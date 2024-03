13 martie: Ziua când s-a născut marele filosof Mircea Eliade, părintele Tratatului de istorie a religiilor

Tot pe 13 martie a fost descoperită planeta Pluto, a fost creat celebrul personaj de desen animat Donald Duck, a fost ales Papa Francisc.

13 martie 1881: A fost asasinat țarul Alexandru al II-lea al Rusiei

Alexandru (Aleksandr) al II-lea Nicolaevici (n. 29 aprilie 1818, Moscova – d. 13 martie 1881, Sankt Petersburg), fiul lui Nicolae I al Rusiei, a fost Țarul Rusiei de la 2 martie 1855 și până la asasinarea sa în 1881. De asemenea, a fost și Mare Duce al Finlandei și a revendicat titlul de rege al Poloniei. A înfăptuit o reforma agrară in 1861, prin care erau eliberați țăranii de șerbie și aveau dreptul să cumpere pământul pe care îl munceau.

Din cauza opoziției moșierimii, reforma a devenit un compromis care foarte apropiat de eșec, după eliberarea din iobăgie, țăranii rămânând în medie cu 30% mai puțin pământ spre cultivare, decât înaintea Edictului, fapt care se pare că l-a convins pe Alexandru, cu puțin timp înainte de asasinarea lui, să admită cererea insistentă a societății și chiar a unei părți a nobilimii de adâncire a reformelor, prin înființarea unui parlament (Duma).

În timpul Războiului de Independenţă al României, la câteva zile după ce România şi-a dobândit acest statut, ţarul Rusiei, Alexandru al II-lea, urma să se oprească pentru câteva minute şi pe teritoriul de azi al judeţului Vrancea.

Ţarul mergea să-şi încurajeze trupele pe front, mai ales că în luna aprilie 1877 Imperiul Rus declarase război Imperiului Otoman.

Alexandru al II-lea Nicolaevici a murit pe 13 martie 1881, fiind asasinat de anarhişti.

13 martie 1901: A murit Benjamin Harrison, al 23-lea preşedinte al SUA

Harrison a fost înaintea mandatului prezidențial senator de Indiana. Benjamin Harrison este nepotul lui William Henry Harrison, cel de-al nouălea președinte al Statelor Unite ale Americii (4 martie 1841 – 4 aprilie 1841). A participat la Războiul civil în calitate de colonel de infanterie, pentru scurt timp și general de brigadă. A câștigat mandatul prezidențial prin voturile electorilor, deși pierduse alegerile populare.

13 martie 1907: S-a născut Mircea Eliade, prozator, istoric al religiilor, romancier, eseist

Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, București – d. 22 aprilie 1986, Chicago) a fost istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor român la Universitatea din Chicago. Filozof și istoric al religiilor, Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957, titular al catedrei de istoria religiilor Sewell L. Avery din 1962, naturalizat cetățean american în 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor.

Autor a 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1.200 de articole și recenzii cu o tematică extrem de variată, foarte bine documentate. Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Este membru post-mortem al Academiei Române (din 1990)

13 martie 1930: Clyde W. Tombaugh anunţă descoperirea planetei Pluto

Pluto este o planetă pitică din Sistemul Solar, a doua ca masă după Eris și, ca volum, cea mai mare planetă pitică. A fost descoperită în anul 1930 de către astronomul american Clyde William Tombaugh. Obiectele cu orbite asemănătoare cu cea a lui Pluto se mai numesc plutine.

Până în 2006 a fost considerată a noua planetă a Sistemului Solar, atât în ordinea distanței față de Soare, cât și a descoperirii. Pluton împreună cu satelitul său Charon sunt uneori considerate sistem binar, deoarece baricentrul orbitelor nu se află în interiorul niciunuia dintre cele două corpuri.

13 martie 1934: S-a născut, în studiourile Walt Disney, celebrul personaj de desen animat Donald Duck

Lui Walt Disney i-a venit ideea de a-l crea pe răţoiul Donald când l-a auzit pe Clarence Charles Nash, un actor de voce, recitând „Mary Had a Little Lamb” cu vocea unei raţe.

După ce sa apărut ideea, a urmat şi schiţa. Aspectul lui Donald a fost inspirat de raţa americană Pekin. Trăsăturile de caracter ale lui Donald au fost create pentru a contrasta cu cele ale lui Mickey Mouse. Mickey a fost atât de drăguţ, blând, prietenos şi generos, încât Disney a decis că este nevoie de cineva imperfect, morocănos şi puţin răutăcios. Această natură imperfectă l-a făcut un personaj îndrăgit de oamenii din întreaga lume.

Donald Duck a câştigat un Oscar pentru scurtmetrajul „Der Feuhrer’s Face”, cunoscut şi sub numele de „Donald Duck în Nutziland”. În acest film, Donald are un coşmar că a fost înrolat în armata germană.

Faimosul răţoi Donald a fost distins şi cu propria stea pe Walk of Fame de la Hollywood, pe 9 august 2004. Se numără printre cele 17 personaje animate care au primit această distincţie. Printre alte personaje Disney care au stele pe Walk of Fame sunt Mickey Mouse, primul care a primit-o, Albă ca Zăpada, Winnie the Pooh, Tinker Bell şi Minnie Mouse.

13 martie 2009: A avut loc primul zbor pe un avion supersonic a unei femei pilot din România

Primul zbor pe care Simona l-a efectuat cu supersonicul MIG 21 Lancer a durat aproximativ o oră. La sol, pe aerodromul de la Bacău, unde a avut loc zborul, părinții Simonei plângeau de bucurie.

Simona Maierean este prima femeie din România care a pilotat un avion supersonic. Ea este şi prima femeie pilot din Europa care a obţinut certificarea de pilot comandant instructor pe aeronava C17 Globemaster din cadrul Grupului de Transport Strategic al SAC (Strategic Airlift Capability), o organizaţie internaţională militară de transport aerian în domenii de importanţă strategică.

13 martie 2013: Papa Francisc devine al 266-la suveran al Vaticanului

Papa Francisc, născut Jorge Mario Bergoglio, (n. 17 decembrie 1936, Buenos Aires) este al 266-lea episcop al Romei și papă al Bisericii Catolice, ales la 13 martie 2013 de către conclavul cardinalilor. Din 1998 a fost arhiepiscop de Buenos Aires. Este primul papă neeuropean după papa Grigore al III-lea. De asemenea, este primul papă originar de pe continentul american și primul papă iezuit.

Jorge Mario Bergoglio s-a născut în Buenos Aires într-o familie de emigranți italieni (tatăl era un muncitor de cale ferată italian). A studiat chimia la Buenos Aires, iar mai târziu a urmat cursurile seminarului din cartierul Villa Devoto (Buenos Aires). În 1958 a devenit novice în ordinul iezuit. A obținut licența în filosofie la Colegio Máximo San José din San Miguel (Buenos Aires), apoi a predat literatură și psihologie la Colegio de la Inmaculada din Santa Fe și la Colegio del Salvador din Buenos Aires.