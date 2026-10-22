Ai bani uitați în șifonier și nici nu știi. Unde poți vinde hainele pe care nu le mai porți și cât poți câștiga

Rochii cumpărate pentru o singură petrecere, pantofi purtați de două ori sau haine care încă au eticheta atașată. În multe garderobe se ascund sute sau chiar mii de lei cheltuiți pe lucruri care nu mai sunt folosite. Un studiu publicat în septembrie 2026 arată că aproape o treime dintre hainele din dulapurile britanicilor nu au fost purtate în ultimul an.

Hainele uitate în șifonier pot fi revândute pe platforme online Foto: Pixabay

În România, platforme precum Vinted, Remix și OLX, dar și grupurile de vânzări de pe Facebook, oferă posibilitatea recuperării unei părți din banii cheltuiți. Cât poți obține depinde însă de starea hainelor, de cerere și, mai ales, de comisioanele percepute.

O treime dintre haine rămân nepurtate

Un raport publicat în septembrie 2026 de organizația britanică Oxfam, intitulat State of Style, arată că 32% dintre hainele din garderobele britanicilor nu au fost purtate în ultimul an. Cercetarea mai arată că 64% dintre respondenți cumpărau articole vestimentare pe care nu intenționau inițial să le achiziționeze, după ce le descopereau pe rețelele sociale, în aplicații sau în magazine online.

În același timp, 57% dintre participanți spun că rețelele sociale le influențează cumpărăturile vestimentare. Datele ilustrează diferența dintre ritmul achizițiilor și utilizarea efectivă a hainelor, într-o perioadă în care comerțul cu articole second-hand oferă alternative la păstrarea sau aruncarea acestora.

Problema are și o dimensiune financiară. O haină cumpărată, dar nepurtată, reprezintă o cheltuială din care proprietarul nu a obținut aproape niciun beneficiu practic.

Expertul în educație financiară Adrian Asoltanie atrăgea atenția asupra acestei situații într-un articol publicat anterior de Adevărul, în septembrie 2025, pornind de la o analiză a propriei garderobe.

„O rochie de 700 lei purtată de 10 ori e mai ieftină decât o rochie de 300 lei niciodată purtată. Cumpărați și purtați responsabil!”, explica specialistul.

Acesta sublinia că păstrarea hainelor nefolosite înseamnă nu doar ocuparea inutilă a spațiului, ci și blocarea unor resurse financiare.

„La groapa de gunoi nu ajung doar hainele noastre, ci banii noștri și bucăți din viața și din munca noastră”, avertiza Asoltanie.

Unde poți vinde hainele pe care nu le mai porți

În România există mai multe variante de revânzare, de la aplicații specializate până la platforme de anunțuri și comunități online. Diferențele dintre acestea țin în principal de comisioane, de efortul necesar pentru publicarea produselor și de cine se ocupă de livrare.

Vinted: vinzi direct, fără comision pentru vânzător

Vinted permite utilizatorilor să publice anunțuri pentru haine, încălțăminte și accesorii, să stabilească prețul și să negocieze cu potențialii cumpărători.

Potrivit regulilor platformei, publicarea și vânzarea articolelor sunt gratuite pentru vânzător. Astfel, dacă o pereche de pantofi este vândută cu 150 de lei, vânzătorul primește, în mod obișnuit, cei 150 de lei, fără reținerea unui comision de vânzare. Cumpărătorul achită separat taxa de protecție aplicabilă tranzacției și costurile de transport.

Avantajul este că proprietarul stabilește prețul și păstrează suma obținută. În schimb, trebuie să fotografieze produsele, să redacteze descrierile, să răspundă mesajelor și să pregătească expedierile.

Remix: platforma se ocupă de vânzare, dar reține o parte importantă din preț

Remix funcționează diferit, prin serviciul Wear&Share. Utilizatorii trimit hainele către companie, iar aceasta se ocupă de evaluarea, publicarea și comercializarea articolelor acceptate.

