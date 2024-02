21 februarie: S-a născut Constantin Lăcătușu, primul român pe Everest. Cât timp i-a luat să escaladeze „cele șapte vârfuri”

Pe data de 21 februarie este ziua de naștere a celebrului alpinist român, Constantin Lăcătușu, primul din țara noastră care a reușit să ajungă pe vârful Everest. În aceeași zi s-a născut și scriitorul Anton Bacalbaşa, cunoscut pentru personajul „Moș Teacă”.

1824 : A murit Eugene de Beauharnais, principe de Veneția, vicerege al Italiei

Eugène de Beauharnais s-a născut pe 3 septembrie 1781 și a fost unul dintre cei mai proeminenți membri ai nobilimii franceze din secolul al XIX-lea. Fiul lui Alexandre de Beauharnais și al lui Joséphine de Beauharnais, Eugène a fost adoptat de către Napoleon I și a devenit o figură importantă în rândurile armatei franceze și în politică.

Cariera militară a lui Eugène a început în 1797, când a devenit aghiotant al tatălui său adoptiv, în timpul primei campanii din Italia. Mai târziu, l-a însoțit pe Bonaparte în campania din Egipt. La doar 21 de ani, a fost numit colonel al vânătorilor călare din Garda Consulară, iar mai târziu a devenit general.

În 1805, după proclamarea Imperiului și a Regatului Italiei, Eugène a fost numit vicerege al Italiei, un post important care l-a pus în fruntea guvernului italien. În același an, s-a căsătorit cu Augusta-Amélie, fiica regelui Bavariei.

Eugène de Beauharnais și-a continuat cariera militară și politică în timpul marilor campanii ale Imperiului Francez, inclusiv în timpul celei de-a Cincea Coaliții și campaniei din Rusia. A apărat cu îndârjire regatul italian în timpul celei de-a Șasea Coaliții, însă a fost nevoit să încheie un armistițiu după abdicarea lui Napoleon.

Datorită relațiilor sale politice și alianțelor strategice, Eugène a obținut titlul de Duce de Leuchtenberg și principatul Eichstätt. Cu toate acestea, viața sa s-a încheiat prematur, la vârsta de doar 43 de ani, când a murit de apoplexie. Eugène de Beauharnais a rămas în istorie ca una dintre figurile remarcabile ale epocii napoleoniene, atât în domeniul militar, cât și în cel politic.

1865: S-a născut Anton Bacalbaşa, ziarist, prozator şi traducător

S-a născut în orașul Brăila, fiind fiul serdarului Costache Bacalbașa și al soției sale, Aneta Bobescu. Familia sa avea legături strânse cu mediul militar și administrativ al vremii, tatăl său fiind șef al poliției orașului.

Deși cunoscut mai ales pentru creația sa literară, Anton Bacalbașa a fost implicat în diverse domenii ale vieții publice. A făcut parte din mișcarea muncitorească și a colaborat la publicații socialiste precum „Emanciparea” și „Drepturile omului”. De asemenea, a fost un susținător al ideilor marxiste și a fost ales în Consiliul General al Partidului Socialist Democrat din România în anul 1894.

În lumea literară, Bacalbașa a fost cunoscut ca un ziarist, prozator și traducător talentat. Este recunoscut în special pentru creația personajului literar Moș Teacă, pe care l-a creat împreună cu Ion Luca Caragiale. De asemenea, a fost cofondator și redactor al primei serii a revistei umoristice „Moftul român”, în anul 1893.

Opera sa literară cuprinde proză satirică, în special lucrări ce critică viața și obiceiurile sociale ale vremii. Cea mai importantă lucrare a sa, „Moș Teacă” (1893), este o satiră acerbă la adresa subofițerului mărginit și tiran din armata acelei epoci.

Anton Bacalbașa a fost, în același timp, un poet liric și un polemist redutabil, fiind apreciat atât de susținătorii, cât și de adversarii săi. Prin contribuția sa la literatura și viața publică a epocii, Bacalbașa a rămas una dintre personalitățile marcante ale României din secolul al XIX-lea. Din păcate, viața sa s-a încheiat prematur, la vârsta de doar 34 de ani, în data de 1 octombrie 1899, suferind de pneumonie.

