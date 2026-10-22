 Un rechin devenit celebru în Coreea de Sud nu se lasă dus din canalul în care s-a instalat. Bukhangi se întoarce după fiecare încercare de „evacuare” | adevarul.ro
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Un rechin devenit celebru în Coreea de Sud nu se lasă dus din canalul în care s-a instalat. Bukhangi se întoarce după fiecare încercare de „evacuare”

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Un rechin de peste trei metri a devenit vedeta unui oraș din Coreea de Sud, unde peste un milion și jumătate de curioși au venit să-l vadă. După ce iniţial a rămas blocat într-un canal, acum Bukhangi, așa cum a fost botezat, nu pare deloc dornic să-și schimbe locul.

Bukhangi a trecut pe sub plasă şi s-a întors în canal.
Bukhangi a trecut pe sub plasă şi s-a întors în canal. Foto: captură video AP

De la sfârșitul lunii septembrie, un rechin-taur care a ajuns întâmplător într-un canal din Busan, un oraș-port din sud-estul Coreei de Sud, nu se lasă dus cu una, cu două. Autoritățile au încercat în repetate rânduri să-l scoată de acolo, dar de fiecare dată a găsit o cale să se întoarcă. Ultima tentativă, desfășurată miercuri, 21 octombrie, a avut același deznodământ: după câteva ore petrecute în afara canalului, Bukhangi a revenit în locul său preferat.

Joi, echipele au pornit o nouă operațiune, în timp ce îngrijorarea crește odată cu apropierea iernii, relatează AFP.

Bukhangi este un rechin-taur, numit și rechinul din Zambezi, şi măsoară aproximativ 3,5 metri.

„Musafirul” care nu mai vrea să plece să plece

Povestea lui Bukhangi a transformat canalul din Busan într-un punct de atracție. Peste 1,6 milioane de persoane au venit în zonă pentru a-l vedea, iar popularitatea neașteptată a rechinului a adus beneficii economiei locale. Pentru autorități, animalul a ajuns chiar un fel de ambasador al orașului.

Dincolo de faima câștigată, însă, situația lui le dă de furcă celor care încearcă să-l ducă într-un loc mai potrivit.

Prima intervenție a Gărzii de Coastă pentru evacuarea rechinului a început chiar în ziua în care acesta a fost descoperit în canal, spre finalul lunii septembrie. După șase ore, operațiunea a fost oprită la recomandarea oamenilor de știință, care au avertizat că forțarea animalului ar putea să-l rănească sau să-l facă agresiv.

A doua zi, echipele au venit cu alt plan. Ambarcațiunile Gărzii de Coastă au folosit jeturi de apă în spatele rechinului, încercând să-l împingă spre gura canalului. Metoda a fost inspirată de o operațiune de salvare din 2004, când un mare rechin alb rămas în ape puțin adânci în largul statului american Massachusetts a fost ajutat în acest fel să ajungă în larg.

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Rechinul Bukhangi, aşa cum a fost el botezat, nu s-a lăsat, însă, impresionat de strategie. A trecut pe lângă ambarcațiuni și s-a întors în canal, iar intervenția a fost suspendată din nou. De atunci, autoritățile au continuat să caute o metodă prin care să-l scoată în larg fără să-i pună sănătatea în pericol.

Miercuri, 21 octombrie, a urmat o nouă încercare. Rechinul a fost ghidat spre ieșire cu ajutorul unor plase prinse de platforme plutitoare mobile. Operațiunea a reușit inițial, dar Bukhangi a revenit în canal după doar câteva ore, trecând pe sub plasa instalată tocmai pentru a-i bloca întoarcerea.

A patra încercare

Joi, 22 octombrie, autoritățile au lansat o nouă operațiune, a patra încercare de evacuare. Plasa exterioară a fost ridicată pentru a-i permite rechinului să iasă din canal.

În momentul de față, se află între o plasă exterioară și una interioară, instalată la 30-40 de metri mai în interiorul canalului, a declarat pentru AFP o reprezentantă a Ministerului Oceanelor.

„Încăpăţânarea” de care dă dovadă îi pune, din păcate, viaţa în pericol lui Bukhangi. Rechinul aparține unei specii întâlnite, în general, în regiuni cu climă tropicală, iar apropierea iernii și scăderea temperaturii apei ar putea deveni o amenințare pentru sănătatea sa.

Pe de altă parte, în timp ce curioșii continuă să vină să-l vadă, organizațiile de mediu atrag atenția că prezența rechinului în Coreea de Sud nu ar trebui privită doar ca o atracție neobișnuită, pentru că apariția lui ar putea fi un semnal de alarmă legat de încălzirea mărilor.

Pe măsură ce temperatura apei crește, peștii din zonele mai calde se deplasează spre nord, iar rechinii tropicali își urmează prada, au explicat specialiştii. În acest context, apariția lui Bukhangi într-o regiune în care asemenea specii nu sunt întâlnite în mod obișnuit ridică întrebări despre efectele schimbărilor de temperatură asupra vieții marine.

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