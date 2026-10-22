 Donald Trump: Elon Musk a restabilit accesul Ucrainei la Starlink. Ce spun oficialii ucraineni | adevarul.ro
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Donald Trump: Elon Musk a restabilit accesul Ucrainei la Starlink. Ce spun oficialii ucraineni

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Donald Trump a afirmat joi, 22 octombrie, că Elon Musk, directorul executiv al SpaceX, a restabilit accesul Ucrainei la rețeaua Starlink, însă a refuzat să spună dacă a discutat personal cu miliardarul despre acest subiect.

Trump a refuzat să spună dacă a discutat personal cu Musk despre subiect
Trump a refuzat să spună dacă a discutat personal cu Musk despre subiect Foto: Shutterstock

Declarația vine după ce publicația The Wall Street Journal a relatat că Trump l-ar fi contactat pe Musk pentru a-i cere ridicarea restricțiilor impuse utilizării serviciului Starlink de către Ucraina.

Întrebat de jurnaliști dacă a avut o conversație cu miliardarul american, Trump a evitat un răspuns direct, potrivit Reuters.

„Nu vreau să comentez dacă am sunat eu sau dacă a sunat altcineva, nu cred că face vreo diferenţă. Important este că l-a repus în funcţiune”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Starlink joacă un rol esențial pentru armata ucraineană, fiind folosit atât pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă, cât și pentru operarea dronelor.

În ultimele săptămâni, autoritățile de la Kiev au acuzat limitarea vitezei rețelei, susținând că măsura a afectat misiunile dronelor de atac și ale sistemelor de apărare aeriană.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, rețeaua Starlink a început să funcționeze mai aproape de parametrii obișnuiți la scurt timp după presupusa discuție dintre Trump și Musk.

Sistemul nu a revenit încă la capacitatea maximă, deși vitezele sunt mai mari, potrivit autorităților ucrainene 

Oficiali ucraineni citați de WSJ au afirmat însă că sistemul nu a revenit încă la capacitatea maximă, deși vitezele sunt mai mari decât în perioada în care au fost aplicate restricțiile.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski declara că viteza conexiunilor Starlink nu fusese încă restabilită și și-a exprimat speranța că va discuta subiectul cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în zilele următoare.

Casa Albă a negat implicarea directă în decizia privind limitarea serviciului. La rândul său, Rubio a afirmat că hotărârile referitoare la accesul Ucrainei la Starlink aparțin companiei SpaceX și lui Elon Musk, nu administrației americane.

Relațiile dintre Zelenski - Trump s-au deteriorat după ce președintele american a anunțat un acord pentru achiziționarea de motorină rusească și a renunțat la noi sancțiuni împotriva Moscovei. În același timp, liderul SUA a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești și a criticat în repetate rânduri conducerea de la Kiev.

Războiul s-a intensificat între timp. Rusia a lansat joi noi atacuri cu rachete balistice asupra Kievului, în timp ce Ucraina a trimis sute de drone către zona Moscovei, în pofida eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a obține o încetare a conflictului.

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