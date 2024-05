Viața de film a lui Jean Constantin, nemuritorul actor care a murit în urmă cu 14 ani: „Pe toată America nu dau eu Constanța mea“ VIDEO

Jean Constantin, unul dintre cei mai mari actori români de comedie şi de revistă, a murit în urmă cu 14 ani la Constanța, despre care mărturisea că n-o dă pe toată America.

Actorul Jean Constantin s-a născut la Techirghiol, la 21 august 1927, într-o familie mixtă, mama sa fiind grecoaică, iar tatăl fiind român.

A urmat cursurile Şcolii de Normatori la Canalul Dunăre Marea Neagră, apoi s-a angajat la I.M.U Medgidia şi a înfiinţat o brigadă artistică, alături de care a câştigat câteva premii. A fost, de asemenea, artist la Casa de Cultură din Constanţa.

În 1957 a debutat pe scenă la secţia de estradă a Teatrului de Stat "Fantasio" din Constanţa, fiind angajat al acestui teatru până la pensionare.

A fost remarcat de regizorul Sergiu Nicolaescu, care în 1973 l-a distribut în filmul "Nemuritorii" (lansat în 1974). În 1973 a jucat şi în filmul "Explozia", iar în 1974, în pelicula "Un comisar acuză".

Cunoscutul actor a jucat şi pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, fiind distribuit în spectacolul "O scrisoare pierdută", în regia lui Radu Beligan. De asemenea, Jean Constantin a jucat în mai multe seriale şi filme de televiziune, printre care "Vine poliţia!" sau "Regina".

Rolurile memorabile ale lui Jean Constantin

Din filmografia sa, care include aproximativ 80 de titluri, amintim: "Baronul Ecluzei" (1960), ''Procesul alb'' (1965), ''Maiorul şi moartea'' (1967), "Răzbunarea haiducilor"(1968), "Zile de vară" (1968), "Prea mic pentru un război atât de mare" (1969), seria de filme de comedie "B(rigada) D(iverse)" - unde a jucat alături de Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu şi Iurie Darie -, dar şi "Nea Marin miliardar" (1979), unde i-a avut colegi de platou pe Amza Pellea, Sebastian Papaiani, Draga Olteanu-Matei, Stela Popescu, Ştefan Bănică. Alte pelicule sunt: ''Săptămâna nebunilor''; ''Zestrea Domniţei Ralu''; ''Ultimul cartuş'' (1973); ''Fraţii Jderi'' (1974); ''Evadarea'' (1975); ''Cuibul salamandrelor'' (1976); ''Eu tu şi Ovidiu'' (1977); ''Duelul'' (1981); ''Masca de argint'' (1984); ''Colierul de turcoaze'' (1985); ''Cucoana Chiriţa'' (1986); ''Paradisul în direct'' (1995); ''Punctul zero'' (1996); ''Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii'' (2006).

A apărut şi în "A doua cădere a Constantinopolului" (1994), "Chiriţa la Iaşi" (1987), "Iancu Jianu, haiducul" (1981), "Haiducii" (1966), "Haiducii lui Şaptecai (1970)", "Procesul alb" (1965) etc.

„Eu Ismail estem“

Unul dintre rolurile care l-au făcut foarte iubit de tineri este Ismail, din serialul de televiziune "Toate pânzele sus", regia Mircea Mureşan.

"Îmi place să joc şi-n filme, şi-n teatru, că din teatru am venit. Am jucat la Teatrul Naţional din Bucureşti în «O scrisoare pierdută» pe Pristanda. (...) Eu am avut noroc la viaţa mea de un colectiv extraordinar. Vorbesc despre cel de la «Toate pânzele sus» şi de la celelalte filme pe care le-am făcut. Eram o familie. M-a marcat 'Toate pânzele sus', mai ales Ismail: «Acuma mâncam pe urmă luptam. Asta făceam»", mărturisea marele actor, potrivit site-ului www.istorie-pe-scurt.ro.

A fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie şi de revistă, remarcându-se de-a lungul timpului în spectacole de divertisment şi în show-uri de televiziune. Rămân memorabile scheciurile interpretate alături de alţi mari actori, precum Dem Rădulescu sau Ştefan Bănică. S-a bucurat de o deosebită popularitate şi a susţinut numeroase spectacole atât în România, cât şi în străinătate, în turnee efectuate alături de alte nume mari ale scenei româneşti.

Printre cele mai recente filme în care a jucat celebrul actor se numără "Poker" şi "Supravieţuitorul" (2008), în regia lui Sergiu Nicolaescu, "Roming", regia Jiri Vejdelek (2007), "Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii" (2006), regia Cătălin Mitulescu, "Păcală se întoarce" (2006), regia Geo Saizescu.

Jean Constantin a fost căsătorit de trei ori. Prima soţie a fost Mioara Mocanu, artistă la Teatrul de păpuşi din Galaţi. A doua soţie a fost Nina Cocea, balerină de la Teatrul Fantasio. A treia soţie a fost Nina Petcu, sufleur la Teatrul Naţional din Bucureşti, cu care a rămas până la sfârşitul vieţii (26 mai 2010), deşi locuiau separat - el la Constanţa, ea la Bucureşti.

„În Constanţa mă cunosc toţi, ca pe statuia lui Ovidiu“

Jean Constantin, de altfel, nu a părăsit niciodată Constanţa. „Sunt constănţean get-beget, născut la Techirghiol. În Constanţa mă cunosc toţi ca pe statuia lui Ovidiu. Constanţa rămâne pentru mine oraşul meu, unde pot să respir, simt zgomotul acela al mării, al Mării Negre, Marea Neagră pe care o iubesc foarte mult, cu toată răutatea ei, dar sunt de-acolo“, spunea el în interviul acordat la emisiunea „Profesioniştii“ de la TVR.

Jean Constantin a murit la 26 mai 2010, la vârsta de 81 de ani, în Constanţa. Este înmormântat în Cimitirul Central de la malul mării.