15 septembrie: Dublul campion mondial la înot David Popovici împlinește 19 ani

Pe 15 septembrie, în 1521, murea domnul Țării Românești Neagoe Basarab. În aceeași zi, dar în 1830, era inaugurată prima cale ferată din lume. În 1984 se năștea Prințul Harry, Duce de Sussex, iar în 2004, înotătorul român David Popovici.



15 septembrie 1521 - a murit Neagoe Basarab, domn al Țării Românești

Neagoe Basarab a fost unul dintre cei mai luminați și gospodari voievozi ai Valahiei. A domnit între 1512 și 1521 și a oferit Țării Românești un deceniu de pace și prosperitate. Fin diplomat, cărturar și cu o deosebită pricepere în administrație, Neagoe Basarab a încurajat cultura și a încercat să lege diplomatic Valahia de marile puteri ale vremii.

Una dintre cele mai importante realizări ale lui Neagoe Basarab în domeniul culturii a fost o carte unică în lumea medievală a sud-estului Europei, „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, o lucrare în care se regăsesc atât considerații despre spiritualitate, morală, meditații filosofice dar și un adevărat tratat de administrație și politică medievală.

Domnitorul Țării Românești Neagoe Basarab a fost urmat urmat de fiul său, Teodosie.

15 septembrie 1821 - Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua și Costa Rica și-au declarat independența față de Spania

Cele cinci țări sărbătoresc Ziua națională pe 15 septembrie, ziua în care și-au declarat independența față de Spania.

15 septembrie 1830 - a fost inaugurată prima cale ferată din lume

Linia de cale ferată Liverpool-Manchester, inaugurată în Anglia, este prima din lume.

Un an mai târziu, pe 15 septembrie 1831, în New Jersey - SUA circula pentru prima oară locomotiva John Bull, cea mai veche locomotivă cu abur din lume încă în funcțiune, potrivit Wikipedia.

15 septembrie 1935 - Adolf Hitler a anunțat noi legi rasiale la adunarea Partidului Nazist de la Nürnberg

Aceste legi anunțate de liderul nazist interziceau evreilor să fie titularii unor funcții publice. De asemenea, erau interzise căsătoriile între evrei și non-evrei. Svastica era utilizată, în loc de steagul negru-roșu-auriu, ca drapel național al Imperiului German.

15 septembrie 2005 - Seara de vis a fotbalului românesc

Steaua București învingea cu 3-0 pe Valerenga, în deplasare, Dinamo București câștiga cu 5-1 pe Everton, acasă, iar Rapid București făcea 1-1 cu Feyenoord, care în retur a fost un avantaj pentru echipa românească, amintește sursa citată.

15 septembrie 1890 - s-a născut scriitoarea britanică Agatha Christie

Agatha Christie este considerată cea mai bine vândută romancieră din toate timpurile, operele sale fiind traduse în peste 100 limbi din întreaga lume, vânzările depăşind două miliarde de exemplare pe întreg mapamondul.



„Cine l-a ucis pe Roger Ackroyd” (1926), unul dintre romanele sale, a devenit, în timp, cea mai bună carte poliţistă din istorie. Agatha Christie a murit în 1976.

15 septembrie 1899 - s-a născut Elena Lupescu, a treia soție a regelui Carol al II-lea al României

Relaţia dintre Elena Lupescu şi regele Carol al II-lea a schimbat cursul istoriei, de la demisia prim-miniştrilor până la schimbarea societăţii româneşti în perioada interbelică.

Femeia cu părul roşu, Duduia sau „chipul păcatului încoronat în şuviţe roşii”, aşa cum a numit-o Regina Maria pe Elena Lupescu, este cea mai cunoscută amantă din istoria românilor, cea pentru care principele Carol al doilea a renunţat la tron şi la titlu, preferând să trăiască în exil sub numele de Carol Caraiman şi femeia care a condus, din umbră, Camarila regală, după restauraţia carlistă.



I-a supravieţuit lui Carol încă două decenii în care a refuzat să-şi refacă viaţa. A murit la 82 de ani, în Portugalia şi şi-a dorit ca cenuşa să-i fie îngropată la picioarele soţului ei. Rămăsiţele pământeşti ale lui Carol şi ale Elena Lupescu au fost aduse în ţară în 2003. Au fost înmormântaţi chiar în ziua de 14 februarie, amintită în memoriile lui Carol ca fiind ziua ”împreunării”, ziua în care s-au cunoscut. Au fost îngropaţi în morminte diferite, la o distanţă de 450 de metri, în curtea mănăstirii Curtea de Argeş, deşi ultima dorinţă a Elenei a fost să-şi doarmă somnul de veci la picioarele celui pe care l-a iubit toată viaţa.

15 septembrie 1927 - s-a născut celebrul lăutar român Fărâmiță Lambru

Fărâmiţă Lambru este cel mai cunoscut lăutar al României. A devenit celebru datorită marii interprete Maria Tănase, care i-a deschis drumul spre succes când acordeonistul de etnie romă avea doar 24 de ani.

Vreme de peste un deceniu, cei doi au colindat lumea cu muzica lor. Fărâmiţă Lambru a murit în 1974, la doar 47 de ani, ucis de diabet, de ţigări şi de tuberculoză.

