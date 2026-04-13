14 aprilie: Ziua în care, în 1457, Ștefan cel Mare l-a răsturnat de la putere pe domnitorul Petru Aron și urcat pe tronul Moldovei

Pe 14 aprilie, în 1457, Ștefan cel Mare l-a învins pentru a doua oară pe domnitorul Petru Aron, devenind domn al Moldovei, iar în 1865, peședintele american Abraham Lincoln a fost împușcat. În aceeași zi, dar în 1828, a început războiul ruso-turc, iar în 2022, crucișătorul rus Moskva s-a scufundat în urma unui atac ucrainean.

1457 – Ștefan cel Mare a devenit domnitorul Moldovei

La începutul lunii aprilie 1457, Ștefan a pătruns în Moldova venind din Țara Românească, însoțit de aproximativ șase mii de oșteni. Armata era formată din moldoveni din Țara de Jos și circa o mie de munteni trimiși de Vlad Țepeș.

Domnitorul Petru Aron (care se învoise să plătească turcilor un tribut de 2000 de galbeni) a încercat să-i opună rezistență, însă a fost învins la Doljești, pe 12 aprilie, și din nou la Orbic, pe 14 aprilie, fiind nevoit să fugă în Polonia, Ștefan devenind astfel domn al Moldove, o domnie car avea să dureze până în 1504. Petru Aron s-a refugiat în Polonia, apoi în secuime, de unde a provocat ostilitățile dintre Ștefan cel Mare și Matei Corvin. După lupta de la Baia din 1467, când Ștefan cel Mare l-a învins pe Matia Corvin, Petru Aron a fost prins de Ștefan cel Mare și ucis (probabil în 1469).

Ștefan cel Mare a rămas una dintre cele mai influente figuri ale istoriei românești, un lider înzestrat cu abilități remarcabile de om de stat, diplomat și comandant militar, potrivit Wikipedia.

Aceste calități i-au permis să depășească numeroase crize, generate atât de intervențiile militare ale vecinilor, cât și de încercările interne sau externe de a-l îndepărta de la domnie. Sub conducerea sa, Moldova a cunoscut cea mai înaltă etapă de dezvoltare statală, beneficiind de stabilitate politică, prosperitate economică și echilibru social.

În plan intern, Ștefan și-a consolidat autoritatea prin formarea unei noi elite politice, alcătuită în principal din membri ai micii boierimi, promovați pe criterii de merit militar, loialitate sau legături de familie. Domnitorul a susținut și dezvoltarea răzeșimii, acordând împroprietăriri colective obștilor de răzeși, mai ales după campaniile militare. Această politică i-a asigurat sprijinul populației, stabilitatea socială și o bază solidă pentru mobilizarea „oștii celei mari”.

Pe plan extern, Ștefan a urmărit o strategie realistă, orientată în două direcții: instalarea sau susținerea unor conducători favorabili în statele vecine mici – Țara Românească și Hanatul Crimeii – și menținerea unui echilibru între marile puteri din jurul Moldovei: Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei. A încercat, fără succes, să creeze o alianță internațională antiotomană, trimițând soli la Roma, Veneția, Ungaria, Polonia, Cehia și Persia.

În domeniul militar, Ștefan a dezvoltat un amplu sistem de fortificații la granițe, consolidând cetăți precum Suceava, Neamț, Chilia, Cetatea Albă, Tighina, Orhei, Lăpușna și Hotin. Totodată, a modernizat armata, combinând o componentă permanentă, profesionistă, cu una de masă, formată din răzeși mobilizați în campaniile majore.

De-a lungul domniei, a participat la peste 40 de bătălii, majoritatea încheiate cu victorii. Printre cele mai importante se numără cele de la Baia (1467), Lipnic (1469) și Codrii Cosminului (1497).

Apogeul carierei sale militare a fost victoria de la Vaslui, din 10 ianuarie 1475, când a zdrobit o puternică armată otomană condusă de Soliman-Pașa. În anul următor, sultanul Mahomed al II-lea a condus personal o expediție în Moldova, încheiată cu înfrângerea moldovenilor la Valea Albă–Războieni.

După 1476, Ștefan a acceptat suzeranitatea otomană, obținând însă condiții avantajoase: un tribut redus și păstrarea autonomiei interne și a instituțiilor țării.

Domnitorul a fost un mare protector al culturii și al bisericii, ridicând numeroase mănăstiri și biserici în Moldova, dar și în Țara Românească, Transilvania sau la Muntele Athos. Pentru contribuția sa spirituală și istorică, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română la 20 iunie 1992, sub numele de Ștefan cel Mare și Sfânt.

Ștefan a fost căsătorit de trei ori - cu Evdochia de Kiev, Maria din Mangop și Maria Voichița - și a avut șapte copii. Din 1497, l-a asociat la domnie pe fiul său Bogdan al III-lea, care i-a urmat la tron. Ștefan cel Mare a murit la 2 iulie 1504, fiind nmormântat la Mănăstirea Putna, loc devenit simbol al identității naționale.

1574 – Victoria lui Ioan Vodă cel Viteaz la Jiliștea

Domn al Moldovei între 1572 și 1574, Ioan Vodă cel Cumplit a refuzat dublarea tributului cerut de Imperiul Otoman, ceea ce a declanșat conflictul cu turcii. Prima confruntare majoră a avut loc la 24 aprilie 1574, la Jiliștea, unde domnitorul moldovean l-a învins pe Alexandru Vodă al Munteniei, sprijinit de otomani.

Deși a respins inițial atacurile, Ioan Vodă a fost înfrânt la Cahul, după trădarea pârcălabului Ieremia, episod consemnat de cronicarul polonez Leonard Gorecki.

