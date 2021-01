Americanii, cu ochii pe Capitoliu unde astăzi are loc învestirea preşedintelui ales Joe Biden. O ceremonie fără precedent

Autorităţile americane au luat măsuri speciale de securitate pentru ceremonia de învestire a preşedintelui Joseph Biden, programată astăzi. Conform Constituţiei SUA, ceremonia de învestitură a unui nou preşedinte are loc la 20 ianuarie. Discursul de deschidere este programat de obicei în jurul orei 11:30 EST (16:30 GMT, 18:30 ora României), iar Joe Biden şi Kamala Harris vor depune jurământul la amiază. Motivul acestei desfăşurări de forţe îl reprezintă violenţele produse la 6 ianuarie la Capitoliu, de simpatizanţi ai preşedintelui în funcţie Donald Trump, soldate cu cinci morţi şi zeci de răniţi, inclusive din rândul forţelor de ordine.

Învestitura este ceremonia oficială care marchează începutul unei noi preşedinţii şi are loc la Washington D.C. Singurul element obligatoriu este ca preşedintele ales să citească jurământul de instalare în funcţie: „Jur solemn să îndeplinesc cu bună credinţă funcţia de preşedinte al Statelor Unite şi să fac tot ce îmi stă în putinţă să păstrez, să protejez şi să apăr Constituţia Statelor Unite“. Odată ce va rosti aceste cuvinte, Biden va deveni cel de-al 46-lea preşedinte al SUA, iar ceremonia de învestitură oficială se va fi încheiat. Kamala Harris va deveni vicepreşedinte imediat după depunerea jurământului, ceea ce se întâmplă de obicei la scurt timp după ce preşedintele ales face acest lucru. Însă ceremonia de învestitură nu a avut mereu loc în ianuarie.

Iniţial, Constituţia SUA stabilise pentru 4 martie ziua în care noii lideri depuneau jurământul. Alegerea unei zile aflate la patru luni distanţă faţă de alegerile generale, desfăşurate în noiembrie, avea sens la acea vreme, dat fiind că dura foarte mult ca voturile exprimate în întreaga ţară să fie centralizate în capitală. Dar această dată mai însemna şi că perioada în care preşedintele în exerciţiu rămânea în funcţie era prea lungă. În cele din urmă, pe măsură ce s-au înregistrat progrese în numărarea şi anunţarea voturilor, perioada de aşteptare între data alegerilor şi ziua învestiturii s-a scurtat. Cel de-al 20-lea amendament, ratificat în 1933, stipula că noul preşedinte va fi învestit în funcţie la 20 ianuarie, iar din 1937, toate ceremoniile de învestitură au avut loc în această zi.

Cine îl învesteşte în funcţie pe noul preşedinte

În mod obişnuit, noul preşedinte al SUA este învestit în funcţie de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, dar nu este o regulă. Dacă preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a SUA nu este disponibil, atunci îl poate învesti pe preşedinte un alt judecător. Tatăl lui Calvin Coolidge şi-a învestit fiul în calitate de preşedinte al SUA în sufrageria familiei din Vermont, după moartea în timpul exercitării mandatului a lui Warren G. Harding, cel de-al 29-lea preşedinte al SUA. Singura femeie care a învestit un preşedinte - pe Lyndon B. Johnson - a fost Sarah Hughes, o judecătoare federală din Texas, care a fost chemată la bordul avionului prezidenţial Air Force One după asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy.

Cei mai mulţi preşedinţi au jurat cu mâna pe Biblie, deşi nu există o regulă în acest sens. Barack Obama a folosit două Biblii în acelaşi timp, în schimb, Franklin Delano Roosevelt nu a jurat pe Biblie. Nu este înscrisă nicăieri obligativitatea ca noul locatar de la Casa Albă să aibă un discurs de învestitură, cu toate că fiecare preşedinte a rostit unul. Potrivit CNN, unii au pronunţat discursuri scurte (discursul lui George Washington a avut doar 135 de cuvinte), alţii au vorbit mult (discursul preşedintelui William Henry Harrison a avut peste 8.000 de cuvinte şi un zvon din popor spune că, imediat după aceea, Harrison a răcit şi a murit de pneumonie o lună mai târziu). Discursul de învestitură este însă un obicei valoros în sensul că noul preşedinte poate profita de ocazie pentru a-şi prezenta agenda şi a depăşi momentul unei campanii electorale care pe alocuri se dovedeşte a fi dură.

