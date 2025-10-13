14 octombrie: Ziua în care s-a născut compozitorul român Ciprian Porumbescu

Pe 14 octombrie se împlinesc 172 de ani de la nașterea compozitorului român Ciprian Porumbescu. În aceeași zi, creștinii sărbătoresc Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai importante sărbători religioase din an, prăznuită cu mare evlavie la Iași și în întreaga țară. Tot în această zi se împlinesc 80 de ani de la masacrul de la Moisei, una dintre cele mai dureroase tragedii din istoria României.

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

Cunoscută și sub numele de Sfânta Vineri, Sfânta Parascheva este cinstită în fiecare an pe 14 octombrie și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători religioase din România. Ea este venerată nu doar de Biserica Ortodoxă, ci și de bisericile de rit oriental, iar sute de biserici de parohie din întreaga țară îi poartă hramul.

Sfânta Parascheva s-a născut în Epivatos, Tracia, un sat situat aproape de mare, nu departe de cetatea Calicatria. Încă de tânără s-a călugărit împreună cu fratele ei, Evtimie, trăind o viață ascetică în pustie și dedicându-se rugăciunii neîncetate, deși provenea dintr-o familie înstărită și nu ducea grija zilei de mâine. Într-o noapte, un înger i s-a arătat și i-a poruncit să se întoarcă acasă, pentru a muri acolo. Sfânta Parascheva a murit la vârsta de 27 de ani.

1853 – S-a născut compozitorul român Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu, născut Ciprian Golembiovski, s-a născut pe 14 octombrie 1853, în satul Șipotele Sucevei, din Bucovina, într-o familie modestă, fiind fiul preotului Iraclie Golembiovski și al Emiliei Clodnițchi. A crescut într-o perioadă în care românii luptau pentru obținerea drepturilor naționale, iar aceasta l-a inspirat să valorifice și să promoveze folclorul românesc.

Violonist, compozitor, teolog și patriot, Porumbescu a redat în muzica sa autenticitatea și frumusețea lumii românești – de la freamătul codrilor și șoptirile pâraielor, până la ecourile buciumului – creionând un destin romantic și profund legat de identitatea națională. În 1881, familia sa și-a schimbat numele în Porumbescu, după ce acesta fusese folosit temporar ca pseudonim.

Ciprian Porumbescu este considerat unul dintre cei mai importanți compozitori români ai secolului XIX, fiind creatorul primei operete românești, „Crai Nou”. Printre lucrările sale celebre se numără „Rapsodia română pentru orchestră”, „Serenadă”, „Cântecul pentru 1 Mai”, „Balada” pentru vioară și orchestră, precum și melodia pentru celebrul cântec patriotic „Pe-al nostru steag e scris Unire” și fostul imn al României, „Trei culori”.

Ultimele sale cuvinte, șoptite surorii sale Mărioara, au fost: „Să nu lăsaţi muzica mea să moară!” Porumbescu a murit la doar 29 de ani, pe 6 iunie 1883, din cauza tuberculozei. Mormântul său se află în cimitirul satului Stupca, localitate care astăzi îi poartă numele.

1944: Masacrul de la Moisei

La 23 august 1944, România se alătura Aliaților și trupelor sovietice pentru a recuceri Transilvania de Nord, întrucât după încheierea Dictatului de la Viena, care a avut loc la 30 august 1940, nord-vestul Transilvaniei intra sub ocupație maghiară, iar Maramureșul era alipit Ungariei.

Ulterior, la data de 7 septembrie a aceluiași an, comuna Moisei a intrat sub administrația ungară. Astfel, în luna octombrie a aceluiași an, forțele maghiare, aflate în retragere din Transilvania de Nord, au omorât 29 de români. Doar două persoane au scăpat cu viața: Vasile Petean și Vasile Ivașcu.

În ziua de sâmbătă, 14 octombrie 1944, prizonierii din lagărul de la Vișeu de Sus au fost urcați de militari unguri într-un camion și transportați la Moisei, comuna fiind în prealabil complet evacuată de locuitori. 12 dintre ei au fost închiși într-o căsuță de lemn, fiind împușcați de către soldații maghiari, care trăgeau prin geamuri și ușă. În final, soldații au incendiat comuna și aproximativ 300 de locuințe.

