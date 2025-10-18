search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
19 octombrie, ziua în care Spania a prins contur prin căsătoria dintre Ferdinand de Aragon și Isabella de Castilia

Publicat:

La 19 octombrie 1469, căsătoria dintre Ferdinand de Aragon și Isabella de Castilia a unit dinastic cele două coroane iberice. Această alianță a dus la formarea nucleului viitorului stat spaniol și a creat cadrul pentru expansiunea politică, militară și colonială a Spaniei.

Ferdinand de Aragon și Isabella de Castilia FOTO Arhivă
Ferdinand de Aragon și Isabella de Castilia FOTO Arhivă

1469 – Căsătoria lui Ferdinand de Aragon cu Isabella de Castilia

La 19 octombrie 1469, Ferdinand al II-lea de Aragon (n. 10 martie 1452 – d. 23 ianuarie 1516) s-a căsătorit la Valladolid cu Isabella I de Castilia (n. 22 aprilie 1451 – d. 26 noiembrie 1504). La acel moment, Aragonul și Castilia erau două regate distincte din Peninsula Iberică, fiecare cu propriile instituții și teritorii. Căsătoria a fost inițial un acord dinastic menit să consolideze poziția ambilor monarhi în fața rivalilor interni și a influenței externe.

Uniunea personală a celor două coroane a dus la formarea Monarhiei Catholice, baza viitorului stat spaniol unificat. Sub conducerea lor, Reconquista s-a încheiat în 1492 prin cucerirea Emiratului de Granada, iar același an a marcat sprijinul acordat expediției lui Cristofor Columb, care a deschis calea colonizării americane. Politic și militar, alianța a consolidat Spania ca putere europeană și ulterior mondială, influențând echilibrul de forțe pe continent.

1813 – Bătălia de la Leipzig

Între 16 și 19 octombrie 1813, armata franceză condusă de Napoleon Bonaparte (n. 15 august 1769 – d. 5 mai 1821) a fost înfrântă lângă orașul Leipzig de coaliția formată din Imperiul Rus, Regatul Prusiei, Imperiul Austriac și Regatul Suediei. În ultimele zile ale confruntării, pe 19 octombrie, trupele franceze au început retragerea, pierzând controlul asupra Europei Centrale. Bătălia a mobilizat peste o jumătate de milion de soldați, fiind cea mai mare confruntare militară europeană de până atunci.

Înfrângerea a forțat retragerea francezilor spre Rin și a accelerat destrămarea sistemului de state clientelare create de Napoleon. După Leipzig, forțele coaliției au avansat spre vest, ceea ce a dus la invadarea Franței și abdicarea împăratului în aprilie 1814. Din punct de vedere strategic, bătălia a marcat începutul sfârșitului dominației franceze pe continentul european.

1868 – Nașterea lui Simion Mehedinți

Simion Mehedinți s-a născut la 19 octombrie 1868, în Soveja, județul Putna (astăzi Vrancea), și a murit la 14 decembrie 1962, la București. A fost geograf, pedagog și etnolog, format la Universitatea din București și la universități din Germania. În 1900 a devenit profesor la catedra de geografie de la Universitatea din București și, ulterior, membru al Academiei Române.

Simion Mehedinți s-a născut la 19 octombrie 1868 FOTO Arhivă
Simion Mehedinți s-a născut la 19 octombrie 1868 FOTO Arhivă

Este considerat fondatorul școlii române de geografie, introducând geografia ca disciplină științifică modernă în mediul universitar românesc. A publicat lucrări de antropogeografie, etnografie și pedagogie și a coordonat revista „Convorbiri Literare”. A influențat generații de geografi și oameni de cultură, iar activitatea sa academică a contribuit la definirea identității geografice și etnografice a României.

1943 – Primul antibiotic împotriva tuberculozei

La 19 octombrie 1943, o echipă de la Universitatea Rutgers din New Jersey, condusă de Selman Waksman și formată din colaboratori precum Albert Schatz, a reușit să izoleze streptomicina. Substanța a fost obținută din bacteria Streptomyces griseus, analizată în laboratorul de microbiologie al instituției. Cercetarea făcea parte dintr-un program sistematic de identificare a compușilor antimicrobieni produși de actinomicete.

Streptomicina a fost primul antibiotic eficient împotriva tuberculozei, boală care nu răspundea la penicilină. După fazele de testare clinică din a doua jumătate a anilor ’40, a devenit tratament standard și a redus semnificativ rata mortalității. Descoperirea a extins aplicarea antibioticelor la alte bacterii gram-negative și a reprezentat un progres major în medicina modernă.

1988 – Criza politică din Iugoslavia

La 19 octombrie 1988, în Republica Socialistă Serbia și în provinciile autonome Kosovo și Voivodina au izbucnit tensiuni politice care au declanșat o criză instituțională în cadrul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Evenimentele au inclus schimbări forțate de conducere, manifestații de masă și revendicări privind redistribuirea puterii între entitățile federale. Contextul era afectat de probleme economice, creșterea naționalismelor locale și contestarea autorității guvernului federal.

Criza din 1988 a marcat începutul unui proces de erodare a federației iugoslave, culminând cu proclamările de independență ale republicilor componente începând din 1991. Reformele constituționale inițiate în Serbia au modificat echilibrul de guvernare, iar reacțiile celorlalte republici au amplificat ruptura politică și instituțională. Tensiunile au deschis calea conflictelor armate din spațiul ex-iugoslav în anii următori.

Istoria zilei

