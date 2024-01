1 februarie: trei ani fără Ilie Bărbulescu, primul fotbalist al echipei Steaua care a atins Cupa Campionilor Europeni la Sevilla

La 1 februarie, în 1600, Mihai Viteazul semna „Tratatul de închinare și credință” față de Rudolf al II-lea, iar în 1789, SUA își alegeau primul președinte: George Washington. În 1968 se năștea Lisa Marie Presley, iar doi ani mai târziu, cântăreața Nico. În 2020 murea campionul stelist Ilie Bărbulescu.

1600: Mihai Viteazul a semnat „Tratatul de închinare și credință” față de Rudolf al II-lea

Prin semnarea „Tratatului de închinare și credință”, în schimbul recunoașterii suveranității sale, împăratului habsburgic Rudolf al II-lea i-a făgăduit lui Mihai Viteazul ajutor și a garantat domnia ereditară în linie bărbătească, potrivit Wikipedia.

1789: A fost ales primul președinte al SUA, George Washington

George Washington este primul președinte al Statelor Unite. Distins comandant militar, dar și om politic, Washington a fost desemnat, în 1787, președinte al Convenției Constituționale, care urma să elaboreze legea fundamentală a Statelor Unite

Funcția de președinte a Statelor Unite, care nu existase până atunci, a fost croită pe măsura lu George Washington, îngăduindu-i acesta să definească postul în detaliu odată ales.

După convenție, suportul acestuia pentru constituție i-a convins pe mulți inclusiv legislativul Virginiei să voteze pentru ratificare, noua constituție a fost în final ratificată de toate cele 13 state de la acea vreme.

Colegiul electoral l-a ales în unanimitate pe George Washington președinte, în 30 aprilie 1789 și apoi în alegerile din 1792.

Washington a rămas singurul președinte care a luat 100% din voturile electoratului. La inaugurarea sa a insistat să se servească rom de Barbados.

1868: S-a născut pictorul Ștefan Luchian

Ștefan Luchian s-a născut la 1 februarie 1868, la Ștefănești, județul Botoșani, și a murit la 28 iunie 1916, la București. În anul 1889 a absolvit Școala Națională de Arte Frumoase din București. Ulterior, și-a continuat studiile la München și Paris.

În anul 1893 a revenit în țară. În 1895 a deschis la București Salonul Artiștilor Independenți, iar în 1990 a participat cu două pasteluri la Expoziția Internațională de la Paris.

Amintim câteva dintre picturile sale: „Fântâna de la Brebu”, „Autoportret”, „Mahalaua Dracului”, „Colț din strada Povernei”, „Sf. Sebastian”, „Un zugrav”, „Maci”, „Anemone” și „Vas cu flori”.

1931: S-a născut fostul președinte al Rusiei Boris Elțîn

Boris Nikolaievici Elțîn a urmat Liceul Pușkin din Berezniki, regiunea Perm și Institutul Politehnic al Uralilor din Sverdlovsk. În anul 1961 a devenit membru al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS), iar în anul 1975 a fost desemnat secretar al comitetului regional responsabil cu dezvoltarea industrială.

Ulterior, a devenit prim-secretar al Comitetului Orășenesc Moscova al PCUS, funcție pe care a ocupat-o de la 24 decembrie 1985 până la 11 noiembrie 1987, când a fost destituit pentru critici la adresa lui Mihail Gorbaciov.

În luna martie a anului 1989 a fost ales în Congresul Deputaților Poporului și a obținut un loc în Sovietul Suprem. Ulterior, la 29 mai 1990, a fost desemnat președinte al Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Federative Socialiste Rusă (RSFSR). În cadrul alegerilor prezidențiale din 1991, Boris Elțîn a obținut 57% din voturile populare. Astfel, a fost învestit în funcție la 10 iulie.

Boris Elțîn a murit la 23 aprilie 2007.

1958: Primul satelit al Americii a fost lansat cu succes în Cosmos.

Plasat pe o orbită terestră de o rachetă „Jupiter-C", satelitul „Explorer" este destinat să transmită semnale pe Pământ, prin cele două emițătoare, de la o distanță variind între 340 și 2900 km, potrivit Wikipedia.

1968: S-a născut Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley

Lisa Marie Presley s-a născut în Memphis, Tennessee. La vârsta de patru ani s-a mutat cu mama sa, Priscilla Beaulieu Presley, în Los Angeles, după ce părinţii au divorţat în anul 1973. După moartea lui Elvis Presley, la 16 august 1977, Lisa Marie Presley, care avea 9 ani, a devenit moştenitoare a averii tatălui său alături de bunicul său Vernon Presley şi bunica Minnie Mae Hood Presley.

În urma decesului bunicilor ei paterni, în 1979 şi 1980, Lisa Marie Presley a devenit unica moştenitoare, dreptul de administrare, până la împlinirea vârstei de 18 ani, revenindu-i mamei sale.

Cântăreața a fost căsătorită cu muzicianul Danny Keough, cu cântăreţul Michael Jackson, cu actorul Nicolas Cage şi cu producătorul muzical Michael Lockwood. Din cele 4 căsătorii are 4 copii, Riley Keugh în vârstă de 33 de ani, o pereche de gemeni în vârstă de 14 ani și un băiat care s-a sinucis în urmă cu 2 ani, la vârsta de 27 de ani.

Artista a murit la 12 ianuarie 2023.

1970: S-a născut cântăreața Nico (Nicoleta Matei)

Cântăreața Nico (Nicoleta Matei) a absolvit, în 1990, Școala Populară de Artă din Ploiești și a devenit solista Teatrului „Toma Caragiu” din același oraș.

Între 1996-1999 a obținut premiul pentru „Cea mai bună solistă vocală a Festivalului Național al teatrelor de estradă de la Constanța”.

