 O femeie din Bulgaria a pierdut 45.000 de euro în Craiova. A lăsat banii la gunoi, crezând că ajută poliția | adevarul.ro
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O femeie din Bulgaria a pierdut 45.000 de euro în Craiova. A lăsat banii la gunoi, crezând că ajută poliția

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O femeie de 64 de ani din Bulgaria a pierdut 45.000 de euro după ce a fost convinsă de escroci să participe la o presupusă operațiune a poliției, în Craiova. Aceasta a lăsat banii într-o geacă, lângă niște containere de gunoi, de unde au fost luați de suspecți.

euro, foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Înșelăciunea s-a desfășurat telefonic. Femeia, în vârstă de 64 de ani, din satul Smoleanovți, regiunea Montana, Bulgaria, a fost convinsă de persoane care s-au dat drept polițiști să retragă 45.000 de euro și să transporte banii până la Craiova.

Totul a început la sfârșitul lunii septembrie, când femeia a primit un telefon de la un bărbat necunoscut, care a amenințat-o. Ulterior, aceasta a fost contactată de o altă persoană, care s-a recomandat drept polițist și a folosit numele de „inspector Kirilov”.

Sub pretextul unei anchete privind fraudele bancare, falsul polițist i-a spus că trebuie să colaboreze cu autoritățile pentru ca infractorii să poată fi prinși.

Femeia a fost convinsă că trebuie să urmeze instrucțiuni precise pentru a contribui la desfășurarea operațiunii.

Potrivit informațiilor transmise de poliția din Montana și citate de publicația bulgară Nova.bg, escrocii i-au cerut victimei să-și mute economiile la o altă bancă și să majoreze limitele zilnice de retragere pentru cardurile de debit.

Femeia a respectat indicațiile primite și, timp de mai multe zile, a retras bani de la bancomate din Montana. Până la 11 octombrie, suma adunată ajunsese la 45.000 de euro.

După ce a strâns întreaga sumă, femeia a primit noi instrucțiuni de la persoanele care o contactaseră. Pe 12 octombrie, aceasta a plecat din Bulgaria spre Craiova, unde trebuia să lase banii într-un loc stabilit de escroci.

Ajunsă în orașul din România, bulgăroaica a ascuns cei 45.000 de euro într-o geacă. Ulterior, a abandonat haina lângă containerele de gunoi, exact așa cum i se ceruse la telefon. Ajunsă în orașul din România, bulgăroaica a ascuns cei 45.000 de euro într-o geacă. Ulterior, a abandonat haina lângă containerele de gunoi, exact așa cum i se ceruse la telefon.

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