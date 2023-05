Cum s-a desfășurat prima Gală Oscar din istoria cinematografiei. Totul s-a întâmplat în 15 minute

Pe 16 mai 1929 a avut loc prima Gală Oscar. Ceremonia s-a desfășurat în cadrul unui dineu privat organizat la The Hollywood Roosevelt din Los Angeles, California, în prezenţa a 270 de invitaţi.

În mai 1927, lua naştere Academia Americană de Film, ca o organizaţie non-profit, cu 36 de membri, prezidaţi de actorul Douglas Fairbanks senior (1883-1939).

Astăzi, Academia are peste 6.000 de membri onorifici, iar ceremonia Oscarurilor este urmărită anual de peste un miliard de telespectatori. Hollywoodul a creat o industrie complexă şi a inventat un nou produs cultural: „starul de film" - figura emblematică, ce fascinează şi acaparează atenţia colectivă.

La prima Gală Oscar (1927) au participat cunoscute stele de cinema, regizori, producători influenţi de film. Gala de premiere nu a durat mai mult de aproximativ un sfert de oră, după care cei prezenţi şi-au continuat dineul şi conversaţiile small talk.

Douglas Fairbanks a fost cel care a anunțat primii câștigători ai statuetelor de aur, arată npr.org.

Toți producțiile câștigătoare din acel an au fost filme mute, cu excepția unuia singur: The Jazz Singer, cu Al Jolson în rolul principal.

Premiul cel mare, în 1929, a mers la Wings, un film similar producția foarte cunoscută Top Gun.

În 1930, premiul Oscar pentru producție remarcabilă a mers la un film de război, All Quiet on the Western Front. Imaginile de la Newsreel din 1930 l-au surprins pe șeful MGM, Louis B. Mayer, felicitându-l solemn pe producătorul filmului, Carl Laemmle.

În decursul celor 94 de ani de când se decernează Premiile Academiei Americane de Film au fost stabilite mai multe recorduri care au modelat practic industria cinematografică, nu doar din SUA. Walt Disney deține recordul pentru cele mai multe nominalizări, premii câștigate și premii câștigate într-un an de o persoană. Este vorba de 22 de trofee competitive, 4 premii de onoare, 59 de nominalizări și 4 premii câștigate în 1954.

Cele 35 de nominalizări ale lui Edith Head o fac cea mai nominalizată femeie din istorie, în timp ce recordul pentru cea mai tânără persoană care a câștigat un premiu Oscar este Shirley Temple (6 ani).

Prima ceremonie televizată a Galei Premiilor Oscar a fost cea din 1953.