderi severe, inclusiv peste 500.000 de oameni.

1959: Hawaii a devenit cel de-al 50-lea stat al SUA

Hawaii a devenit oficial cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii pe 21 august 1959. Anterior, Hawaii era un teritoriu american din 1898, după anexarea sa de către SUA.

Decizia de a adăuga Hawaii ca stat a fost rezultatul unui proces complex care a implicat atât dorința localnicilor pentru autodeterminare, cât și considerente strategice și economice din partea SUA.

Hawaii este cunoscut pentru frumusețea sa naturală și diversitatea culturală, iar integrarea sa ca stat a contribuit la întărirea legăturilor economice și politice în regiunea Pacificului.

1965: Proclamarea Republicii Socialiste România

Pe 21 august 1965, România a adoptat o nouă constituție, care a proclamat oficial formarea Republicii Socialiste România. Acest eveniment a marcat consolidarea regimului comunist sub conducerea Partidului Comunist Român, condus de Gheorghiu-Dej și ulterior de Nicolae Ceaușescu. Constituția din 1965 a introdus un sistem socialist de guvernare, consolidând controlul Partidului Comunist asupra tuturor aspectelor vieții politice și sociale.

Schimbarea a venit într-un context de apropiere a României de Uniunea Sovietică, dar și de consolidare a controlului intern al partidului comunist asupra țării.

1968: Condamnarea invaziei Cehoslovaciei de către Nicolae Ceaușescu

În contextul Războiului Rece, Nicolae Ceaușescu, liderul Republicii Socialiste România, a condamnat public invazia Cehoslovaciei de către forțele armate ale Pactului de la Varșovia.

Începută în noaptea de 20-21 august, invazia avea ca scop reprimarea reformelor democratice din Cehoslovacia cunoscute sub numele de „Primăvara de la Praga".

Ceaușescu a fost singurul lider din blocul estic care a condamnat ferm intervenția sovietică și a încurajat populația română să se pregătească pentru eventuale represalii. Această poziție a fost un act de disidență rar într-un context de supunere generală față de Moscova și a marcat un moment important în politica externă a României.

1986: S-a născut atletul jamaican Usain Bolt

Născut pe 21 august 1986 în Jamaica, Usain Bolt, este considerat cel mai mare sprinter din istorie. Cu porecla „Flash”, Bolt a stabilit recorduri mondiale în probele de 100 m, 200 m și 4x100 m, având performanțe remarcabile la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale. La Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, el a câștigat trei medalii de aur și a stabilit noi recorduri mondiale, performanțe pe care le-a repetat la Londra 2012 și la Rio 2016.

Bolt este cunoscut nu doar pentru viteza sa extraordinară, dar și pentru stilul său carismatic și personalitatea sa exuberantă, transformându-se într-o figură emblematică a atletismului global și un simbol al excelenței sportive.

21 august 2016: A murit actorul Marin Moraru

Născut la 31 ianuarie 1937, Marin Moraru a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Capitală. Din anul 1961 până în 1964 a jucat pe scena Teatrului Tineretului, apoi a activat la Teatrul de Comedie, la Teatrul Bulandra și la Teatrul Național „I.L. Caragiale”.

Actorul a fost recompensat în anul 2009 cu premiul pentru întreaga carieră la Gala Premiilor Gopo.

Marin Moraru – Marinuş, cum îl alintau apropiaţii – a fost unul dintre cei mai iubiţi actori români de teatru şi mai ales de film, pentru că totuşi acesta din urmă este cel care te impune în conştiinţa publicului larg şi a generaţiilor viitoare. De neuitat rămân monologurile sale din diverse filme româneşti, stilul său de joc mucalit şi flegmatic, prin care-a dus la apogeul artei actoriceşti aparenta sa lipsă de înzestrări. De fapt, Marin Moraru poate fi socotit un fel de anti-actor – personajele sale sunt, în general, anti-eroi, fiinţe şterse şi insignifiante la prima vedere – care-a dus la perfecţiune tocmai arta actorului.

Din filmografia sa amintim: „Haiducii”, „Un film cu o fată fermecătoare”, „Toamna bobocilor” și „Cuibul de viespi”. De asemenea, Marin Moraru a fost prezent în producţii TV, fiind apreciat în rolurile Cristofor din „Inimă de țigan” – 2007, Cristofor – în „Regina” (2008), în „Iubire și Onoare” – în rolul Mohamed (2010), în rolul Doctorul Crăciun – din „Pariu cu viața” (2011) şi, în anul 2014, în seria „O nouă viaţă”, unde a dat viaţă bunicului Ancăi.

Actorul Marin Moraru a murit duminică 21 august 2016, la vârsta de 79 de ani, la Spitalul Elias din Capitală, unde era internat din data de 10 august.