15 decembrie: La Timişoara s-a strigat pentru prima dată „Jos Ceauşescu!”. Începutul Revoluţiei din 1989

La 15 decembrie 1989, o demonstraţie de solidaritate cu pastorul Laslo Tokes declanşa o mişcare de protest împotriva regimului comunist la nivel naţional. Tot într-o zi de 15 decembrie, în 1947, se năştea George Pruteanu, celebru datorită emisiunii sale „Doar o vorbă săț-i mai spun”.

37: S-a născut Nero împărat al Imperiului Roman

Nero s-a născut la 15 decembrie 37 e.n., în Antium, un orășel italic de la malul mării.

A a condus Roma vreme de 14 ani, până la moartea sa prin sinucidere, iar unii istorici l-au considerat cel mai cumplit dintre împăraţii romani. Este amintit în istorie prin depravarea sa, crimele politice săvârşite, persecuţia creştinilor şi pasiunea sa pentru artă. Se spune că Nero cânta la un instrument cu coarde, liră, în timpul marelui incendiu care a mistuit Roma în anul 64.

1832: S-a născut inginerul şi arhitectul francez Gustave Eiffel

Gustave Eiffel s-a născut pe data de 15 decembrie 1832, în Dijon, Franța și a fost un inginer cunoscut pentru construcția Turnului Eiffel.

Gustave Eiffel a început construcția în 1887 și a terminat-o în 1889, lucru care i-a adus porecla: magicien du fer (magicianul fierului). Interesul pentru acest monument al culturii și civilizației franceze a venit din partea guvernului, care a organizat un concurs, cu ocazia Expoziției Universal din 1889. Tema concursului a fost Revoluția Franceză iar competiția vizat un monument care să reprezinte cât mai bine ceea ce revoluția franceză a vrut să transmită. Mai mult de 100 de schițe au fost trimise comisiei de concurs, care a acceptat proiectul trimis de Eiffel. Conceptul său de monument, de aproape 300 de metri a generat scepticism dar și uimire din partea comisiei, care a considerat că acest proiect este fantezist. Uimirea a fost generată și de faptul că proiectul trebuia realizat din fier. Turnul a servit ca intrare la Expoziția Universală din 1889.

Turnul reprezintă un monument care la data aceea a fost de două ori mai mare decât Domul Sf. Petru din Roma sau decât Marea Piramidă din Giza.

1860: Banatul este alipit la Ungaria

Împăratul Austriei, Franz Joseph I, hotărăște alipirea Banatului la Ungaria fără a ține seama de cererea românilor bănățeni de a se înființa în Banat un „Căpitănat român”.

1887: S-a născut Cella Delavrancea, prozatoare, pianistă și fiica scriitorului Barbu Delavrancea

Cella Delavrancea (1887 -1991) a trăit 104 ani. L-a uimit pe Caragiale cu talentul său şi i-a furat inima dramaturgului când ea avea doar 25 de ani, iar el 60. A fost marea iubire a lui Nae Ionescu, căruia i-a închis ochii pe patul de moarte. L-a cunoscut pe Brâncuşi şi a cântat cu George Enescu.

Fiica scriitorului Barbu Ştefănescu Delavrancea a fost primul artist român care a asistat la aniversarea propriului centenar. S-a născut pe vremea monarhiei, a supravieţuit regimului comunist şi murit la 104 ani, după ce a apucat să vadă şi primii paşi făcuţi de ţara sa spre democraţie.

1947: S-a născut lingivistul şi eseistul român George Pruteanu

George Pruteanu s-a născut la data de 15 decembrie 1947, la București. A urmat cursurile facultăților de litere din Iași și București, la secția franceză-română, și și-a dat doctoratul în filosofie.

Până în 1989, a lucrat ca lector universitar şi, în paralel, ca ziarist în presa cotidiană, apoi ca redactor în presa literară: „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Contemporanul”. Activitatea principală a fost critica literară: din 1972 până în 2008 (cu nesemnificative întreruperi) a deţinut rubrici fixe săptămânale de cronică literară. A fost secretar de redacție la săptămânalul „Expres”, șeful secției de cultură și publicist-comentator la „Evenimentul Zilei” și redactor-șef al săptămânalului „Acum”.

Om de televiziune, lingvist, critic literar şi politician, George Pruteanu a devenit foarte cunoscut în urma emisiunii „Doar o vorbă săț-i mai spun” difuzată la sfârşitul anilor ’90 la TVR 1, în care a militat pentru folosirea corectă a limbii române. Din pasiunea sa pentru limba română s-a născut şi Legea 500 din 12 noiembrie 2004, cunoscută şi ca „legea Pruteanu”.

Actul normativ, care are nouă articole, prevede că „orice text scris sau vorbit în limba română, având caracter de interes public, trebuie să fie corect din punct de vedere al proprietăţii termenilor, precum şi sub aspect gramatical, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei şi ortografic, conform normelor academice în vigoare”.

1951: S-a născut Ioan Luchian Mihalea, fondatorul grupurilor „Song”, „Minisong”

Ioan Luchian Mihalea a fost fondatorul şi conducătorul grupului vocal „Song”, dar şi al corului de copii „Minisong”, din care au făcut parte şi nume cunoscute azi ale scenei româneşti, precum Alina Sorescu, Dana Rogoz sau Gianina Corondan.

În perioada comunistă, „Song” devenise un adevărat fenomen şi se bucura de o popularitate imensă, pentru că ieşea din tiparele vremii. Membrii grupului erau „o gaşcă“ veselă, optimistă, aveau un repertoriu „exotic“ (care includea colinde şi piese străine), purtau costume viu colorate, dansau pe scenă.

