20 mai: Ziua în care s-a născut Cher. Se împlinesc 150 de ani de când purtăm blugi

Astăzi este ziua de naștere a îndrăgitei cântărețe Cher. De asemenea, Joe Cocker s-a născut tot azi, el ar fi împlinit 79 de ani. Din păcate, cântărețul a decedat în 2015. Tot astăzi sunt 150 de ani de când au fost brevetaț primii pantaloni pe care azi îi numim blue jens.

1873 - Sunt brevetați primii jeanşi albaştri cu nituri de cupru

La 20 mai 1873 comerciantul Levi Strauss, din San Francisco și croitorul Jacob Davis din Nevada au primit din partea Oficiului pentru Brevete și Mărci al Statelor Unite patentul nr. 139 121. Era actul de naștere pentru o piesă de rezistență din garderoba generațiilor care au urmat: blugii cu nituri, blue jeans, cum sunt cunoscuți până azi.

Concepuți ca pantaloni de lucru, pentru minerii și crescători de vite din Vestul mai mult sau mai puțin sălbatic, au ajuns azi să fie universal valabili: de la ținute sport la cele elegante, de la costumații casual la cele office, oriunde, oricând și oricum, dacă te îmbraci cu o pereche de blugi, nu dai greș.

Termenul de „blue jeans” provine din expresia franceză „bleu de Gênes”, (albastru de Genova), care era o țesătură din lână și bumbac. În acea perioadă, pânza denim era făcută în Italia și vândută în portul Genova pentru marinari, deoarece era cea mai rezistentă.

1875: A fost semnată, la Paris, „Convenția Metrului”

Prin acest tratat s-a promovat Sistemul Internațional de Unități de Măsură (tratat la care România va adera la 10/22 martie 1883).

Momentul de referință al metrologiei moderne românești l-a constituit promulgarea, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în urma cu 150 de ani, a Legii pentru adoptarea Sistemului Metric de măsuri și greutăți în România. Pentru punerea în aplicare a Legii lui Cuza, a fost adoptat un „Regulament” a cărui generalizare s-a realizat, însă, 20 de ani mai târziu.

România a devenit, astfel, cel de-al 19-lea stat care a adoptat Convenția Metrului, în 1883.

1914: S-a născut Corneliu Coposu, politician român (d. 1995)

A fost un politician român, greco-catolic, liderul opoziției din România postcomunistă. Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național-țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului comunist din România.

După Revoluția din 1989 a reîntemeiat oficial PNȚ sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și a fost președinte al PNȚCD-ului între 1990 și 1995. În această calitate, a fondat Convenția Democrată Română, al cărei prim președinte a fost. Corneliu Coposu a fost ales senator în Parlamentul României în 1992. După decesul său, Corneliu Coposu a fost înlocuit de senatorul Ioan Bărbuș.

1940: Holocaust: Primii prizonieri sosesc în noul lagăr de concentrare la Auschwitz

Holocaust (din greacă holókauston: holos, „complet” și kaustos, „ars”), este termenul care reprezintă cel mai mare masacru din istorie. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost asasinați circa șase milioane de evrei de toate vârstele, majoritatea din Europa. Dar, ca parte din „soluția finală a problemei evreiești” au fost persecutați și asasinați evrei și în Asia și nordul Africii, conform programului de exterminare a evreilor plănuit și executat de regimul național-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler și de colaboratorii acestuia. Între victime, s-au numărat 1,5 milioane de copii⁠.

Termenul de „Holocaust” se referă exclusiv la masacrarea evreilor, și nu la alte asasinate. Fasciștii și acoliții lor au asasinat și ne evrei, precum romi, polonezi⁠, cetățeni sovietici⁠ și alte grupuri etnice slave, prizonieri de război⁠, homosexuali⁠, Martori ai lui Iehova, negri⁠, adversari politici ai naziștilor și handicapați fizic și mental.

1944: S-a născut Joe Cocker, muzician britanic (d. 2014)

John Robert „Joe” Cocker (20 mai 1944 - 22 decembrie 2014) a fost un cântăreț britanic cunoscut pentru vocea sa și pentru spectacolele sale dinamice pe scenă, cu mișcări corporale expresive. Majoritatea single-urilor sale cele mai cunoscute, precum „Feelin' Alright?” și „Unchain My Heart”, au fost înregistrări ale unor cântece scrise de alți compozitori, deși a compus și el un număr de cântece pentru majoritatea albumelor sale, adesea împreună cu partenerul său de compoziție Chris Stainton.