Măsuri de securitate fără precedent

Washington D.C. se află deja sub incidenţa stării de asediu - ca urmare a unui ordin dat de primăriţa oraşului Washington, Muriel Bowser, pe fondul violenţelor de la Capitoliu - care va rămâne în vigoare pe tot parcursul ceremoniei de învestitură. Mobilizarea a câteva sute de militari activi pentru dispozitivul de securitate destinat ceremoniei de învestirii a noului preşedinte al SUA, a fost avizată luni de Departamentul american al Apărării. Este vorba de 750 de militari, specializaţi misiuni pirotehnice şi în contracararea riscurilor generate de arme chimice, biologice, nucleare şi radiologice, pe care Pentagonul i-a detaşat în capitala SUA. Aceştia vor fi însoţiţi de echipe medicale militare.

O parte a militarilor activi vor face parte din echipele de coordonare a intervenţiilor Agenţiei Federale pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă – FEMA. La Washington DC au fost mobilizaţi deja şi peste 20.000 de membri ai Gărzii Naţionale, cu statut de militari în rezervă. Parada care, de obicei, urmează inaugurării, pe Pennsylvania Avenue a fost anulată. De obicei, protocolul este ca preşedintele în exerciţiu şi cel care-i urmează să se întâlnească înainte de ceremonie la Casa Albă şi să se deplaseze împreună, dar anul acesta nu se va întâmpla aşa, dacă Trump continuă să refuze să participe.

În urmă cu patru ani, Barack Obama l-a primit pe Trump la Casa Albă. Acum, doar vice-preşedintele Mike Pence a anunţat că va participa la ceremonie. La fel o vor face şi foştii preşedinţi Obama, Clinton şi George W. Bush, însoţiţi de soţii. Nu va fi acolo fostul preşedinte Carter, care are 96 de ani, acesta transmiţând cele mai bune urări echipei Biden-Harris. Lady Gaga va cântă imnul naţional, o altă vedetă muzicală prezenţa fiind Jennifer Lopez. Pentru prima dată din 1949, nu vor fi organizate balurile de celebrare a momentului, locul în care acestea urmau să aibă loc – Centrul de Convenţii de la Washington – fiind acum transformat într-un spital de urgenţă, în pregătirile care se fac pentru ceea ce se anticipează a fi înmulţirea cazurilor de COVID. Biden a insistat ca, în ciuda condiţiile de securitate, ceremonia să aibă loc în aer liber, în apropierea Congresului şi de acolo va rosti şi discursul.

Soţii Trump încalcă tradiţia

Preşedintele Trump intenţionează să părăsească Washingtonul miercuri dimineaţă, înainte ca cel care-i va urma să depună jurămîntul. Trump doreşte să i se organizeze o plecare cu ceremonie, covor roşu şi onoruri militare. El devine astfel primul preşedinte care nu participă la depunerea jurămîntului succesorului, în ultimii 152 de ani. Când Donald şi Melania Trump vor părăsi Casa Albă în dimineaţa zilei de 20 ianuarie, cei doi vor fi încă, tehnic, preşedintele şi Prima Doamnă a Americii. Cel puţin până la prânz, când Joe Biden va fi oficial învestit preşedintele SUA. Cu toate acestea, soţii Trump nu doar că nu vor participa la ceremonie dar au decis inclusiv să nu-i lase pe soţii Biden să pună piciorul în reşedinţa prezidenţială atâta vreme cât Donald şi Melania încă sunt acolo, gest calificat de CNN drept deopotrivă snob şi infantil. Joe şi Jill Biden vor fi în schimb întâmpinaţi de şeful administraţiei, care, printre altele, îi supervizează pe bucătarii, electricienii şi servitorii Casei Albe.

Conform unuia dintre cele mai respectate ritualuri în democraţia americană, de fiecare dată când are loc un transfer de putere la Casa Albă, preşedintele care părăseşte funcţia îl întâmpină pe cel pe cale să preia mandatul pe scările celebrei faţade de nord, cu coloane şi portic. După acest moment, cei doi preşedinţi se îndreaptă împreună spre Capitoliu unde are loc ceremonia oficială de învestire. O tradiţie de câteva sute de ani care a fost făcută ţăndări de către soţii Trump.Pe 20 ianuarie, în loc de Donald şi Melania Trump, soţii Biden vor fi întâmpinaţi la Casa Albă de către administratorul clădirii, care, în calitatea sa de şef al personalului gospodăriei, supervizează bucătarii, electricienii şi instalatorii, majordomii sau cameristele. Melania Trump, soţia preşedintelui american Donald Trump, a reuşit să aibă unul dintre cele mai slabe scoruri acordate primelor doamne. Melania Trump nu o va aştepta pe Jill Biden (soţia preşedintelui ales, Joe Biden) pentru a face tradiţionalul tur al clădirii. Pe site-ul Casei Albe a fost postat un mesaj de adio al primei doamne, intitulat „Drumul care ne aşteaptă”. Melania Trump va părăsi Casa Albă cu unul din cele mai slabe scoruri acordate primelor doamne. Are o popularitate de 47%, faţă de 67%, Laura Bush, sau de cele 69 de procente ale lui Michelle Obama.