1828 – Începutul războiului ruso-turc

Conflictul ruso-otoman din 1828–1829 s-a desfășurat în Balcani și Transcaucazia, implicând și unități de panduri români. 18.000 de turci, 200 de tunuri moderne și întreaga flotilă dunăreană au fost capturate de ruși, iar numeroase localități din Dobrogea au fost devastate.

1865 – Peședintele american Abraham Lincoln a fost împușcat

În seara de 14 aprilie 1865, în timpul unui spectacol desfășurat la Ford’s Theatre din Washington D.C., actorul sudist John Wilkes Booth l-a împușcat pe președintele Abraham Lincoln. Martorii au relatat că atacatorul ar fi strigat motto-ul statului Virginia, „Sic semper tyrannis!”, înainte de a fugi de la locul faptei.

În aceeași noapte, un complice al lui Booth a pătruns în locuința secretarului de stat William H. Seward și l-a rănit grav într-un atac coordonat, însă oficialul american a supraviețuit.

Rănile suferite de Lincoln s-au dovedit fatale, iar președintele a murit în dimineața zilei de 15 aprilie 1865.

1884 – A apărut publicația „Tribuna”

La 14/26 aprilie 1884, Ioan Slavici a fondat la Sibiu ziarul politic „Tribuna”, care a devenit una dintre cele mai influente publicații din Transilvania. Ziarul milita pentru unitatea românilor prin cultură și a avut colaboratori importanți precum George Coșbuc, Octavian Goga și Ion Agârbiceanu.

1924 – S-a născut criticul literar George Munteanu

George Munteanu, născut în fostul județ Orhei, a devenit unul dintre cei mai importanți eminescologi. Printre lucrările sale se numără „Hyperion 1. Viața lui Eminescu”, distinsă cu Premiul „B.P. Hașdeu” al Academiei Române. A colaborat cu reviste precum România Literară și Tribuna.

1932 – S-a născut Loretta Lynn, „Regina Muzicii Country”

Loretta Lynn, născută în Kentucky, a devenit una dintre cele mai influente artiste country din istorie. Printre hiturile sale se numără „Coal Miner’s Daughter”, care a inspirat și un film premiat cu Oscar.

De-a lungul carierei, a lansat peste 60 de albume și a primit Medalia Prezidențială a Libertății.

1943 – S-a născut istoricul literar Florin Faifer

Critic, teatrolog și lexicograf, Florin Faifer a contribuit la lucrări de referință precum „Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900”.





A fost cercetător la Institutul „A. Philippide” și profesor universitar, influențând generații de filologi.

1950 – S-a născut poeta Daniela Crăsnaru

Daniela-Carmen Crăsnaru, poetă, prozatoare și diplomat cultural, a publicat volume traduse în peste 15 limbi.

A fost deputat FSN în perioada 1990–1992 și a primit Premiul Academiei Române pentru întreaga activitate. În prezent, este director adjunct al Accademiei di Romania din Roma.

1975 – S-a născut tenismenul Gabriel Trifu

Fost jucător profesionist, Gabriel Trifu a câștigat un titlu ATP la dublu în 1998, alături de Andrei Pavel.





A reprezentat România în Cupa Davis și la Jocurile Olimpice din 2000, iar din 2017 este căpitan nejucător al echipei naționale.

2018 – A murit scriitorul Jean Băileșteanu

Autor, editor și tipograf, Jean Băileșteanu a publicat proză, articole și piese de teatru, fiind implicat în presa literară craioveană.





A fost ales președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor cu doar câteva zile înainte de deces.

2022 – Scufundarea crucișătorului rus Moskva

Nava amiral a Flotei ruse din Marea Neagră s-a scufundat în urma unui atac ucrainean cu rachete Neptun, potrivit Kievului. La bord se aflau „396 de persoane”.

Episodul a generat tensiuni între Ucraina și Statele Unite în primele săptămâni ale războiului.

2023 – Lansarea misiunii spațiale europene JUICE

Agenția Spațială Europeană a lansat misiunea JUICE, destinată studierii lunilor înghețate ale lui Jupiter: Callisto, Ganymede și Europa. Sonda va parcurge 6,6 miliarde km, urmând să ajungă în sistemul jovian în 2031.

2013 - A murit muzicianul Sir Colin Davis

Sir Colin Davis, unul dintre cei mai respectați dirijori britanici ai secolului XX, a murit în 2013, la vârsta de 85 de ani. Născut la 25 septembrie 1927, în Weybridge, Surrey, Davis a avut o carieră impresionantă, marcată de colaborări cu unele dintre cele mai prestigioase orchestre ale lumii.

De-a lungul timpului, a condus BBC Scottish Orchestra și Sadler’s Wells Opera House, iar între 1967 și 1971 a fost dirijor principal al BBC Symphony Orchestra. În 1971 a preluat funcția de director muzical al Royal Opera House Covent Garden, una dintre cele mai importante instituții lirice din lume.

Cariera sa internațională a inclus colaborări cu Orchestra Simfonică din Boston, Filarmonica din New York, Orchestra Radio-Simfonică Bavareză și Staatskapelle Dresden. Relația sa cu London Symphony Orchestra a fost însă definitorie: a dirijat-o pentru prima dată în 1959, a devenit dirijor principal în 1995, iar din 2006 i-a fost președinte onorific. Interpretările sale din Mozart, Sibelius și Berlioz au rămas de referință.

Recunoscut pe plan mondial, Sir Colin Davis a fost înnobilat în 1980 și a primit numeroase distincții, printre care două Premii Grammy, Medalia de Aur a Royal Philharmonic Society și Premiul Gramophone. A susținut concerte pe marile scene ale lumii, fiind considerat unul dintre marii ambasadori ai muzicii clasice britanice.