În primăvara anului 1989, Ioan Luchian Mihalea a pus bazele unui nou grup numit „Bazar”, un fel de frate mai mic a celor două deja existente, format în exclusivitate de elevi ai Şcolii Populare de Artă din Capitală.

Compozitorul, solistul şi dirijorul Ioan Luchian Mihalea a fost ucis, în apartamentul său din București, pe 29 noiembrie 1993, de doi tineri cu care ar fi întreţinut relaţii sexuale. Avea 42 de ani.

1965: Oficialitățile canadiene au arborat pentru prima dată actualul lor steag

După Primul Război Mondial, Canada a utilizat din ce în ce mai frecvent diferite variante ale steagului cunoscut sub numele de „Canadian Red Ensign”, care a funcționat ca un steag național al Canadei, împreună cu Union Jack, deși nu a fost niciodată aprobat de Parlamentul țării.

Mackenzie King, prim-ministru al Canadei pentru o perioadă de 21 ani, servind intermitent mai multe mandate între 1921 și 1948, a dorit să utilizeze steagul Red Ensign ca o formă intermediară de trecere spre un steag național distinctiv, astfel determinând printre canadieni ideea conștiinței naționale și a unui steag național.

De la arborarea lui pentru prima dată, la 15 decembrie 1965, Steagul Frunzei de Arțar a fost continuu folosit în mod oficial..

1966: A murit Walt Disney, producător, desenator și regizor american

Walter Elias Disney a fost un regizor, producător, animator, scenarist și antreprenor american, câștigător de 22 de ori al premiilor Oscar.

Walt Disney este cunoscut mai ales ca și producător de film, precum și ca un inovator al animației și al parcurilor tematice. A fost nominalizat la 61 de premii Oscar și la sapte premii Emmy, deținând recordul pentru cele mai multe nominalizări la Oscar.

Disney și echipa sa a creat unele din cele mai celebre filme din lume și unele din cele mai cunoscute personaje, inclusiv cel pe care majoritatea îl consideră alter-ego-ul său, Mickey Mouse.

1970: Naveta spațială rusească Venera-7 efectuează prima aterizare a unei sonde pe planeta Venus

Suprafața venusiană a fost subiectul speculațiilor până în a doua jumătate a secolului XX, când a fost vizitată pentru prima dată de nava spațială Mariner 2 în 1962 și de prima navă care a fost debarcată cu succes, Venera 7, în 1970. Norii groși ai lui Venus fac imposibilă observarea suprafeței sale în lumină vizibilă, iar primele hărți detaliate nu au apărut până la sosirea orbitatorului Magellan în 1991.

1989: Ziua în care la Timişoara s-a strigat pentru prima dată „Jos Ceauşescu!”

Într-o zi de vineri, 15 decembrie 1989, în fața Bisericii Reformate din Timișoara, s-a strigat pentru prima dată, cu putere şi curaj, „Jos Comunismul!“ și „Jos Ceaușescu!“. Ceea ce a început ca o demonstrație de simpatie față de pastorul LasloTokes s-a transformat într-o demonstrație anticomunistă care a cuprins, în câteva zile, întreaga ţară, ducând la căderea regimului comunist condus de Nicolae Ceauşescu.

A doua zi, sâmbătă, 16 decembrie 1989, în Piaţa Maria din Timișoara s-au adunat din nou sute de oameni, iar pe parcursul zilei au avut loc lupte crâncene între manifestanţi şi forţele de ordine, care au făcut numeroase arestări. După miezul nopţii, pe la ora 2.00, piaţa a fost evacuată şi închisă cu cordoane de miliţieni şi de scutieri de la trupele de Securitate.

2002: România a fost nominalizată pentru prima dată în cadrul galei Premiilor MTV Europa

Pentru prima dată, România a fost nominalizată în cadrul galei Premiilor MTV Europa (Barcelona) prin introducerea secțiunii „Cel mai bun artist român”, iar câştigătoare a fost declarată trupa Animal X.

2013: A murit actriţa britanică Joan Fontaine

Joan Fontaine, actriţa premiată cu Oscar pentru rolul din filmul „Suspiciune“, al lui Alfred Hitchcock, şi una dintre ultimele doamne ale Epocii de Aur a Hollywood-ului, a murit la vârsta de 96 de ani, la 15 decembrie 2013.

Joan Fontaine, a cărei carieră a fost marcată de concurenţa constată cu sora sa Olivia de Havilland, a mai primit nominalizări la Oscar pentru rolul de debut din filmul lui Hitchcock, „Rebecca“ (1940), şi pentru cel din drama romantică „The Constant Nymph“ (1943).

La începutul carierei, Joan Fontaine a interpretat personaje timide şi inocente, dar ulterior a început să îşi aleagă cu atenţie rolurile, jucând roluri feminine sofisticate şi complexe precum cele din „Born to be Bad“ şi „Tender is the Night“.

În autobiografia sa din 1978, „No Bed of Roses”, spunea că sănătatea ei precară din copilărie a ajutat-o să-şi dezvolte abilităţile de actriţă. În fanteziile de pe patul de suferinţă, a creat „scene romantice nesfârşite, pasiune, gelozie, respingere. Am construit şi am decorat case, vapoare, săli de bal. Am creat decoruri şi costume, roluri pe care le-am jucat chiar eu“, scria Joan Fontaine.

În 1944, Fontaine juca alături de Orson Welles în „Jane Eyre“, ecranizarea romanului omonim de Charlotte Brontë, iar în 1945 interpreta rolul unei femei văzute prin ochii a patru pretendenţi, în „The Affairs of Susan“, considerat unul dintre cele mai bune filme ale sale.