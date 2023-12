Strălucitoarea Maria Callas, viață de coșmar alături de părinții săi. Forțată de mamă să se culce cu soldați naziști

Pe cât de strălucitoare i-a fost cariera, pe atât de întunecată i-a fost viața personală. Maria Callas, supranumită „La Divina”, „regina della lirica”, a fost cea mai mare soprană din a doua jumătate a secolului trecut, care și-a trăit propria tragedie şi nefericire în afara scenei.

De altfel, întreaga viaţă a Mariei Callas depăşeşte dramatismul operelor pe care le-a interpretat! Câteva scrisori nepublicate până în anul 2021, scrise de Callas şi găsite de Lyndsy Spence, autorul cărţii "Cast a Diva: The Hidden Life of Maria Callas", scot la iveală latura neștiută a divei.

Conform okmagazine.ro, la 16 ani, Callas a debutat în Atena, cu un mic rol în "Boccaccio", după care, ani mai târziu, s-a făcut remarcată cu rolul principal din "Tosca". Succesul şi celebritatea le-a dobândit abia când s-a mutat în Italia, după război. Potrivit celor publicate de Encyclopedia of World Biography, nici măcar atunci viața ei nu a fost perfectă.

Biograful Lyndsy Spence susţine că Maria n-avea deloc o relaţie bună cu mama ei, care lucra ca prostituată în timpul războiului şi o şantaja pe fiica sa cu fiecare ocazie posibilă. Mai mult, Evangelia a forţat-o pe Maria să se culce cu soldaţii nazişti în timpul războiului.

A încercat să o șantajeze

Apoi, după ce Maria devenise cunoscută, ea a încercat s-o şantajeze pe faimoasa Callas şi chiar a reuşit să vândă presei tot felul de frânturi din viaţa lor de familie.

Mama Mariei i-a scris, la un moment dat, fiicei sale: „Ştii ce fac artiştii care provin din medii modeste atunci când devin bogaţi? În prima lună, îşi cheltuie banii pentru a le cumpăra părinţilor o casă şi a-i răsfăţa cu tot felul de obiecte de lux... Ce ai de spus despre asta, Maria?”

Din păcate, tatăl cântăreţei n-a fost nici el mai breaz. George Kalogeropoulos i-a scris şi el o scrisoare celebrei lui fiice, în care i-a spus că se află pe moarte într-un spital. Impacientată, Maria a încercat să descopere ce se întâmplase cu tatăl ei şi şi-a dat seama că acesta suferea de o mică problemă medicală, viaţa lui era era deloc în pericol.

Callas a scris, la un moment dat, în acele scrisori că se săturase de părinţii ei egoişti şi nu mai voia să aibă nimic de-a face cu ei. „Sper că jurnaliştii nu-şi dau seama de situaţia dintre noi! Dacă ajung să afle, voi blestema momentul în care am descoperit că am părinţi!”, a publicat The Guardian parte din scrisorile celebrei cântăreţe de operă.

S-a stins din viață la doar 54 de ani

Considerată „cea mai mare soprană a secolului XX", Maria Callas, născută pe 2 decembrie 1923, şi-a început cariera fulminantă în decembrie 1951, când a inaugurat stagiunea la Scala din Milano. A interpretat apoi rolurile celor mai proeminente figuri ale liricii universale: de la Norma lui Vincenzo Bellini, la Lucia di Lammermoor, Medea, Aida.

În 1957, la o recepţie la Veneţia, l-a întâlnit pe Aristotele Onassis, cel care avea să-i marcheze profund viaţa. Din punct de vedere al carierei, acel an a fost nefast. La Roma, la o serată de gală în prezenţa unor oaspeţi iluştri, în frunte cu preşedintele italian din acea vreme, Giovanni Gronchi, după primul act din Norma, Callas a întrerupt spectacolul, acuzând un rău fizic general, stare care avea să i se accentueze pe parcursul timpului.

Pe 16 septembrie 1977, Maria Callas s-a stins din viaţă în apartamentul său. Oficial, s-a stabilit că decesul a survenit în urma unor complicaţii cardio-vasculare. Ce s-a întâmplat în acea zi rămâne însă învăluit în mister.