1914: S-a născut Vasile Gionea, jurist, membru de onoare al Academiei Române

Vasile Gionea s-a născut la Gârbovăţul de Jos, în județul Mehedinți. După absolvirea Facultății de Drept din Cluj-Napoca, și-a continuat studiile și a obținut titlul de doctor în drept și în științe economice, în anul 1942.

Cariera sa academică a început ca lector la Catedra de Politică și Legislație Socială de la Academia Comercială din Cluj, funcție pe care a ocupat-o din 1942. Ulterior, în 1948, a devenit profesor titular la aceeași instituție.

A activat și în domeniul practicii juridice, îndeplinind funcții de consilier juridic la diverse instituții precum Banca Națională, Centrala de Construcții a Municipiului București și diverse entități din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale.

În plan politic, Vasile Gionea a fost deputat al Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat în perioada 1990-1992, servind și ca secretar al Comisiei juridice a Camerei Deputaților. A avut o contribuție semnificativă în procesul de redactare a proiectului de Constituție și în comisiile de validare a deputaților.

De asemenea, a fost președinte al Curții Constituționale a României în perioada 1992-1995. Pe lângă activitatea sa în domeniul juridic, Vasile Gionea a scris și publicat numeroase lucrări și studii în domeniul dreptului civil, dreptului economic și dreptului muncii, dar și în domeniul istoriei dreptului.

A fost membru al mai multor asociații și academii naționale și internaționale, precum Asociația Juriștilor din România, Asociația Oamenilor de Știință din România și Academia Română. A murit la București, lăsând în urmă o contribuție deosebită în domeniul juridic și academic.

1924: S-a născut fostul preşedintele ţării Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe

Cu toate acestea, Mugabe a fost și criticat pentru stilul său de guvernare autoritar și pentru abuzurile săvârșite împotriva opoziției politice și a drepturilor omului. Aceste acuzații i-au adus numeroase critici și contestări, inclusiv din partea ONU. A demisionat în noiembrie 2017, după o conducere de 30 de ani, marcată de controversă și opoziție internă.

1944: S-a născut Ludovic Sătmăreanu, fost fotbalist internaţional şi antrenor

Lajos Sătmăreanu, cunoscut și sub numele de Ludovic Sătmăreanu, s-a născut pe 21 februarie 1944, în orașul Salonta. Originar dintr-o familie de etnie maghiară din România, a devenit cunoscut ca fotbalist de performanță, ajungând să joace pentru echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, din 1970. Pentru această realizare remarcabilă, a primit în martie 2008 Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a.

După retragerea din activitatea de fotbalist, Ludovic Sătmăreanu și-a dedicat timpul și energia ca antrenor, concentrându-se în special pe dezvoltarea tinerilor fotbaliști la nivelul grupelor de juniori.

Este important de menționat că Ludovic Sătmăreanu nu are nicio legătură de rudenie cu alt fotbalist celebru, Alexandru Sătmăreanu, care și el a evoluat în fotbalul românesc și a fost prezent în echipa națională a României.

Printre titlurile obținute de-a lungul carierei sale se numără câștigarea Diviziei A în anul 1968 și a Cupei României în anii 1966, 1967, 1969, 1970 și 1971, realizări care îi atestă talentul și contribuția semnificativă la fotbalul românesc din acea perioadă.

1961: S-a născut Constantin Lăcătuşu, alpinist român

Constantin Lăcătușu s-a născut pe 21 februarie 1961, la Piatra Neamț. După absolvirea liceului „Petru Rareș” din Piatra Neamț, și-a continuat studiile la Facultatea de Geologie din București, absolvind în 1986.

Alpinist, geolog și cameraman român, Constantin Lăcătușu este recunoscut ca fiind primul român care a escaladat piscuri din Munții Himalaya. În 1995, el a atins vârful Everestului (8.848 m), marcând o premieră pentru România.

De-a lungul carierei sale impresionante, Lăcătușu a realizat numeroase ascensiuni notabile pe cele mai înalte vârfuri ale lumii. A devenit singurul român care a escaladat cele mai înalte vârfuri ale celor șapte continente, finalizând proiectul cunoscut sub numele de „Cele 7 vârfuri”, conform listei lui Messner, în 8 ani și 166 de zile.

