Spovedania unuia dintre asasinii lui Ioan Luchian Mihalea: „M-am dus apoi la baie și mi-am spălat mănușile de sânge”

Ioan Luchian Mihalea, alintat Oanță, s-a născut la 15 decembrie 1951, în București. El a fost fondatorul și conducătorul grupului vocal "Song" compus din studenți de la Facultatea de limbi germanice de la Universitatea din București. Din păcate, a sfârșit tragic în 1993, ucis în propria casă.

Ioan Luchian Mihalea a fost ucis la 29 noiembrie 1993, în apartamentul său din Drumul Taberei. În momentul decesului, artistul era căsătorit de trei ani şi avea şi avea un băieţel.

Criminalii Nelu Florian Gavrilă şi Ionel Păun, care voiau să-l jefuiască, au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă, dar au ieșit pe rând, după 21 de ani de pușcărie.

O vecinîă a alertat Poliția

Ioan Luchian Mihalea, fondator al grupurilor Song şi Minisong, a fost ucis la vârsta de 42 de ani, în 1993. Poliţia a fost alertată de Hortensia Radici că vecinul său zace mort, într-o baltă de sânge. Poliţiştii sosiţi pentru cercetări au găsit lângă pragul uşii un ecuson, iar de la uşă până în holul de la baie, unde se afla cadavrul, au identificat o mulţime de pete de sânge şi urme de luptă între victimă şi asasini.

Artistul fusese atacat în holul locuinţei cu un obiect contondent care îi sfărâmase oasele craniului, apoi a fost strangulat cu două cabluri găsite în apartament.

„Eu am refuzat iniţial”

Unul dintre asasini avea să povestească după ani de zile cum s-a petrecut nenorocirea. Conform click.ro, Ion Păun a mărturisit și presei cum i-a luat viața artistului.

„Eu mi-am pus boxul metalic pe mâna dreaptă, pe sub mănuşă şi am început să îl lovesc şi eu în faţă pe Mihalea. Ne aflam pe holul de la intrarea în casă, pe lângă uşa de la bucătărie, când Gavrilă l-a lovit ultima oară cu letconul în cap( n.r.: ciocan de lipit), iar Mihalea s-a dezechilibrat şi a căzut lângă uşa de la intrare cu capul orientat spre uşa de la debara. Eu l-am tras pe Mihalea de picioare prin sufragerie până în holul de lângă baie, iar Gavrilă mergea după mine (...) M-am dus apoi la baie şi mi-am spălat mănuşile albastre de sânge, pentru că nu puteam să plec cu ele aşa murdare. De asemenea, am dat cu apă şi pe petele de sânge aflate pe hainele cu care eram îmbrăcat.

În timp ce mă spălam, Gavrilă a strigat la mine şi mi-a zis să vin la el în sufragerie. L-am văzut când a smuls un cablu de alimentare electrică de la un aparat pe care l-a înfăşurat în jurul gâtului lui Mihalea. El mi-a zis să trag de un capăt al cablului, dar eu am refuzat iniţial. Însă el a insistat şi am tras de un capăt. Cablul s-a rupt la un capăt, dar Gavrilă a adus un alt cablu pe care l-a înfăşurat în jurul gâtului lui Mihalea, dar de capetele acestuia am tras foarte puţin”, avea să declare mai tărziu Ionel Păun, unul din criminali,