Primul său album a inclus o înregistrare a piesei „With a Little Help from My Friends” a celor de la Beatles, care l-a adus aproape instantaneu la celebritate. Melodia a ajuns pe primul loc în Marea Britanie în 1968, a devenit un element de bază al numeroaselor sale spectacole live (Woodstock și Isle of Wight în 1969, Party at the Palace în 2002) și a fost cunoscută și ca melodie tematică pentru serialul american The Wonder Years de la sfârșitul anilor 1980.

Și-a continuat succesul cu cel de-al doilea album, care a inclus un al doilea cântec Beatles: „She Came In Through the Bathroom Window”.

Cel mai bine vândut cântec al lui Cocker a fost „Up Where We Belong”, numărul unu în SUA, un duet cu Jennifer Warnes, care i-a adus un premiu Grammy în 1983. A lansat în total 22 de albume de studio de-a lungul unei cariere discografice de 43 de ani.

1946: S-a născut Cher, cântăreață americană

Cher s-a născut în El Centro, California pe 20 mai 1946. Tatăl ei, John Sarkisian, era un refugiat armean care lucra ca șofer de camion. Mama ei, Georgia Holt, era o actriță aspirantă și ocazional model, având o descendență amerindiană cherokee, engleză și germană. Părinții lui Cher divorțaseră când aceasta era foarte mică, fiind crescută de mama sa, care se căsătorise cu Gilbert LaPiere, un bancher care o adoptase pe Cher. Datorită problemelor financiare, mama lui Cher a dat-o în grija unor alți oameni când aceasta era încă copil. Mai târziu, când Cher a început să ia lecții de actorie, mama sa i-a oferit banii necesari.

Pasionată de film, idolul lui Cher era Audrey Hepburn. Din cauza diagnosticării cu dislexie la vârsta de 16 ani, aceasta a fost nevoită să abandoneze studiile liceale. În acei ani, Cher a avut o relație scurtă cu Warren Beatty, care devenise recent cunoscut pentru rolul din Splendoare în iarbă.

1983 - A fost descoperit virusul HIV, care provoacă maladia SIDA

SIDA (sindromul imunodeficienței umane dobândite) este o afecțiune provocată de virusul imunodeficienței umane, HIV, care atacă și distruge progresiv sistemul imunitar al organismului. Virusul a fost descopert de către francezul Luc Montegnier și dr. Robert Gallo, în 1983.

SIDA a fost declarată ca boală de sine stătătoare cu aspect de pandemie la 1 decembrie 1981. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră numărul deceselor datorate urmărilor acestei boli ca fiind de 2,9 milioane în anul 2006, numărul celor infectați pe plan mondial de 39,5 milioane, anual infectându-se alte 4,3 milioane de persoane. Pe plan mondial numărul persoanelor infectate cu HIV se apreciază ca fiind de 1% în grupa de vârstă 15–45 de ani. În unele țări din Africa se consideră numărul celor infectați cu acest virus în această grupă de vârstă ca fiind de până la 20% (și chiar mai mare în unele regiuni) din populație.

Deși tratamentele pentru SIDA și HIV pot încetini cursul bolii, nu există încă un vaccin sau vindecare.

SIDA s-a transformat într-o boală cronică ca urmare a introducerii terapiei HAART. Are o evoluție cronică de durată lungă în țările dezvoltate unde cazuri letale sunt înregistrate doar atunci când terapia HAART își pierde efectul terapeutic.

1990 - Primele alegeri în România postcomunistă

Subt alegeri la care s-a consemnat o masivă participare la vot (86,20%). Conform rezultatelor definitive date publicităţii la 26 mai, pentru funcţia de preşedinte: Ion Iliescu - 85,07%, Radu Câmpeanu - 10,64% şi Ion Raţiu - 4,29%. Pentru Adunarea Deputaţilor: FSN - 66,31% (263 mandate. Pentru Senat: FSN - 67,2% (91 mandate);

2011 – Regele Charles al III-lea, la acea vreme prinț de Wales, se afla într-o vizită în România

Aflat într-o vizită în România, la Viscri, prințul le-a dat o „mână de ajutor” celor din satul sau preferat, la inaugurarea unei stații ecologice de epurare a apei, iar apoi a petrecut noaptea la conacul din Covasna al bunului său prieten, contele Kalnoky.

Prințul a fost însoțit de o „suită” mai puțin pretențioasă decât la Buckingham: câțiva prieteni și localnici curioși. S-a oprit mai întâi la dezvelirea unei plăci cu numele sau, iar oamenii au vrut să-i mulțumească pentru cei 300.000 de euro pe care i-a dat pentru o stație de epurare a apei. Unică în țară la acea vreme, 100% ecologică. Prințul le-a reproșat elegant celor de la primărie că s-au lungit doi ani până să isprăvească lucrarea. Prințul Charles a fost însoțit și de câțiva reprezentanți UNESCO. Pe 20 mai a fost primit de președintele de atunci, Traian Băsescu.