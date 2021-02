O tornadă a făcut prăpăd în SUA: Cel puţin trei morţi şi zece răniţi VIDEO

În timp ce o mare parte a Statelor Unite este afectată de un val de frig, această tornadă a afectat sudul acestui stat din Sud-Est,în zona de coastă.

„Pentru moment sunt trei morţi confirmate şi zece răniţi confrmaţi”, au anunţat salvatori din comitatul Brunswick.

Aproximativ 50 de locuinţe au fost avariate, iar cabluri electrice au fost rupte, precizează ei într-un comunicat.

Imagini publicate pe reţele de socializare surprind copaci smulşi din rădăcini, vehicule şi case distruse.

O revenire la normal „necesită un proces îndelungat”, a apreciat şeriful local John Ingram.

Numeroase alte state americane de confruntau marţi cu un val de frig provenind din Arctica, care a condus la o scădere-record a nivelului temperaturii până în Texas.

Search and rescue teams are working to help find people trapped or missing after a tornado struck overnight, damaging homes in Brunswick County, North Carolina. https://t.co/J1PSLYBaSE pic.twitter.com/8bNDFrvEd5