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În schimbul serviciului, proprietarul primește numai un procent din prețul final de vânzare. Conform condițiilor aplicabile din 30 septembrie 2026, suma încasată variază în funcție de valoarea articolului: de la 10% pentru produse vândute sub 40 de lei până la 55% pentru cele de peste 250 de lei.

De exemplu, pentru o rochie vândută cu 120 de lei, proprietarul primește 54 de lei, reprezentând 45% din preț. Dacă articolul se vinde cu 200 de lei, suma încasată ajunge la 100 de lei.

Este o variantă pentru cei care nu vor să administreze individual fiecare anunț, dar trebuie luate în calcul atât comisioanele, cât și condițiile de acceptare și returnare a produselor nevândute.

OLX: anunțuri individuale și negociere directă

OLX reprezintă o altă opțiune pentru comercializarea hainelor, pantofilor și accesoriilor. Vânzătorii pot publica anunțuri, pot stabili prețuri negociabile și pot discuta direct cu persoanele interesate.

Platforma permite publicarea gratuită în anumite limite, dar oferă și servicii de promovare sau publicare contra cost, în funcție de categorie și de numărul anunțurilor.

OLX poate fi util în special pentru articolele mai scumpe, precum paltoane, încălțăminte de marcă, costume sau rochii de ocazie. Totuși, prețul afișat nu garantează vânzarea, iar eventualele costuri de publicare sau promovare trebuie scăzute din suma recuperată.

Facebook Marketplace și grupurile de vânzări

O altă variantă este Facebook Marketplace sau grupurile dedicate hainelor second-hand, articolelor pentru copii și vânzărilor din anumite orașe.

Principalul avantaj este posibilitatea de a găsi cumpărători în apropiere, inclusiv pentru predarea personală a produselor. În cazul tranzacțiilor negociate direct, fără servicii de plată sau livrare intermediară, nu există un comision standard de vânzare perceput de grupurile obișnuite.

În schimb, vânzătorul trebuie să gestioneze comunicarea, încasarea și predarea produsului. Pentru siguranță, este recomandată evitarea linkurilor de plată primite de la necunoscuți și verificarea efectivă a încasării banilor înainte de expediere.

Cât poți recupera dintr-o garderobă nefolosită

Suma depinde de numărul articolelor, starea lor și prețul pe care cumpărătorii sunt dispuși să îl plătească. De exemplu, vânzarea a zece piese vestimentare cu o medie de 50 de lei ar aduce 500 de lei înaintea eventualelor comisioane sau cheltuieli.

În cazul unei platforme care reține o parte din preț, suma efectiv încasată poate fi considerabil mai mică. În schimb, vânzarea directă presupune mai mult timp pentru fotografierea, publicarea și expedierea produselor.

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Nu toate hainele își păstrează aceeași valoare la revânzare. Articolele în stare foarte bună, cu etichetă, din materiale rezistente sau aparținând unor mărci căutate pot avea șanse mai mari de a atrage cumpărători. Prețurile trebuie însă raportate la ofertele similare existente, nu la suma plătită inițial.

Cum identifici hainele de care te poți despărți

Adrian Asoltanie recomanda, în articolul publicat anterior de Adevărul, câteva metode simple de evaluare a garderobei. Una dintre ele presupune scoaterea tuturor hainelor din dulap și păstrarea doar a celor pe care proprietarul dorește într-adevăr să le mai poarte.

O altă metodă constă în întoarcerea tuturor umerașelor în aceeași direcție, apoi schimbarea poziției fiecăruia după purtarea articolului. După șase luni, hainele rămase pe umerașele nemișcate pot fi evaluate pentru vânzare, donare sau reciclare.

Specialistul recomanda și regula „one in, one out”: pentru fiecare articol nou cumpărat, unul vechi este scos din garderobă.

Dincolo de spațiul eliberat, revânzarea poate recupera o parte din cheltuielile deja făcute. Nu transformă însă automat fiecare haină într-o sursă de câștig. Diferența dintre prețul inițial și suma obținută la revânzare rămâne, de regulă, un cost al cumpărării.