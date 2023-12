Profesia neștiută pe care ar fi putut-o îmbrățișa marele actor Mitică Popescu: „Îmi luase chiar şi haine”

Unul dintre cei mai iubiți actori români ar fi putut deveni preot, dacă își asculta mama. Regretatul Mitică Popescu a mărturisit în urmă cu mai mulți ani că cea care i-a dat viață ar fi fost fericită dacă el devenea slujitor al Domnului. Astăzi, marele actor ar fi împlinit 87 de ani.

„M-a atras de mic teatrul. La un moment dat mama şi-a dorit să devin preot. Am fost şi băiat la altar, mergeam cu Botezul, cu preotul. Îmi luase chiar şi haine pentru băiat de altar. Nu mai ştiu de ce nu am urmat acest drum. În timp, mi-am dat seama că a fost mai bine aşa. Când m-am făcut mai mare mergeam singur la spectacole şi uite aşa am devenit actor”, povestea actorul, conform click.ro.

Marele actor a povestit cum a ajuns să se îndrăgostească de teatru. ”Mama iubea teatrul şi opereta, iar tatăl meu îndrăgea sportul. Ca să nu se ducă singuri în sălile respective, mă luau pe mine. Cu mama mergeam la spectacole, iar cu tata mergeam la fotbal. M-a atras teatrul, era ceva deosebit, o altă lume. Nu lipseam nici de la serbările de la şcoală”, spunea Mitică Popescu.

Condamnat la 3 ani de închisoare

Născut la 2 decembrie 1936, în Capitală, Mitică Popescu a fost actor de film, radio, teatru și televiziune. A fost căsătorit timp de peste 2 decenii cu actrița Leopoldina Bălănuță. alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste.

În anul 1958, pe vremea comuniștilor, el a fost condamnat la trei ani de închisoare. Se pare că motivul a fost „nedenunțarea de acte preparatorii pentru trecerea frontierei”. În toamna lui 1961, Mitică Popescu a fost eliberat din închisoare, iar în 1963 a dat din nou examen la Teatru. Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București l-a absolvit în anul 1967.

De atunci, Mitică Popescu a avut nenumărate roluri de succes și a obținut și foarte multe premii. În decembrie 2002, a fost decorat cu „Ordinul național Serviciul Credincios” în grad de cavaler. A fost gazda emisiunii „D’ale lui Mitică”, una dintre cele mai longevive emisiuni ale Televiziunii Române. Cariera în teatru, film și televiziune a lui Mitică Popescu a fost una cu adevărat impresionantă.

În cinematografie, Mitică Popescu a debutat în pelicula „Dincolo de nisipuri” (1974). Cu toate acestea, actorul va rămâne în memoria multora dintre noi cu rolul lui „Cocoşilă” din filmul „Moromeții” (1987).

Poldi, marea dragoste

Mitică Popescu a povestit într-un interviu preluat de Clv Film despre marea lui dragoste. „Eram actor la Teatrul din Piatra-Neamţ când am fost anunţat că s-a eliberat un loc la Teatrul Mic din Bucureşti. Era în anul 1973, iar eu încă îmi căutam drumul, chiar dacă aveam 37 de ani” .

Destinul a vrut ca actorul să fie distribuit alături de Leopoldina Bălănuţă în spectacolele „După cădere" şi „Stâlpii societăţii”. În scurt timp, Mitică Popescu a fost cooptat în grupul de prieteni ai Leopoldinei, din care făceau parte Ileana Dunareanu sau Mihai Dogaru, fostul soţ al Danei Dogaru. „Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi doi, fără prieteni, şi stăteam ore întregi într-un restaurant până la ora închiderii. Fără declaraţii banale, pompoase, am simţit amândoi că suntem făcuţi unul pentru celălalt. Am realizat că o iubesc pe Poldi atunci când a trebuit să fie internată timp de o lună şi jumătate la Fundeni, din cauza unei peritonite.

O vizitam în fiecare zi, îi duceam de mâncare şi stăteam cât mai mult posibil lângă ea. Şi acum îmi mai aduc aminte că m-a rugat să-i fac rost de o casetă cu Demis Roussos. I-am îndeplinit dorinţa şi m-am bucurat de bucuria ei.”

După externare, Leopoldina i-a cerut lui Mitică să se mute împreună. Cei doi s-au căsătorit la trei luni după cutremurul din martie 1977.

Leopoldina Bălănuță a murit pe 15 octombrie 1998, în urma unei ocluzii intestinale, iar Mitică Popescu s-a stins din viață la 3 ianuarie 2023, în urma unor probleme cardiace.