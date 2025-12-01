2 decembrie: Ziua în care s-a produs unul dintre cele mai grave accidente navale din România - naufragiul cargoului „Sadu”. De ce comuniştii au clasat dosarul la "secret"

Ziua de 2 decembrie marchează o serie de evenimente importante din istoria lumii și a României, de la naşterea sau moartea unor personalităţi și descoperiri științifice esențiale, până la una dintre cele mai grave tragedii maritime românești, naufragiul cargoului „Sadu”.

1814: A murit Marchizul de Sade, al cărui comportament a inspirat termenul „sadism”

Donatien Alphonse François, cunoscut în istorie drept Marchizul de Sade, s-a născut în 1740 într-o familie aristocratică înstărită.

Încă din copilărie, a manifestat o preocupare extremă pentru libertate și pentru depășirea limitelor morale ale epocii. Urmând această traiectorie, adolescența și tinerețea i-au fost marcate de libertinaj accentuat, iar relațiile sale în special cu prostituate și tinere vulnerabile au inclus practici sexuale violente, ajunse celebre prin brutalitatea lor.

Pentru comportamentele sale deviante a fost condamnat la 32 de ani de închisoare, timp în care a consemnat dar multe dintre experienţele sale în lucrări precum „O sută douăzeci de zile ale Sodomei” sau „Justine”, care, în ciuda conținutului șocant, au intrat în istoria literaturii.

Pornind de la comportamnetul său, psihiatrul Richard von Krafft-Ebing să introducă termenul „sadism” în literatura de specialitate, pentru a defini obţinerea plăcerii sexuale prin durerea provocată sau torturarea partenerului.

1864: Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Penal român

La 2/14 decembrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat primul Cod penal românesc modern, inspirat din codurile francez (1810) și prusian (1851), dar păstrând și elemente ale dreptului autohton. Documentul a intrat în vigoare la 1/13 mai 1865.

La scurt timp, pe 4/16 decembrie 1864, Cuza a promulgat și Codul civil, bazat pe modelul Codului Napoleon și pe prevederi ale legislativelor italiene, intrat în vigoare la 1/13 ianuarie 1866, cele două documente marcând un moment important al modernizării legislative în Principate.

1915: Albert Einstein a publicat Teoria relativității generale

În 1915, Albert Einstein a prezentat public teoria relativității generale, un pas uriaş în fizica modernă.

Teoria oferă o nouă perspectivă asupra gravitației, nu ca forță, ci ca efect al curburii spațiu-timp generate de masă și energie, şi a revoluționat felul în care înțelegem universul.

1923: S-a născut celebra soprană Maria Callas

Născută la New York în 1923, sub numele Cecilia Sophia Anna Maria Kalogeropoulos, Maria Callas provenea dintr-o familie grecească de imigranți. Tatăl ei, devenit Georges Callas, a deschis o farmacie în Manhattan, oferindu-i fiicei sale stabilitatea necesară începuturilor artistice.

Considerată „cea mai mare soprană a secolului XX”, Maria Callas a debutat strălucitor în 1951, inaugurând stagiunea de la Scala din Milano. De-a lungul carierei sale, a interpretat unele dintre cele mai complexe roluri din operă, precum Norma, Lucia di Lammermoor, Medea sau Aida, cucerind publicul din întreaga lume.

În 1957, viaţa sa a luat o turnură neaşteptată, însă, în anul 1957, când, la o recepție la Veneția, l-a cunoscut pe magnatul Aristotele Onassis şi a început cu acesta o relație de iubire care i-a adus multă nefericire şi i-a afectat și cariera pe termen lung.

Moartea ei, survenită 20 de ani mai târziu de la acest moment, la 16 septembrie 1977, rămâne învăluită în mister, deşi potrivit declaraţiilor oficiale a fost cauzată de apariţia unor complicații cardiovasculare.

1935: S-a născut poetul român Nicolae Labiș

Nicolae Labiș, poet emblematic al generației sale, s-a născut la 2 decembrie 1935. Decesul său, în 1956, la doar 21 de ani, a șocat lumea literară, în care se afirmase ca un talent autentic.

Accidentat mortal de un tramvai chiar în prima zi de funcționare a rețelei bucureștene, Nicolae Labiș a petrecut ultimele sale zile pe patul Spitalului de Urgență. Acolo a dictat ultimele 15 poeme, printre care legendarul „Pasărea cu clonț de rubin”, considerat testamentul său liric.

1936: S-a născut regretatul actor român Mitică Popescu

Mitică Popescu, una dintre figurile marcante ale teatrului și televiziunii românești, s-a născut în București în 1936. Absolvent al IATC în 1967, a jucat la teatrele din Timișoara și Piatra Neamț, iar din 1973 a devenit actor al Teatrului Mic din București, căruia i-a rămas fidel până în 2010.

A interpretat roluri memorabile în spectacole precum „Matca”, „Maestrul și Margareta”, „Nişte ţărani”, „Pescăruşul”, „Şcoala femeilor” sau „Slugă la doi stăpâni”.

Timp de peste două decenii a prezentat îndrăgita emisiune TVR2 „D’ale lu’ Mitică”, care i-a adus o popularitate uriașă.

1964: S-a născut muzicianul Leo Iorga

Născut la Arad în 1964, Leo Iorga este unul dintre simbolurile rockului românesc. Cariera sa a început ca toboșar în trupa Liceului „Ioan Slavici”, continuând apoi cu colaborări cu Pacific, Sui-Generis și Cargo, unde a lansat unele dintre cele mai îndrăgite hituri ale rockului românesc.