1964 – Martin Luther King Jr., cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace

Născut pe 15 ianuarie 1929 în Atlanta, Martin Luther King Jr. a fost pastor și activist pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din Statele Unite. În decembrie 1955, el a condus prima mare demonstrație nonviolentă a comunității afro-americane din epoca modernă, care a durat 382 de zile.

Pe 14 octombrie 1964, King Jr. a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace, pentru întreaga sa activitate în promovarea drepturilor civile și combaterea discriminării rasiale prin proteste pașnice.

Pe 4 aprilie 1968, în timp ce se afla pe balconul camerei sale la un motel din Memphis, Tennessee, unde urma să conducă un marș de sprijin pentru muncitorii în grevă, Martin Luther King Jr. a fost asasinat de James Earl Ray.

1978 – S-a născut cântărețul Usher

Usher Raymond IV, cunoscut simplu ca Usher, s-a născut pe 14 octombrie 1978 în Dallas, Texas, și a devenit unul dintre cei mai influenți artiști R&B ai generației sale. Cu o carieră care cuprinde mai multe decenii, Usher a lansat albume de succes precum „Confessions” și „8701”, care i-au adus numeroase premii Grammy și alte distincții internaționale.

Pe lângă muzică, Usher a activat și ca actor, apărând în filme și seriale de televiziune, demonstrându-și versatilitatea artistică. Talentul său, vocea inconfundabilă și abilitatea de a combina muzica cu performanța scenică l-au transformat într-o figură iconică a industriei muzicale americane.

1981 – S-a născut Mihai Morar, prezentator de televiziune român

Mihai Morar s-a născut pe 14 octombrie 1981 și este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori și realizatori de televiziune din România.

De-a lungul carierei sale, a devenit remarcat pentru stilul său autentic și pentru abilitatea de a crea o legătură apropiată cu publicul, fiind implicat în emisiuni radio și TV de succes.

Pe lângă activitatea de prezentator, Mihai Morar a fost implicat și în proiecte editoriale și caritabile, consolidându-și imaginea ca un profesionist apreciat și influent în media românească.

1993 – S-a născut activistul politic Charlie Kirk

Charlie Kirk s-a născut în anul 1993 și a devenit cunoscut ca un activist politic american, fondator al organizației conservatoare Turning Point USA. De-a lungul carierei sale, Kirk s-a remarcat prin implicarea în mobilizarea tineretului și promovarea valorilor conservatoare în cadrul campusurilor universitare și la nivel național.

Activitatea sa a stârnit atât susținere, cât și controverse, datorită stilului său direct și al pozițiilor politice ferme. În paralel cu activismul, Kirk a fost autor și gazdă de emisiuni, consolidându-și vizibilitatea în mediul politic american.

Charlie Kirk a decedat în 2025, lăsând în urmă o influență semnificativă asupra discursului politic conservator din SUA.

2022 – A murit soprana Mariana Nicolesco

Născută pe 28 noiembrie 1948 în Găujani, Giurgiu, Mariana Nicolesco a studiat vioara la Școala de Muzică din Brașov, iar ulterior s-a înscris la Secția Canto a Conservatorului din Cluj-Napoca, alegând cariera de mezzosoprană.

A obținut o bursă la Conservatorul Santa Cecilia din Roma, unde a studiat cu Jolanda Magnoni și a colaborat ulterior cu Rodolfo Celletti și Elisabeth Schwarzkopf. A participat la prestigioase competiții internaționale, precum Concursul Verdi de la Busseto și Concursul internațional Voci Rossiniane de la Milano, marcând începutul unei remarcabile cariere internaționale.

Mariana Nicolesco a avut un repertoriu vast, de la muzica barocă la cea contemporană, cu un accent deosebit pe stilul belcanto și operele lui Mozart și Verdi. A susținut numeroase recitaluri și concerte pe cele mai importante scene ale lumii, debutând în 1982 la Teatrul Scala din Milano în premiera mondială a operei La Vera Storia de Luciano Berio.

Artista a strălucit și pe scene precum Metropolitan Opera din New York, München, Viena, Paris, Hamburg, Roma, Chicago, Barcelona, Dresda, Tokyo, la Festivalul de la Salzburg și Rossini Opera Festival de la Pesaro, precum și în orașe ca Rio de Janeiro, Pretoria, Caracas, Toronto și San Francisco.