15 septembrie 1946- s-a născut actorul american Tommy Lee Jones

Starul american Tommy Lee Jones, care împlinește 77 de ani, este celebru atât pentru roluri pozitive - „Legea e lege“, „Bărbaţii în negru“ şi „Nu există ţară pentru bătrâni“ -, cât şi pentru interpretarea unor personaje negative - „Născuţi asasini“, „Teroare în Boston“, „Batman Forever“.

Actorul a fost premiat cu Oscar în 1993, pentru filmul „Evadatul“.

Printre aparițiile sale care au impresionat cinefilii se numără și cea alături de Meryl Streep, în filmul „Terapie de cuplu“, dar şi în alte pelicule cu mare succes de casă, precum „Bărbaţi în negru 3“ şi „Căpitanul America: Primul Răzbunător“.

15 septembrie 1976 - s-a născut violonistul român Alexandru Tomescu

Alexandru Tomescu împlinește 47 de ani. Celebrul violonist a concertat în cele mai importante săli de concert ale lumii, precum Carnegie Hall – New York, Concertgebouw – Amsterdam, Berliner Philarmoniker, Théâtre des Champs Élysées – Paris şi Metropolitan Arts Center – Tokyo. Este solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, Sala Radio fiind o casă „muzicală“ pentru artistul român.

15 septembrie 1984 - s-a născut Prințul Harry, Duce de Sussex

Prințul Harry, fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea (și al regretatei prințese Diana), este în relaţii reci cu familia regală britanică, ulterior căsătoriei cu Meghan.



Recent, pe 8 septembrie 2023, la un an de la moartea fostei suverane a Marii Britanii Elisabeta a II-a, a evocat-o cu emoție pe bunica lui, într-un discurs susţinut la o gală de caritate.

„Ne priveşte pe toţi în această seară, bucuroasă că suntem împreună şi că promovăm în continuare o comunitate atât de incredibilă", a spus prinţul Harry în cadrul evenimentului dedicat copiilor bolnavi şi familiilor lor, care s-a desfăşurat la Londra.

Precedentul sejur la Londra al prinţului Harry, care locuieşte în California alături de soţia lui, Meghan, avusese loc în luna iunie.

2004 s-a născut înotătorul român David Popovici

Dublul campion mondial la înot David Popovici, care împlinește 19 ani, a anunțat recent că îşi donează ziua de naştere pentru o acţiune caritabilă. Sportivul și-a propussă strângă donaţii în valoare de 45.000 de euro, bani care vor fi folosiţi de Fundaţia Hope and Homes for Children pentru achiziţionarea unui apartament pentru cinci fraţi muzicieni, , potrivit Agerpres.

„Se apropie ziua mea, împlinesc 19 ani (n.r. - 15 septembrie). Şi nu pot să nu mă gândesc la câte am realizat, la câte am învăţat din munca şi din parcursul meu de până acum, dar mai ales că mereu, mereu, lângă mine au fost doi părinţi care au putut să îmi ofere tot ceea ce am avut nevoie pentru a face performanţă. Pentru că, fără susţinere, un copil nu poate excela, oricât şi-ar dori de mult. Pentru toată rezilienţa, pasiunea pentru muzică şi puterea acestor băieţi, de care nu mulţi dintre noi am fost capabili, de mici copii - eu aleg să cred că îi putem ajuta, împreună. Avem nevoie să strângem 45.000 de euro pentru ca o casă a lor să devină punctul lor de stabilitate, pentru totdeauna", a afirmat înotătorul.

15 septembrie 2009 - a murit actorul român Nicu Constantin

Actorul de comedie Nicu Constantin s-a născut pe 31 iulie 1939 la Eforie Sud, într-o familie cu origini greceşti, şi a avut şase fraţi. În copilărie, ca să-şi sprijine financiar familia, a vândut, printre altele, ziare şi răcoritoare pe plajă. Şi parcursul lui şcolar a fost ieşit din comun – a terminat Şcoala primară în Constanţa, şi-a continuat studiile la Şcoala de Construcţii din Braşov, după care a ajuns la Şcoala Medie Tehnică de Marină din judeţul unde a crescut. Într-un final, a urmat şi Şcoala Populară de Arte din Bucureşti. Dar până atunci, s-a bucurat veri la rând de spectacolele de teatru din oraşul natal, în care jucau actori precum Gică Petrescu şi Arta Florescu.

Pe când urma Şcoala de Marină, Nicu Constantin, atunci în grupul „Trio Scaramuţa“, a jucat în primul lui spectacol satiric „Mâine vom fi pe mare“ şi a făcut haz de profesorii şi directorii şcolii. Câţiva ani mai târziu, s-a angajat la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase“ şi, în 2007, a fost distins cu premiul UNITER pentru întreaga activitate.

De-a lungul carierei, a jucat în spectacole de teatru precum „Cafeaua cu lapte de adio“, „Mi se pare că mă-nsor!“ şi „Savoy, Savoy!“, iar printre ultimele lui pelicule se numără: „S-a furat o bombă“, „Alo, aterizează străbunica!“şi „Secretul lui Bachus“.

2017 - a murit politicianul român Mircea Ionescu-Quintus

Peședinte al PNL în perioada 1993-2001 și, mai târziu, preşedintele de onoare al liberalilor, Mircea Ionescu-Quintus decedat la vârsta de 100 de ani.

Seniorul liberal se retrăsese din viaţa publică încă din primăvara anului 2017, din cauza unei afecţiuni medicale care nu i-a mai permis să părăsească locuinţa.