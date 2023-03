15 ani de la moartea lui George Pruteanu. De ce spunea că manelele „sunt ca mucegaiul pentru pâine" VIDEO

Om de televiziune, lingvist, critic literar şi politician, George Pruteanu a devenit foarte cunoscut în urma emisiunii „Doar o vorbă săț-i mai spun” difuzată la sfârşitul anilor ’90 la TVR 1. Astăzi se împlinesc 15 ani de când acesta s-a stins fulgerător din viață la doar 60 de ani.

George Pruteanu a devenit celebru prin îndârjirea cu care a militat pentru folosirea corectă a limbii române. Din pasiunea sa pentru limba română s-a născut şi Legea 500 din 12 noiembrie 2004, cunoscută şi ca „legea Pruteanu”.

Un luptător pentru folosirea corectă a limbii române, Pruteanu s-a făcut remarcat şi prin criticile aduse manelelor. Pe site-ul pruteanu.ro, într-un fel de jurnal despre manele, George Pruteanu scria în 4 februarie 2004.

„Am spus şi spun că, faţă de adevărata hrană spirituală (în care intră şi muzica), manelele sunt ca mucegaiul pentru pâine: ceva care alterează. Nu am nimic cu cei care ascultă manele şi nici cu cei care le cântă; ei pot fi oameni cumsecade (din păcate, prea puţin instruiţi). Eu arăt că «prăjitura» e stricată, avertizez. În rest, e treaba celor care doresc să mănânce prăjituri stricate”, scria lingvistul, care chiar i-a înfruntat într-o emisiune TV pe maneliştii Nicolae Guţă şi Adrian Copilul Minune.

În plan politic, George Pruteanu a intrat în Parlament în 1996 ca senator PNŢCD. În 2000 a fost ales senator PSD, iar în 2003 Pruteanu a demisionat din PSD şi a intrat în PRM-ul condus de Vadim Tudor.

În 2004, George Pruteanu marca o victorie: intrarea în vigoare legea privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice, denumită şi „legea Pruteanu”.

Chiar dacă în forma ei iniţială prevedea şi sancţiuni, în forma finală „legea Pruteanu” a fost adoptată fără a prevedea sancţiuni. Actul normativ, care are nouă articole, prevede că „orice text scris sau vorbit în limba română, având caracter de interes public, trebuie să fie corect din punct de vedere al proprietăţii termenilor, precum şi sub aspect gramatical, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei şi ortografic, conform normelor academice în vigoare”.

Lector universitar și, în paralel, ziarist

George Pruteanu s-a născut la data de 15 decembrie 1947, la București. A urmat cursurile facultăților de litere din Iași și București, la secția franceză-română, și și-a dat doctoratul în filosofie.

Până în 1989, a lucrat ca lector universitar şi, în paralel, ca ziarist (domeniul cultural) în presa cotidiană, apoi ca redactor în presa literară: Convorbiri literare, Cronica, Contemporanul. Activitatea principală a fost critica literară: din 1972 până în 2008 (cu nesemnificative întreruperi) a deţinut rubrici fixe săptămânale de cronică literară.

A fost secretar de redacție la săptămânalul "Expres", șeful secției de cultură și publicist-comentator la "Evenimentul Zilei" și redactor șef al săptămânalului "Acum".

A devenit foarte cunoscut pentru publicul larg prin emisiunea intitulată la început "Doar o vorbă să-ți mai spun", titlu modificat ulterior în "Doar o vorbă săț-i mai spun", difuzată pe rând de Tele7abc, ProTV și TVR 1. În perioada 2005-2007 a fost membru în Consiliul de Administrație al televiziunii publice.

George Pruteanu a încetat din viață pe 27 martie 2008. El a suferit un infarct miocardic, la vârsta de 60 de ani.