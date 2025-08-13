search
Miercuri, 13 August 2025
14 august: Ziua în care armata română trecea Carpații, după ce a decis intrarea în Primul Război Mondial

Publicat:

Pe 14 august 1948, se naște poetul Lucian Avramescu. La aceeași dată, dar în 2021, se stinge marele regizor Dan Puican, primul soț al regretatei actrițe Stela Popescu. Și tot la 14 august România lua decizia de a intra în Primul Război Mondial, motivată de dorința de unire a tuturor românilor din Austro-Ungaria, în special din Transilvania, ținut aflat sub stăpânirea imperiului austro-ungar.

Armara română trece Carpații
Armara română trece Carpații

1880: S-a finalizat construcția Catedralei din Köln, cel mai cunoscut reper din Köln, Germania

Domul din Köln este un simbol istoric și arhitectural al Germaniei, servind drept catedrală a Arhiepiscopiei romano-catolice din Köln, una dintre cele mai vechi episcopii ale țării. Patronul spiritual protector al domului este Sfântul Petru. Edificiul este cea mai mare biserică din Germania, fiind considerată și cea mai mare din Europa de Nord, precum și una dintre cele mai impunătoare construcții religioase din lume.

Ridicarea impresionantei catedrale a început în anul 1248, iar locul atrage numeroși pelerini datorită faptului că adăpostește moaștele Celor Trei Magi. Din 1996 este inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO. În anul 2001, peste 6 milioane de vizitatori din întreaga lume i-au trecut pragul, iar în 2005 a fost onorat de vizita papei Benedict al XVI-lea.

1916: (14/27 august) România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial, de partea Antantei.

În seara zilei de 27 august 1916 (14 august, stil vechi, în calendarul Iulian), România a declarat oficial război Austro-Ungariei, alăturându-se Antantei (alianței formată din Franța, Regatul Unit și Rusia) în Primul Război Mondial. La ora 21:00, ambasadorul Edgar Mavrocordat a depus la secretariatul Ministerului de Externe de la Viena declarația de război semnată de Regatul României.

România a declarat război Austro-Ungariei. FOTO: arhivă
România a declarat război Austro-Ungariei. FOTO: arhivă

Decizia fusese luată în plenul Consiliului de Coroană, convocat în aceeași zi de regele Ferdinand I. După doi ani de neutralitate, în care atât Puterile Centrale (Germania și Austro-Ungaria), cât și Antanta (Marea Britanie, Franța și Rusia) au încercat să atragă Bucureștiul de partea lor, balanța a înclinat în favoarea alianței occidentale.

Puterile Centrale promiteau drepturi sporite pentru românii din Transilvania și protecție împotriva pretențiilor Bulgariei asupra Dobrogei. Antanta, inițial rezervată în promisiuni, a acceptat însă, în 1916, să recunoască drepturile României asupra Transilvaniei, Banatului și Bucovinei de Nord, într-un moment în care aliații se confruntau cu dificultăți majore pe frontul de vest.

Imediat după declararea războiului, armata română a trecut Carpații pentru a ataca în Transilvania. O imagine simbolică a acestui moment este aceea a soldaților care traversau munții cântând cântece patriotice, pentru a-și întări moralul și a arăta curajul și hotărârea în fața adversarului.

1917: China declară război Germaniei

Declarația de război a Republicii Chineze împotriva Germaniei a fost subiectul unei dezbateri aprinse în cadrul primei Adunări Naționale a Republicii Chineze conduse de guvernul Beiyang, dezbatere care a vizat întrebarea dacă să participe la Primul Război Mondial prin declararea războiului împotriva Germaniei.

După o încercare eșuată de a restaura Casa Imperială Manchu în iulie, facțiunea pacifistă a suferit un eșec odată cu demisia președintelui Li Yuanhong. Al doilea cabinet Duan a declarat apoi război Imperiului German și Austro-Ungariei la 14 august 1917, denunțând toate tratatele cu acestea, recuperând concesiunile și contractele de închiriere din Tianjin și Hankou și sprijinind puterile Antantei.

1988: A murit constructorul de automobile Enzo Ferrari, fondator al imperiului care îi poartă numele

Pe 14 august 1988 se stingea din viață Enzo Anselmo Ferrari – unul dintre cei mai influenți oameni din istoria motorsportului. Născut pe 18 februarie 1898, Ferrari a fost pilot de curse, antreprenor și fondator al casei de automobile Scuderia Ferrari în 1929, iar în 1947 a lansat marca Ferrari, devenită ulterior un simbol global al luxului, performanței și eleganței în lumea auto.

Enzo Ferrari, 1956. FOTO: Profimedia
Enzo Ferrari, 1956. FOTO: Profimedia

Pasionat mai presus de orice de mașini și competiții, Enzo Ferrari nu a fost motivat de averea impresionantă acumulată – estimată la circa 100 de milioane de dolari înainte de moarte – ci de dorința de a împinge mereu limitele tehnologiei și ale vitezei.

Viața sa personală a fost marcată de căsătoria cu Laura Dominica Garello Ferrari, în 1923, alături de care a avut un fiu, Alfredo „Dino” Ferrari. După moartea Laurei, în 1978, Enzo a avut o relație cu Lina Lardi, cu care a avut un al doilea fiu, Piero Ferrari. Astăzi, la 37 de ani de la dispariția sa, numele Ferrari rămâne sinonim cu excelența în motorsport și cu rafinamentul ingineriei italiene.

2021: A murit Dan Puican, actor și regizor român (n. 1933)

Dan Puican a fost actor și regizor la Radiodifuziunea Română, remarcându-se în special în teatrul radiofonic, unde a pus în scenă peste 1.000 de piese.

Pe 14 august 2021, la vârsta de 88 de ani, s-a stins din viață la Sâmbăta de Sus, unde se afla pentru a participa la pelerinajul de Sfânta Maria. Considerat unul dintre cei mai importanți regizori români de teatru, Puican a fost un adevărat mentor pentru numeroși artiști, colaborând cu mari nume ale scenei românești și fiind apreciat pentru memoria sa enciclopedică despre lumea teatrului.

În plan personal, Dan Puican a fost căsătorit timp de opt ani cu Stela Popescu, până în 1969, când actrița s-a îndrăgostit de textierul Mihai „Puiu” Maximilian, alături de care a rămas până la moartea acestuia, în 1998.

Stela Popescu și Dan Puica. FOTO: arhivă
Stela Popescu și Dan Puica. FOTO: arhivă
