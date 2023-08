Priscilla Presley, despre ultimele zile din viața fiicei sale. „Știam că ceva nu e în regulă. Nu doresc asta niciunei mame“

Unica fiică a lui Elvis Presley și a Priscillei a murit brusc, la vârsta de 54 de ani, în luna ianuarie. Mama sa a vorbit despre ultima lor întâlnire, care a avut loc cu doar două zile înainte.

Pe 12 ianuarie, Lisa Marie Presley a fost dusă de urgență la spital, dar medicii nu au mai putut să o salveze. Vestea morții ei a fost un șoc atât pentru familie, cât și pentru opinia publică. La șase luni de la acel moment, a fost făcută publică și cauza decesului: obstrucție la nivelul intestinului subțire, ca o consecință întârziată a unei operații de micșorare a stomacului, pe care vedeta o făcuse în urmă cu câțiva ani.

Priscilla Presley a vorbit într-un interviu pentru The Hollywood Reporter despre ultimele zile din viața fiicei sale. „Știam că ceva nu e în regulă“, a povestit ea. Pe 10 ianuarie, cu două zile înainte să moară, Lisa Marie și Priscilla au participat la gala Globurile de Aur 2023, unde Austin Butler a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor într-un film-dramă, pentru rolul Elvis, din filmul cu același nume.

Pentru a sărbători, după gală, mama și fiica au mers la celebrul restaurant Chateau Marmont din Los Angeles. „Abia ajunsesem, coboram scările, iar eu m-am împiedicat, purtam niște pantofi cu tocuri foarte înalte. Lisa a început să râdă în hohote. Am început și eu să râd. Nici măcar nu băusem nimic. Ea mi-a zis: «O, Doamne, mamă, nici măcar un pahar nu poți să bei»... E o amintire frumoasă. Apoi ne-am așezat la masă, am comandat băuturi și ea mi-a spus: «Mami, mă doare stomacul foarte tare». Ne-am ridicat imediat și am plecat“, a povestit Priscilla Presley în interviu.

Două zile mai târziu, fostul soț al vedetei, actorul și muzicianul Danny Keough, a sunat-o pe Priscilla și i-a spus că Lisa Marie este la spital. „M-am suit imediat în mașină, dar ea murise deja. Încă nu pot să cred. Nu doresc asta niciunei mame“, a mai declarat fosta soție a lui Elvis Presley.