Pe lângă cucerirea Everestului, Constantin Lăcătușu a explorat și alte regiuni montane importante. A realizat ascensiuni notabile în Africa, America de Sud, America de Nord, Asia, Europa, Oceania și Antarctica. Printre acestea se numără Kilimanjaro, Aconcagua, McKinley, Cho Oyu, Elbrus, Puncak Jaya și Masivul Vinson.

Totodată, Lăcătușu a realizat și documentare remarcabile despre expedițiile sale și despre regiunile montane pe care le-a explorat. Unele dintre aceste documentare au fost premiate, aducându-i recunoaștere și în domeniul audiovizual.

Constantin Lăcătușu a fost distins cu numeroase premii și distincții, inclusiv Trofeul Fair-Play acordat de Comitetul Olimpic Român pentru acțiunea de salvare din Everest și marele premiu „Cel mai bun sportiv al anului”, alături de Gabriela Szabo.

1979: S-a născut Jennifer Love Hewitt, actriță și cântăreață americană

Jennifer Love Hewitt s-a născut pe 21 februarie 1979, în Waco, Texas, SUA, și a crescut în orașul Nolanville, din același stat. După divorțul părinților săi, Jennifer și fratele ei au crescut alături de mama lor. Numele ei, „Jennifer”, i-a fost dat la sugestia fratelui mai mare, în timp ce al doilea nume, „Love”, a fost ales de mama ei, inspirată de cea mai bună prietenă pe care o avusese în colegiu.

Încă de la o vârstă fragedă, Jennifer a fost pasionată de muzică, iar talentul ei s-a remarcat încă de la vârsta de trei ani, când a interpretat melodia „The Greatest Love of All”, la un festival local. La vârsta de cinci ani, era deja expertă în step și balet, iar la nouă ani, a devenit parte a echipei de spectacole din Texas.

La vârsta de zece ani, la sugestia unor talente locale, Jennifer și mama ei s-au mutat în Los Angeles, California, pentru a-i urmări visul de a deveni o artistă în industria cinematografică și muzicală. În Los Angeles, Hewitt a început să apară în reclame TV și a obținut primul său rol în show-ul „Kids Incorporated” de pe Disney Channel.

De-a lungul anilor, Hewitt a continuat să-și construiască cariera în industria divertismentului, câștigând popularitate prin rolul său din serialul de televiziune „Party of Five”, în care a interpretat-o pe Sarah Reeves. Succesul său a continuat cu apariții în filme de lung metraj precum „I Know What You Did Last Summer”, „I Still Know What You Did Last Summer” și „Heartbreakers”.

În anii următori, Hewitt și-a extins activitatea și în industria muzicală, compunând melodii și colaborând cu artiști precum Enrique Iglesias. În paralel, a continuat să își dezvolte cariera de actriță, jucând în serialul de televiziune „Ghost Whisperer”, în care a interpretat rolul lui Melinda Gordon, o tânără care poate comunica cu spiritele celor decedați.

Pe plan personal, Jennifer Love Hewitt a fost implicată în mai multe relații romantice cu persoane din industria divertismentului, printre care se numără prezentatorul TV Carson Daly, cântărețul și compozitorul Rich Cronin, actorul și cântărețul Joey Lawrence, actorul Will Friedle, cântărețul și compozitorul John Mayer și actorul scoțian Ross McCall, cu care s-a și logodit în 2007.

1979: S-a născut Jordan Peele, regizor, actor și producător

Jordan Haworth Peele s-a născut pe 21 februarie 1979, în New York City, SUA. Este un regizor, actor, scenarist, comedian și producător de film afroamerican, cunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile în industria cinematografică.

Peele a devenit cunoscut pe plan internațional pentru munca sa în filmul „Fugi!”, pe care l-a scris, regizat și produs. Acest film a obținut un succes imens și a fost apreciat atât de critici, cât și de public. Acesta a câştigat Premiul Oscar, în 2018, pentru cel mai bun scenariu.

Pe lângă „Fugi!”, Peele a fost implicat în numeroase alte proiecte cinematografice de succes, atât ca regizor, scenarist, cât și ca producător. Printre acestea se numără filme precum „Noi”, „BlacKkKlansman” și „Candyman”.