În perioada 1999-2002 a colaborat cu B.U.G Mafia pentru piesa „Cine e cu noi”, iar în anul 2001 a ajuns în finala Selecției Naționale Eurovision cu melodia „The Only One”. De asemenea, a participat la Eurovision și în 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 și 2009.

Amintim câteva dintre single-urile lansate de Nico: „Ești liber”, „Scopul și durata”, „4 pereți”, „Oare cine?”, „Nebuni îndrăgostiți”, „Suflet pereche” și „Indestructibili”.

1974: Ilie Năstase este declarat cel mai bun tenismen al anului 1973

Ilie Năstase a fost declarat, pe1 februarie 1974 cel mai bun tenismen al anului 1973. Sportivul nomân a fost distins, la New York, cu "Racheta de aur".

Se întâmpla după ce, pe 23 august 1973, Ilie Năstase devenise primul număr 1 în clasamentul ATP.

„Pe vremea aia, clasamentele le întocmeau ziariştii, în funcţie de care a luat mai multe Grand Slam-uri, turnee individuale, şi în anul ăla se vorbea că urmează ca ATP să facă un clasament, dar nu se ştia când o să iasă. Şi anul ăla cred că a fost cel mai bun an al meu, am câştigat 12 turnee, sau 14, nici nu mai ştiu câte. Tot ce era pe zgură am câştigat în anul ăla. Şi atunci, ca procentaj, eu am fost cel mai bun şi în momentul în care a ieşit clasamentul, am fost numărul 1”, mărturisea Ilie Năstase, într-un interviu pentru „Adevărul”.

1994: S-a născut actrița americană Julia Garner

Julia Garner s-a născut în Bronx, New York. Aluat lecții de actorie de la vârsta de 15 ani pentru a scăpa de timiditate. În anul 2015, Julia Garner a absolvit Facultatea de Psihologie de la Universitatea Indiana.

La vârsta de 17 ani a fost distribuită în filmul „Martha Marcy May Marlene”. În anul 2012 a fost distribuită în primul rol principal în filmul „Electrick Children”, iar în anul 2017 a fost distribuită în rolul lui Ruth Langmore în serialul Ozark.

De asemenea, Julia Garner a jucat rolul Annei Sorokin din miniseria „Inventing Anna”.

2012: 74 de persoane au murit în urma violențelor dintre fanii echipelor egiptene de fotbal Al Masry și Al Ahly

La 1 februarie 2012, 74 de persoane au murit și peste 500 au fost rănite în urma violențelor izbucnite după un meci de fotbal, la Port Said.

Confruntările au început după fluierul final al partidei, când sute de fani ai echipei gazdă, Al Masry, au invadat terenul și au început să arunce cu pietre și sticle asupra fanilor Al Ahly.

73 de persoane au fost inculpate în urma revoltelor. În anul 2015, 26 de inculpați au fost achitați. Dintre cei 47 de condamnați, 11 au fost condamnați la moarte, 10 au primit pedepse de 15 ani de închisoare, 9 au primit pedepse de 10 ani, 16 au primit pedepse de 5 ani, iar unul a primit o pedeapsă de un an de închisoare.

2020: A murit fostul campion stelist Ilie Bărbulescu

Ilie Bărbulescu (născut în 1957) rămâne în istorie drept unul dintre fotbaliştii „Generaţiei de Aur”, fiind sinonim cu loialitatea la FC Argeş şi performanţa la Steaua.

Perioada petrecută la FC Argeş, între 1971 şi 1982, l-a transformat în unul dintre simbolurile clubului, adunând nu mai puţin de 209 apariţii pentru alb-violeţi.

Până la echipa în tricoul căreia avea să cunoască succesul internaţional, Steaua, au mai fost două „aventuri”, la FC Olt Scorniceşti şi Petrolul Ploieşti. Ajuns în Ghencea, Ilie Bărbulescu intra în istoria fotbalului internaţional, îmbogăţindu-şi palmaresul atât prin Cupa Campionilor Europeni ( a câştigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1986, cu Steaua, la Sevilla), cât şi prin Supercupa Europei.

Ilie Bărbulescu este primul fotbalist român care a pus mâna pe Cupa Campionilor, în noaptea în care Steaua a câştigat Cupa Camionilor Europeni la Sevilla.

„În momentul în care a apărat Ducadam şi ultima lovitură de la 11 metri eram cel mai apropiat de trofeul mult râvnit. Şi de bucurie m-am repezit primul spre el", povestea, Ilie Bărbulescu, în urmă cu câţiva ani, pentru „Adevărul".

Nici pe plan naţional nu s-a lăsat mai prejos: cu simbolul roş-albastru pe piept cucerea trei titluri de campion naţional şi două Cupe ale României.

Ilie Bărbulescu a murit pe 1 februarie 2020, la 62 de ani, lăsând în urmă 20 de ani în care a scris istorie pentru fotbalul românesc.

2021: Loviturs de stat din Myanmar. Aung San Suu Kyi este înlăturată de la putere

Lovitura de stat în Myanmar a avut loc la 1 februarie 2021, după ce armata din Myanmar a preluat controlul asupra țării. În dimineața zilei de 1 februarie 2021, Aung San Suu Kyi și alți politicieni au fost reținuți.

Lovitura de stat a avut loc după ce tensiunile dintre Guvernul civil și armată au crescut în urma disputatelor alegeri din 2020. De asemenea, a fost proclamată stare de urgență pe o perioadă de un an de zile.

Aung San Suu Kyi a fost plasată în izolare într-o închisoare din Naypyidaw. În total, Aung San Suu Kyi riscă peste 120 de ani de închisoare.