Între 1988 și 1996, a fost solistul trupei Compact, iar ulterior a cântat cu Schimbul 3 și, din 2012, cu trupa PACT by Leo Iorga & Adi Ordean.

Chinuit de probleme de sănătate, Leo Iorga s-a stins din viață pe 2 noiembrie 2019, după opt ani de tratamente împotriva cancerului pulmonar.

1988: Naufragiul cargoului românesc „Sadu”. 15 marinari au murit, din care 4 nu au fost găsiți niciodată

Unul dintre cele mai grave accidente navale din istoria modernă a României s-a produs pe 2 decembrie 1988, atunci când cargoul „Sadu” s-a scufundat în rada exterioară a portului Constanța.

Nava s-a lovit repetat de stabilopozii masivi ai Digului de Nord și, în doar câteva ore, s-a pierdut la o adâncime cuprinsă între 18 și 24 de metri. Bilanțul a fost cutremurător: 15 marinari și-au pierdut viața, trupurile a patru dintre ei, declaraţi dispăruţi, nemaifiind găsite niciodată.

Din cei 22 de membri ai echipajului, 11 s-au înecat sau au fost zdrobiți de stabilopozi în încercarea disperată de a se salva. Cei patru daţi dispăruți în mod oficial nu au fost recuperați nici până astăzi, în pofida căutărilor și a anchetelor ulterioare.

Timp de mulți ani, întreaga documentație referitoare la tragedie a fost clasată la secret, iar informațiile au rămas inaccesibile publicului. Abia după anul 2000, martori oculari au început să ofere mărturii despre una dintre cele mai dureroase pagini din istoria portului Constanța.

Motonava „Sadu”, cu o capacitate de 4.737 tdw, fusese construită în 1976 la Șantierul Naval Brăila și aparținea I.E.F.M. NAVROM Constanța, Secția I. În ultimul ei voiaj, cargoul încărcase 3.025 de tone de cărbune cocsificabil în portul Constanța, destinate descărcării la Galați. Este esențial de menționat că „Sadu” fusese retrasă din exploatarea normală, adică nu mai efectua curse internaționale și urma să intre în reparații capitale imediat după întoarcerea de la Galați.

Cu toate acestea, conducerea Secției I a decis să folosească nava pentru transporturi scurte de marfă vrac pe ruta Constanța - Galați, până la intrarea efectivă în șantier pentru reparaţii.

Conform documentelor, nava a plecat din Constanța pe 26 noiembrie 1988, la ora 20:00, și a ajuns la Galați la 27 noiembrie, ora 19:00. Pentru că actele de navigație erau deja expirate, specialiștii de la R.N.R. Galați au efectuat o inspecție la 30 noiembrie și, în urma acestei verificări ocazionale, au aprobat un singur voiaj de întoarcere către Constanța,exclusiv pentru intrarea în reparații, nota, în 2012, Liga Militarilor.

Cine a greşit?

Potrivit volumului „Amintiri despre o flotă pierdută. Voiaje neterminate”, semnat de Constantin Cumpănă și Corina Apostoleanu, comandantul navei a stabilit locul de ancorare fără a anunța Căpitănia Portului Constanța, deși a menționat decizia în jurnalul de bord. În dimineața de 2 decembrie, însă, vremea s-a deteriorat rapid, iar comandantul a solicitat să schimbe locul de ancorare, prevăzând riscul de derivă.

La prânz, echipajul a observat că nava își schimbase poziția și că pupa se afla periculos de aproape - circa 200 de metri - de digul de nord.

Manevrele de îndepărtare au eșuat una după alta, iar la ora 13:15, „Sadu” s-a izbit violent de stabilopozi. Abia atunci a fost transmis primul semnal de pericol.

Impactul repetat și violent cu digul a provocat fisuri majore: șapte găuri prin care apa a pătruns masiv în magaziile de marfă și în compartimentul mașină. În doar câteva ore, nava a cedat sub presiunea apei și a început să se scufunde.

Pe măsură ce cargoul dispărea în adâncuri, membrii echipajului au fost obligați să sară în apa înghețată. Din cauza valurilor extrem de puternice, unii dintre marinari au fost izbiţi violent de stabilopozi, în timp ce alții s-au înecat. Doar șapte oameni au reușit să supraviețuiască tragediei.

În urma anchetei, responsabilitatea pentru producerea catastrofei a fost atribuită comandantului Lucian-Sergiu Grigorescu, șefului mecanic Aurel Toma și ofițerului de cart Dănuț-Petruș Rotaru, însă, cum toţi au murit în timpul naufragiului, autoritățile au dispus încetarea urmăririi penale.

2015: Atacul terorist la San Bernardino, soldat cu 14 morți

Pe 2 decembrie 2015, Syed Farook și soția sa, Tashfeen Malik, au deschis focul la un centru de servicii sociale din San Bernardino, California, ucigând 14 persoane. Atacul, revendicat ideologic de rețeaua Stat Islamic, este considerat cel mai grav atentat produs în SUA după tragedia din 11 septembrie 2001.

Sărbători

† Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Meropi; Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria; Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria (calendar creștin-ortodox)

Ziua Internațională pentru Abolirea Sclaviei

Laos: Ziua Națională

Emiratele Arabe Unite: Ziua Națională