În plus, Peele a fost producător pentru mai multe filme de succes, colaborând cu diverse studiouri și distribuitori, cum ar fi Warner Bros. Pictures, Universal Pictures și Netflix.

1984: A murit Mihail Alexandrovici Şolohov, scriitor rus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură

Mihail Aleksandrovici Şolohov s-a născut la 24 mai 1905, în satul Krujilin, staniţa Vioşenskaia, din regiunea Donului, într-o familie modestă. Tatăl său, cu o educație primară, avea o bibliotecă modestă care a fost prima sursă de lectură pentru tânărul Mihail. Mama lui, o ţărancă simplă, nu a avut educație formală, însă a fost o prezență puternică în viața lui.

Şolohov a făcut școala primară la Karghinski și ulterior a urmat liceul în diferite orașe, precum Moscova, Bogucearovo și Ekaterinodar (azi Krasnodar). În timpul Războiului Civil, s-a înscris în detașamentele de aprovizionare, experiențe care i-au furnizat materiale pentru operele sale viitoare.

Debutează în scris în anii '20, iar primul său mare succes a fost nuvela „Alunița”, publicată în 1924, care l-a consacrat ca un tânăr talentat scriitor. În perioada următoare, a publicat o serie de nuvele și povestiri, adunate ulterior în volumul „Stepa împurpurată. Povestiri de pe Don”.

Revenind acasă, pe Don, Şolohov a scris cele mai valoroase opere ale sale, în special romanul său monumental „Donul liniştit”, care i-a adus recunoașterea internațională. Lucrarea a fost tradusă în numeroase limbi și a fost apreciată pentru forța artistică și integritatea sa.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Şolohov a luptat pe mai multe fronturi și a scris opere care au reflectat experiențele sale, cum ar fi „Şcoala urii” și „Ei au luptat pentru Patrie”.

Scriitorul a fost membru al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a ocupat funcții importante în cadrul asociațiilor internaționale de scriitori și în Sovietul Suprem. A primit numeroase premii și distincții pentru operele sale, iar cel mai înalt apogeu al recunoașterii sale a fost Premiul Nobel pentru Literatură, acordat în 1965.

Mihail Aleksandrovici Şolohov a murit la 21 februarie 1984, lăsând în urmă un legat literar impresionant, care continuă să fie studiat și apreciat în întreaga lume.

1997: Fostul suveran, Mihai I, își recapătă cetățenia română

Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre, revocarea Deciziei Consiliului de Miniştri nr. 797 din 22 mai 1948 şi redobândirea cetăţeniei române de către fostul suveran Mihai I şi de membrii familiei sale.

2016: A murit Pascal Bentoiu, compozitor, dirijor şi muzicolog

Pascal Bentoiu s-a născut la data de 22 aprilie 1927, la București. A fost un compozitor, muzician și muzicolog român, cunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul muzicii clasice și al cercetării muzicale.

Bentoiu a studiat compoziția cu Mihail Jora și a urmat cursurile Facultății de Drept din București, dar a fost nevoit să întrerupă studiile la Conservatorul din cauza taxelor impuse de regimul comunist. După o perioadă în care a lucrat ca cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor din București, s-a dedicat în întregime compoziției muzicale.

Pascal Bentoiu a devenit cunoscut drept cel mai reputat expert în muzica compozitorului român George Enescu. A analizat și completat unele dintre partiturile rămase neterminate ale lui Enescu, devenind autorul celei mai importante cărți despre opera muzicală a acestuia.

Muzica lui Bentoiu este caracterizată de un limbaj rafinat, modern, dar cu o puternică înrădăcinare în folclorul românesc și în tehnici contemporane. A compus opere, simfonii, concerte, cvartete de coarde și cicluri de melodii, primind recunoaștere internațională pentru creațiile sale.

A primit numeroase premii și distincții naționale și internaționale pentru contribuțiile sale în domeniul muzical, fiind decorat cu Ordinul Meritul Cultural, Premiul de Stat și Ordinul Steaua României, printre altele.

Bentoiu a fost căsătorit cu scriitoarea Annie Bentoiu și a avut o fiică, Ioana Bentoiu, care este soprană și profesoara de muzică.