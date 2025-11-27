Cine este Mike Ashley, miliardarul britanic care preia două mari magazine de articole sportive din România

Miliardarul britanic Mike Ashley, fondatorul Frasers Group, a preluat magazinele Hervis din Palas Mall și Mall Moldova (centre comerciale din Iași). Grupul Frasers a preluat recent operațiunile Hervis din România (49 de magazine) și Ungaria (29 de magazine).

Raportul bursier al Frasers Group aferent exercițiului financiar 2024‑2025, consultat de Ziarul de Iași, arată că gigantul britanic listat la London Stock Exchange (LSE), care a preluat Hervis, este într-o formă financiară solidă: profitul ajustat a urcat la 560,2 milioane lire, iar segmentul Sports a înregistrat aproape 476 milioane lire profit operațional.

Preluarea vine într-un moment în care Frasers trece printr-o perioadă de expansiune accelerată, susținută de rezultate financiare mult peste media industriei.

Potrivit raportului financiar anual al Grupului Frasers, veniturile sunt în creștere, orientate spre sport & lifestyle premium. Grupul de retail a raportat venituri de 4,93 miliarde lire sterline, în creștere față de anul precedent, iar divizia de sport a fost unul dintre principalele motoare de creștere.

Strategia declarată este „upgrade across the board”, ceea ce înseamnă că magazinele preluate ar putea beneficia de modernizări, digitalizare și trecerea la produse de gamă mai înaltă, conform planurilor grupului la nivel global.

Modelul de business al Grupului constă în furnizarea clienților cu acces la cele mai bune branduri de sport, premium și lux, prin construirea unui ecosistem de branduri apreciat la nivel global.

Cine este Mike Ashley

Potrivit Forbes, Michael Ashley a fondat cel mai mare retailer de articole sportive din Marea Britanie, Sports Direct.

Ashley a înființat Sports Direct în 1982, la vârsta de 18 ani; compania are acum aproximativ 800 de magazine. El a listat compania la bursă în 2007, obținând 1,8 miliarde de dolari din oferta publică inițială (IPO). În același an, a cumpărat faimosul club de fotbal Newcastle United.

În 2021, Ashley a vândut Newcastle United unui consorțiu susținut de fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite pentru aproximativ 400 de milioane de dolari.

El a redenumit compania-mamă a Sports Direct, Frasers Group, în 2019, după achiziția lanțului de magazine House of Fraser.

Ashley a predat funcția de CEO al Frasers Group ginereului său, Michael Murray, și a demisionat din consiliul de administrație al Frasers în 2022.

În prezent, acesta are o avere de 5,7 miliarde de dolari.